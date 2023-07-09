Ben susayım, tarzım konuşsun

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Sezin Şevmet Özer

Sezin Şevmet Özer stil ve renk danışmanlığı yapıyor. Aslında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun, 13 yıl bankacılık yaptıktan sonra çocukluğundan beri ilgi alanı olan modaya yöneliyor. Zaten tekstil işiyle uğraşan bir ailenin çocuğu. Önce İstanbul Moda Akademisi’nde stil danışmanlığı ve imaj yönetimi sertifika programını tamamlıyor. Sonra renk danışmanlığı eğitimi alıyor. İnternet üzerinden de hizmet veriyor. Önce danışanla çok ayrıntılı bir stil analizi seansı yapıyor, onun hayatını dinliyor, hedeflerini tespit ediyor. Sonrasında vücuduna ve yaşam biçimine uygun kombinler oluşturup bir alışveriş portföyü hazırlıyor. Özer’e kimi özel durumlar için sorular hazırladık...

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Arkadaşlarım beni biriyle tanıştırmak istiyor. İyi görünmek ama çok da hazırlanmış hissi vermek istemiyorum...

Flörte hazırım, eğlenmek istiyorum, evlenmek istiyorum mesajlarından hangisini vermek istiyorsunuz? Derli toplu saçlar ve sade bir makyaj böyle bir buluşma için yerinde olur. Doğal davranabilmeniz için rahat hissettiğiniz kıyafetler giymelisiniz. Risk almadan gardırobunuzdan üzerinize yakıştırdığınız bir kıyafet seçin.

“Dar kesim feminen ve dikkat çekicidir. Büyük bir partiye hazırlanırken fazla harcama yapmak istemezseniz en dar elbisenizi giyin.”

Büyük bir partiye davetliyim. Çok para harcamadan nasıl hazırlanabilirim?

Gardırobunuzdaki en dar elbiseyi giyin. Biraz para harcamaya hazırsanız daracık saten ya da dantel bir elbise ve ince, yüksek topuklu ayakkabı alın. Dar kesim iddialı, feminen, dikkat çekicidir. Vücut şeklinizi kum saati formuna getirecek bir model seçmelisiniz diyerek en kritik tüyoyu vermiş olayım.

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“Karın bölgesinde drapeli ya da anvelop elbiseler göbeği saklamak için ideal. Turuncu renkse enerjinizi yükseltir."

Göbeğimi saklamak için ne tür kıyafetler tercih etmeliyim?

Şiddetle önerebileceğim anvelop elbise olur; etek uçları volanlı ve hatta asimetrik kesim bir elbise. Göz yanılgısı yaratması için de orta büyüklükte desenleri olmalı. Dikkati bacaklara ya da aksesuarla boyun ve omuz bölgesine çekmek, hırka ya da ceketle katmanlama yapmak, lastiksiz peplum (bel hizasında verev kesilerek eklenmiş fırfırlı kısım) bluzlarla düz kesim pantolonlar ve derin U yaka üstlerle düz kesim ya da flare (paçalara doğru genişleyen) pantolonlar, karın bölgesinde drapeli elbiseler giymek de çözüm olabilir.

Hiç enerjim yok hatta içim geçmiş ama enerjik görünmek istiyorum...

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Turuncu ve sarı renkleri kombininize dahil edebilirsiniz. Kıyafette eliniz bu renklere gitmiyorsa fularda, çantada, kolyede bu renklere yer verebilirsiniz. Renklerin etkisiyle modunuz da yükselir. Güçlü ve beklenmedik desenler, detaylar da kullanabilirsiniz. Örneğin, leopar desenli yerine üzerinde leopar kafası baskısı olan bir tişört giymek gibi. Takılardaysa büyük parçalar kullanın.

Alışveriş sırasında yapılan en büyük 5 hata

1. Başkasının üzerinde görüp, beğenip almak.

2. Bir ürünü alırken kombinlenecek giysileri düşünmemek.

3. Sadece rengini beğenerek bir ürünü almak.

4. ‘Nasıl olsa kilo vereceğim’ deyip yanlış beden seçmek.

5. Dokusunu, rengini, kumaşını beğenip içinde iyi hissetmediğiniz kıyafetleri tercih etmek.

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“Baştan aşağı aynı tonda giyinmek zengin gösterir.”

‘Kısıtlı bütçeyle zengin görünmek mümkün’

Zengin değilim ama zengin görünmek istiyorum. Nasıl yapacağım?

Kısıtlı bir bütçeyle de zengin görünmek pekâlâ mümkün. Öncelikle hiç para harcamadan yapabileceklerinizi söyleyeyim: Temiz ve bakımlı saç, nemli cilt, temiz tırnaklar. Ve deodorant kullanımı.

Kıyafetlerinizin bakımlı ve temiz, vücudumuza göre tadilatının yapılmış olması önemli. Uzun ceket kolları, yerleri süpüren paçalar emanet gibi durur.

Dik duruş bu işin temeli. Ve bunu destekleyecek doğru iç çamaşırı da olmazsa olmazdır.

Çanta ve ayakkabıda aynı renk tercihi daha klas bir görüntü yaratır. Baştan ayağa aynı tonda yani monokrom giyim zengin gösterir. Renk seçimindeyse siyah, beyaz, lacivert,

camel ve nötr renkleri öneririm.

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Koyu renk ve taşlanmamış jean, çanta ve ayakkabıda ürünü daha kaliteli gösteren

deri/vegan deri ve kaplumbağa kabuğu çerçeveli güneş gözlüğü dolabınızda olmalı.

Zengin görünmenin en kolay yolu; sade, abartısız, logosuz ve bağırmayan, iyi kumaş ve dikiş kalitesine sahip ürünler giymektir.