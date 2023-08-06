Banyodan yatak odasına telefon adabı

Haberin Devamı

Phubbing (Phone/telefon ve snubbing/yok saymak kelimelerinden oluşturulmuş) telefon vasıtasıyla karşındakini umursamamak anlamına geliyor. Hakkında hayli yazılıp çizildi. Ancak geçen hafta konuyla ilgili Türkiye’de yapılan bir araştırma yabancı basının dikkatini çekince yeniden gündeme geldi. The Guardian gazetesinin haberine konu olan araştırma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Suat Kılıçarslan ile Doç. Dr. İzzet Parmaksız imzalı. 20-60 yaş arasındaki 347’si kadın, 365’i erkek 712 kişiyle yapılan çalışmada evli bireylerin ‘phubbing’ davranışlarının evlilikten aldıkları tatmini negatif ve anlamlı bir şekilde sekteye uğrattığı belirlenmiş. Phubbing eğilimi erkeklerde kadınlara göre daha fazla. Doç. Dr. Parmaksız “Kişi bir problemi olduğunu anlamalı. Ancak ‘Telefonu kenara bırak’ demek gerçekçi bir öneri değil. Özkontrol gerekli” diyor.

Haberin Devamı

Peki, yanımızda biri varken hiç mi telefona bakmamalıyız? Tabii ki öyle bir şey yok! Sınır, telefon yüzünden karşımızdakini geçiştirdiğimiz o an başlıyor. İşte bu araştırmadan ilhamla The Guardian gazetesi görgü kuralları otoritelerine sorarak ne zaman, nerede, nasıl telefon kullanılır rehberi hazırlamış...

Seks sırasında: Bu, abartıp gelen aramayı yanıtlamak da olabilir, telefon titreştiğinde dönüp bakmak da... Ama en yapılmaması gereken diyebiliriz. Telefonu başka odaya koymak en iyisi.

Evcil hayvanınızlayken: Köpeğiniz yürüyüşe çıkmak için sizi beklerken TikTok’ta oyalanmamalısınız. Ama kediniz kucağınızdayken telefonunuzla ilgilenebilirsiniz. Önemli olan, önce sevgi, yemek, çiş gibi temel ihtiyaçların giderilmesi.

Sabah uyanınca: Sabah gözünüzü açtınız, yanınızdaki kişiye “Günaydın” demeden telefona uzanmak da yapılmaması gerekenlerden. Uzmanlar “Yatak odasında telefon olmaz, çalar saat alın” diyor.

Toplu taşımada: “Gelen çağrıya cevap verme şekli otobüste olduğunuzu belirtmek ve geri arayıp arayamayacağınızı sormak olmalı” diyor uzmanlar. Çünkü toplu taşıma kapalı bir kamusal alan.

Yemek yerken: Masa düzenini bilmek temel adabı muaşeret kurallarından. Çatal sol, bıçak sağda, bardak saat 2 yönünde vs. Henüz telefon için bir yer belirlenmediğine göre sofrada olmamalı.

Haberin Devamı

Yürürken: Kaç kez telefona bakan biriyle çarpışmamak için çırpındınız; siz telefona bakarken kimlerin ayağına bastınız... ‘Yalnızım kimseye phubbing yapmıyorum ki’ diye düşünmeyin.

Konuşma sırasında: Telefon titrediği zaman gözleri bir an için aşağı indirmek refleks gibi. Evet, iletişim bir anlığına kopuyor ama yargılanacak bir durum değil.

TV izlerken: Partnerinizle televizyon seyrediyorsunuz. Her ikiniz de bir yandan telefonla oynamaktan mutluysanız sorun yok ama her seferinde bunu yapmak kabalık olabilir.

Banyoda: Tuvaleti kullanırken telefon görüşmesi yapmak, karşı tarafa ses gidebileceği ve o an yaptığınız anlaşılacağı için kabalık sayılıyor. Ama mesajlaşmanın, oyun oynamanın vs. görgü kuralları açısından sakıncası yok. Tabii ev halkından birinin çatlamasına sebep oluyorsanız bu bir phubbing suçuna dönüşebilir.

Haberin Devamı

Düğünde veya cenazede: Cenazede telefonla oynamak ya da konuşmak ne kadar ayıpsa düğünde de o kadar kırıcı. Evet, fotoğraf çekmek için elimize aldığımızda gelen mesajlara gözümüz kayabiliyor. Ama birileri en mutlu gününde bizimle olmak için tonla para ödüyor ve biz kafamız önümüzde ekran kaydırıyoruz.