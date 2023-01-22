‘Bana bir şarkı söyle, içinde intikam olsun’

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Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın son şarkısı ‘BZRP Music Sessions #53’ kısa sürede bir hite dönüştü. Yayımlandığı ilk hafta 122 milyon kez dinlendi. Bir İspanyol kanalında yapılan analize göre de sanatçının şarkıdan kazancının 2.5 milyon doları aştığı hesaplandı. Şarkı magazin dünyasında da büyük ses getirdi. Her ne kadar “İntikam soğuk yenen bir yemektir” dense de belli ki Shakira kendisini aldatan eşi Gerard Pique’yle ayrılığı sonrası içinde yanan Latin ateşi küllenmeden oturmuş, ekibiyle şarkının sözlerini yazmış. Ne diyor şarkıda: “Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Ferrari’yi Twingo ile takas ettin. Rolex’i Casio ile takas ettin.” Bu sözlerin ardından peş peşe yaşanan olayları -balkonda beliren cadı maketi, buzdolabından kaybolan reçel kavanozu- magazincilere bırakıp müziğe dönelim...

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Gerçekten incitmişsin!

Aynı günlerde Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus da 10 Mart’ta çıkacak yeni albümünden ‘Flowers’ teklisini yayımladı. Cyrus’ın şarkıda “Evet, kendimi senden daha iyi sevebilirim... Kendime çiçekler alabilirim” diyerek 2020’de ayrıldığı Avustralyalı aktör Liam Hemsworth’ten bahsettiği söylendi.

Eski sevgiliden ya da eşten intikam almak aslında kişiyi huzura kavuşturan bir yöntem değil. Hatta çoğunlukla en çok üzülen yine intikam peşinde koşan oluyor. Shakira’nın şarkısı sonrası Gerard Pique’nin Twingo ve Casio ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladığını düşünürsek kimin kazançlı çıktığı da tartışılır. Ama bu duyguyu sanata aktarmak ve yola yüklerden kurtulmuş şekilde devam etmek hiç fena fikir değil. Müzik tarihine baktığımızda da intikam şarkısı yazmanın yeni olmadığını görüyoruz...

Kanadalı müzisyen Alanis Morissette 1995 tarihli ‘You Oughta Know’ adlı şarkısında ayrıldığı erkek arkadaşına tüm öfkesini sözleriyle dile getiriyordu. “Beni unuttun mu Bay İkiyüzlü” dediği eski sevgilisiyse ‘Bizim Ev’ (Full House) dizisinin Joey Amca’sı Dave Coulier’den başkası değildi. Aktör şarkıyı ilk dinlediğinde hissettiklerini yıllar sonra bir radyo programında şöyle anlattı: “Sanırım bu kadını gerçekten incitmiş olabilirim.”

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Sevilen müzisyenlerden Ed Sheeran, 2013’te kendisi gibi şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding’le bir dönem sevgili olduklarını açıkladı. Bir yıl sonra ‘Don’t’ şarkısını yayımladı. Şarkıda kendisini aldatan kadına “Onunla seks yapmak için ortadan kaybolana kadar, onu bir tehdit olarak görmemiştim... Aşkımla dalga geçme” diyordu. İddialara göre One Direction grubundan Niall Horan’dan bahsediyordu.

‘Yazmak zorundaydım’

“Ne yaptığını söylemek zorunda değilsin. Zaten biliyorum. Ondan öğrendim. Şimdi ikimiz için hiçbir şans kalmadı...” Justin Timberlake 2018’de yayımladığı kitabında ‘Cry Me a River’ı Britney Spears’la ayrılığı sonrası yazdığını kabul etti: “Hissettiğim duygular çok güçlüydü, bu yüzden yazmak zorundaydım.” Timberlake’in klibinde de Spears’a benzeyen birini oynatması o dönem çok tartışılmıştı.

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Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift ‘Dear John’ şarkısında “Sevgili John, şimdi görüyorum ki yanlıştı. Seni bu kadar severken senin karanlık oyunlarını oynamak için 19’un çok genç bir yaş olduğunu düşünmüyor musun” diye seslendiği kişi, 2009’da 19 yaşındayken çıktığı ABD’li müzisyen John Mayer’dı. Bu sözlere karşılık Mayer da 2013’te ‘Paper Doll’u (Kâğıt Bebek) yayımladı. Şarkıda Swift’in ‘22’ şarkısına göndermede bulunup “22 kız birden gibisin. Ve hiçbiri neden kaçtığını bilemiyor” diyordu.

Huyunu suyunu...



Türkiye’deyse intikam şarkısı denince akla Demet Akalın’ın ‘Unuttum’ parçası gelir. Şarkıdaki “Unuttum boyunu posunu, huyunu suyunu” diyerek bahsettiği kişi iddialara göre bir dönem birlikte olduğu basketbolcu İbrahim Kutluay’dı. Hatta bu şarkının basketbolcunun sahadaki performansını da o dönem etkilediği söylenir. Maçlarda karşı takımın taraftarları bu şarkıyı söyleyerek Kutluay’ın moralini bozmaya çalışırmış.

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‘İşim olmaz’



“Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın. Senin gibi biriyle işim olmaz ki...” Romantik şarkıların prensi Hakan Altun yıllar sonra ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını kendisini askerdeyken terk eden İclal Aydın’a yazdığını itiraf etti. 1998’de askerdeyken, sevgilisiyle konuşmak için 17 gün telefon sırası beklediğini ama karşı taraf 60 saniye bile ayırmadığı için bu şarkıyı yazdığını anlatmıştı.