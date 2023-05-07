Bahar ve yaz sanatla geçecek

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KONSERLER

Dans etmeden duramayacağız

◊ Manowar

3 Haziran, KüçükÇiftlik Park

Metal müziğe damga vuran gruplardan Manowar bir kez daha İstanbul’da. Çıkardıkları ikonik albümlerin bir kutlaması niteliğindeki konser ‘Crushing the Enemies of Metal Anniversary’ turnesi kapsamında gerçekleşecek.

◊ Róisin Murphy

7 Haziran, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Moloko ile ilk kez adını duyduğumuz Róisín Murphy en son martta Alman prodüktör DJ Koze ile ‘CooCool’ adında bir tekli yayımladı. Art popun kraliçesinin konseri kaçmaz.

◊ Mahmut Orhan

9 Haziran, KüçükÇiftlik Park

ABD’ye taşındıktan sonra kendini özletti. DJ/prodüktör Mahmut Orhan canlı orkestra eşliğinde setin başına geçecek. Yeni parçalarını dinlemek için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

◊ Hollywood Vampires

10 Haziran, Life Park

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Ünlü oyuncu Johnny Depp’i sahnede gitar çalarken hayal edebiliyor musunuz? Alice Cooper, Joe Perry Tommy Henriksen ve Depp’den oluşan Hollywood Vampires, haziranda İstanbul’da.

◊ M83

13 Haziran, Maximum Uniq Açıkhava

Geçen ay ‘Fantasy’ adında yeni bir albüm yayımlayan Fransız elektronik müzik topluluğu M83, albümle aynı adı taşıyan dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.

◊ ZAZ

16 Haziran, Volkswagen Arena

Ülkemizde çok sevilen Fransız müzisyen ZAZ, ‘Organique Tour’ turnesinin duraklarına İstanbul’u da ekledi. Bu özel deneyimi kaçırmayın.

◊ Tash Sultana

23 Haziran, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Multi-enstrümantalist yönüyle ‘tek kişilik orkestra’ olarak da biliniyor. Ünü Avustralya sınırlarını aşan Tash Sultana, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da.

◊ Moderat

24 Haziran, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Berlin çıkışlı elektronik müzik üçlüsü Moderat, son yayımladıkları ‘More D4ta’ albümünün ardından bir kez daha

ülkemize geliyor.

◊ Charlotte de Witte

1 Temmuz, Parkorman

Tekno müziğe tarzıyla imza atan isimlerden Charlotte de Witte setin başına geçecek. Kim bilir belki şanslıysak Creeds’in ‘Push Up’ parçasına yaptığı nefis edit’i de çalar.

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◊ The Lumineers

12 Temmuz, Parkorman

Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan ve 7-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında The Lumineers grubu da sahneye çıkacak.

◊ Sigur Rós

28 Temmuz, KüçükÇiftlik Park

İzlandalı post-rock grubu Sigur Rós, 7 yıl sonra bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla buluşmak için geliyor.

◊ Jon Hopkins

29-30 Temmuz, Parkorman

Kimi zaman duygusal, kimi zaman meditatif tınılar sunan İngiliz prodüktör Jon Hopkins +1 Sunar Gezgin Salon Festivali kapsamında sahneye çıkacak. Festivalde ayrıca Agar Agar, Still Corners, Büyük Ev Ablukada, Warhaus, Sylvie Kreusch, Emir Taha gibi isimler de olacak.

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◊ Foals

15 Ağustos, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

İlk kez İstanbul’da konser verecek olan İngiliz indie-rock grubu Foals, ‘My Number’, ‘Mountain at My Gates’ ve ‘Spanish Sahara’ gibi hit parçalara sahip.

◊ Yerli çıkarma

Açıkhava konserleri

26 Mayıs’ta Gülşen, 12 Haziran’da Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede olacak. Kuruçeşme Açıkhava’da sezonu 19 Mayıs’ta Ajda Pekkan açacak. Turkcell Vadi’deyse 3 Haziran’da Cem Adrian ve 10 Haziran’da Sena Şener konserleri izlenebilir.

TİYATRO

Sahnede iddialı isimler ve çarpıcı hikâyeler

◊ Sığınak/Craft: Polonya asıllı ABD’li, ödüllü oyun yazarı Martyna Majok’un yazdığı, Hira Tekindor’un Türkçeleştirdiği oyun ‘aidiyet’ üzerine bir anlatı… Selin Şekerci, Uğur Uzunel ve Ulvi Kahyaoğlu’nun rol aldığı oyunu İbrahim Çiçek yönetiyor. 20 Mayıs Cumartesi, 20.00’de, Craft Yapı Kredi Bomontiada’da sahnelenecek.

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◊ Saatleri Ayarlama Enstitüsü/Saatler Kolektif: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kült eseri, kendi adıyla tiyatro sahnesine çıkıyor. Serdar Biliş’in yönettiği, Tuluğ Tırpan’ın canlı piyano performansıyla hikâyeyi boyutlandıracağı oyunda romanın yükünü iddialı oyuncu Serkan Keskin sırtlanıyor. 10 Mayıs Çarşamba, 20.30’da, Maximum UNIQ Hall’de.

◊ Cyrano/DasDas: Edmond Rostand’ın klasiği ‘Cyrano de Bergerac’ Ahmet Sami Özbudak’ın rejisiyle sahneleniyor. Oyunda Parisli şair-silahşor, kıvrak zekâlı Cyrano’yu Bülent Emin Yarar canlandıriyor. Ona Caner Erdem, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatih Elçim, Mert Fırat, Ömer Faruk Tezgel ve Ece Çeşmioğlu eşlik ediyor.

24 Mayıs Çarşamba, 20.30’da, DasDas’ta.

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Bunları da kaçırmayın:

Ödüllü sinemacı Tunç Şahin’in yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Canavar’ 11 Mayıs Perşembe, 20.30’da DasDas’ta. Firuze Engin’in leziz kaleminden çıkan ‘Bir Terennüm’ 13 Mayıs Cumartesi, 20.30’da Baba Sahne’de, 31 Mayıs Çarşamba, 20.30’da Kumbaracı50’de. Gotik oyun ‘Irma Vep’in Esrarı’ 13 Mayıs Cumartesi, 20.30’da Zorlu PSM’de. Uğur Kanbay’ın oyunculuğuyla öne çıkan ‘REM’ 18-19 Mayıs, 20.30’da Hann Sahne’de. Beyaz yakalıların çelişkilerle dolu dünyasını anlatan ‘Fairfly’ da 18 Mayıs Perşembe, 20.30’da Alan Kadıköy’de.

60’ın üzerinde sanatçı, 18 farklı mekân

51. İstanbul Müzik Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 1-17 Haziran tarihlerinde, aralarında Fransız Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Mevlanakapı Kara Surları, Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Sveti Stefan Bulgar Kilisesi’nin de olduğu 18 farklı mekânda düzenlenecek. 60’ın üzerinde sanatçıyı ağırlayacak festivalde, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet ve Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Lucienne Renaudin Vary, Avi Avital gibi isimler sahneye çıkacak.

KİTAP

Hakan Günday’dan Ayşe Kulin’e...

◊ Türk edebiyatının sevilen isimlerinin eserlerine bu yaz kumsallarda sık sık rastlayacağız. Dünya edebiyatından iddialı kitaplar da önümüzdeki aylarda Türkçe çevirileriyle elimizde olacak. Hakan Günday’ın özgün dilini seven okurları yaz başında yazarla heyecan verici bir öykü kitabında buluşacak (Doğan Kitap).

◊ Dünyanın en popüler yazarlarından, Latin Amerikalı Paulo Coelho’nun orijinal adı ‘Maktub’ olan ve 1993-94 arasında yayımlanan köşe yazılarının derlemesinden oluşan kitabı, ‘Mektup’ adıyla ağustosta Can Yayınları’ndan çıkıyor.

◊ Everest önümüzdeki aylarda

Ayşe Kulin ve İclal Aydın’ın yeni kitaplarıyla karşılayacak okuru. Aydın bu kez deneme türündeki yazılarıyla, Kulin yeni romanıyla geliyor. (Bahar Çuhadar)

◊ Memduh Şevket Esendal ‘Bu Yollar Uzar’da alışık olduğumuz tarzıyla, sakin dünyaları ve kendi yağında kavrulan insanları anlatıyor. Kitap, Esendal’ın dergilerde yayımlanan ‘Otlakçı’ ve ‘Mendil Altında’ kitaplarının ikinci baskılarına eklenmiş öykülerden oluşuyor. Bu ay raflarda olacak (İletişim Yayınları).

◊ Ayşe Sarısayın ‘Bir Roman Kadar Uzun: Geride Kalan Anılar’ isimli kitabında babası Behçet Necatigil sayesinde tanıdığı Edip Cansever, Kâmuran Şipal, Rauf Mutluay, Adalet Ağaoğlu, Demir Özlü gibi isimleri ve kendi dostlarını anlatıyor. Can Yayınları’ndan, haziranda çıkacak kitabın tamamında şüphesiz baba özlemi var. Necatigil’in şiirleri de tüm metinlere eşlik ediyor. 70’lerin edebiyat ortamını hatırlamak için güzel bir kitap. (Doğan Hızlan)

ALBÜM-TEKLİ

Özlenenler yazı

◊ İlişkileri 2002 yılında başlamış, Jennifer Lopez o yıl çıkardığı albümün hit şarkısı ‘Jenny From the Block’ta Ben Affleck’in hediye ettiği pembe elmas yüzüğüyle konuşulmuştu. 2004’te ayrılan çift 2021’de tekrar bir araya geldi. Haliyle JLo’nun yeni albümünde yine Affleck etkisini görmek kimseyi şaşırtmayacak. Zaten JLo da albümün gerçek aşkın asla ölmeyeceği fikri üzerine kurulu olduğunu söylüyor.

◊ Popun kraliçelerinden Kylie Minogue önümüzdeki aylarda albümü çıkması beklenen isimlerden. Avustralyalı şarkıcı, 2000’lerin elektronik müziği, 90’ların house müziğini aynı potada eritip dans müziğine renk katmaya hazırlanıyor.

◊ Birsen Tezer’in heyecanla beklenen albümü ‘Kağıttan Kaptanlar’ çıktı. Usta müzisyen geçen yıl aynı isimli bir tekli yayımlamıştı.

◊ Alternatif rock’ın zirvesindeki isimlerden Yüzyüzeyken Konuşuruz da yaz başında yeni albümünü çıkaracak. Bakalım grubun ‘Sen Varsın Diye’ ve ‘Dinle Beni Bi’ gibi hitlerine yenileri katılacak mı?

◊ Mabel Matiz’in 5’inci solo albümü için geri sayım sürüyor. Sanatçı önümüzdeki haftalarda çıkacak albümünden bir iddialı parçayı daha tekli olarak yayımladı. ‘Uçkun’ Doğu ve Batı sound’larını bir araya getiren eklektik bir çalışma.

◊ R&B/pop müziğin başarılı ismi Güneş de yeni albümünü hazırlayan isimler arasında. Bu albümün habercisi niteliğindeki ‘Yolum Açık’ı geçen günlerde piyasaya çıkardı.

SERGİ

Hem şahsi hem sürprizlerle dolu

◊ ‘Pencere’-Arkas Sanat Merkezi

Bu sergi İzmir’e geçmek için şahane bir bahane. İçinden pencere geçen seçki sayesinde kendi kişisel pencerenizin açıldığı manzaranın ne olması gerektiği üzerine düşünebilirsiniz. Genel olarak Arkas koleksiyonunu biricik yapan şey çok şahsi bir seçki olması. Pencere resimleri de bunu doğruluyor. Uluslararası ve Türkiye Sanat tarihinden resimler hayali ve asla kronolojik olmayan bir âlemde buluşuyor. Sergi, 18’inci yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar Türkiye’den ve yurtdışından çeşitli sanatçıların resmettiği pencerenin tuvaldeki temsilini inceliyor. 23 Temmuz’a kadar görülebilir.

◊ ‘Yaşasın Cumhuriyet Sergisi’-Türkiye İş Bankası Müzesi

İkinci önerim 1923-1938 yılları arasında Erken Cumhuriyet Dönemi, iktisadi kalkınmayı konu eden ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sergisi. Sergi tasarımı ve sergi için bir araya getirilen arşiv sürprizlerle dolu. Yıl sonuna kadar ziyaret edilebilir.