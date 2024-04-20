Bahar iyi hoş da şu alerjisi olmasa!

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Özellikle bahar ve yaz aylarında bitki polenlerinin rüzgâr yoluyla yayılması birçok kişinin alerjik sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Havada dolaşan bu polenleri vücudumuz yabancı madde olarak algılıyor ve tepki veriyor. Bu tür rahatsızlıklara karşı basit önlemler alabilir, uygun tedaviyle bu süreci rahat geçirebiliriz. Liv Hospital çocuk alerji ve immünoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde ve Acıbadem Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur’la bahar alerjisini konuştuk.

NASIL ÖNLENİR?

Baharın gelmesiyle birlikte atmosferde yoğun olarak bulunan bitki polenleri, atopik yatkınlığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Polenler ilkbahar ve yaz aylarında hava akımlarıyla geniş alanlara yayılarak birçok kişiyi etkiliyor.

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Saman nezlesi olarak da bilinen bu durumda, alerjik reaksiyonlar bazen mevsim boyunca devam ediyor. Mevsim alerjisi, gözlerden, burundan, akciğerlerden ve deriden etkilenen geniş bir yelpazede şikâyetlere neden olabilir. Bu belirtiler yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

(Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur)

Alerjik hastalar mutlaka hekim kontrolünde olmalı. Alerjik reaksiyonu önleyen ilaçların alınması semptomları kontrol altına almada önemli.

(Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur)

Bahar alerjisinden şüpheleniyorsanız, alerji testleri, özellikle deri prick testleri yaptırarak hangi alerjenlere duyarlı olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Açık havada dolaşmak yerine, polenlerin daha az olduğu kapalı ortamlarda zaman geçirin. Ayrıca araç kullanırken camları kapalı tutun.

(Prof. Dr. Mahir İğde)

SEMPTOMLARI HAFİFLETMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur ve Prof. Dr. Mahir İğde evde alınabilecek bazı basit önlemlerin, bahar alerjisi semptomlarını hafifletmekte yardımcı olabileceğini söylüyor.

Temizlik: Ev içinde toz ve alerjen birikimini azaltmak için düzenli olarak süpürün, silin ve toz alıcıları kullanın. Halı yerine zemin kaplamalarını tercih edebilirsiniz.

Hava filtreleri: Havadaki polenleri ve diğer alerjenleri filtrelerle temizleyebilirsiniz. Uyuduğunuz odada hava filtresi kullanımı önemli.

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Pencereleri kapalı tutun: Polen sezonu boyunca pencereleri kapalı tutun. Klima veya hava temizleyici kullanarak havayı filtreleyebilirsiniz.

Alerjenleri azaltın: Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri ve ayakkabıları evin içine sokmayın. Eve dönünce duş alarak vücudunuzu temizleyin.

Bitkiler ve evcil hayvan: Polen yaymaması için iç mekân bitkilerini tercih edin. Hayvan dostlarımız dışarıdaki polenleri eve taşıyabilir, bu nedenle evcil hayvanların düzenli olarak temizlenmesi önemli.

Nevresimleri sık değiştirin: Yatak ve yastık kılıflarını sık sık yıkayın. Alerjiye karşı olan yatak örtüleri ve yastık kılıfları kullanın.

Sabah dışarı çıkmayın: Dışarı çıkmadan önce hava durumu raporlarını kontrol edin ve polen seviyelerini takip edin. Polen seviyeleri genellikle sabah erken saatlerde daha yüksek olur. Mümkünse öğleden sonra veya akşam dışarıya çıkın.

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Şapka, gözlük, maske takın: Dışarı çıkarken mutlaka şapka, gözlük, maske kullanın.

COVID-19 döneminde izole yaşam, insanları diğer viral hastalıklardan korumuş gibi görünse de immün sistemlerini zayıflatmış olabilir. Bu durum, alerjik reaksiyonlara daha açık hale getirebilir insanları. COVID-19 aşısının yan etkileri genellikle hafif ve kısa süreli olup sadece polietilen glikole alerjisi olan kişilerde ciddi anafilaksi reaksiyonları gözlemlendi. Pandemi süresince COVID-19 geçiren kişilerde alerjik reaksiyonların tedavisinde gecikmeler yaşandı. Ancak bu hastalığın ve aşısının alerjik reaksiyonlara neden olduğuna dair kesin bilimsel kanıt bulunmuyor. (Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur)

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En çok tetikleyen bitkiler hangileri?

Çam: Bahar aylarında bol miktarda polen üretebilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Çimen: Parklar, bahçeler ve açık alanlarda yaygın olan çimen türleri bahar aylarında polen üretir ve alerji semptomlarını tetikleyebilir.

Ardıç: Kıyı bölgelerinde ve ormanlık alanlarda yetişen ardıç ağaçları da bahar aylarında alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Zeytin: Bu ağaçların çiçek açma dönemi de bahar aylarına denk gelir ve zeytin polenleri de alerjik semptomlara yol açabilir.

Kavak: Kavak ağaçları da bahar aylarında polen üretirler.