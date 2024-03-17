Bağışıklık kalkanı karışımlar

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Hastalandığımızda tabii öncelikle bir hekime başvuruyoruz ancak reçetelerin dışında mutlaka mutfağa girip balı zencefille şöyle bir karıştırıp ağzımıza atıyoruz. Ya da daha iş buralara gelmeden sabah mutlaka limonlu ılık suyumuzu içiyoruz. İşi bilenlere, doktorlara sorduk “Bağışıklığınızı kuvvetlendirip hastalandığınızda iyileşmek için uyguladığınız gizli tarifler neler” diye. Birbirinden şifalı reçeteler aldık ancak işi fazla abartmamak için fazlasının nelere yol açabileceğini de anlattılar.

İÇİNİZ ISINSIN



Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

Bağışıklık güçlendirici, hasta olduğumuzda bizi toparlayacak bir tarifim var. Zerdeçal adeta bir şifa kaynağıdır. Zencefil boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur. Sindirim sistemine destek olur ve hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi problemleri giderir. Tarçın ve karabiber de bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olur. Bu içecek, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlara karşı doğal koruma sağlar.

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◊ 1 ayvayı dilimleyip 1 çubuk tarçın, 3-4 karanfil, rendelenmiş 1 tatlı kaşığı taze zencefil, 1/2 çay kaşığı toz zerdeçalı 500 ml suyla kaynatın. Üzerine 1 tutam ıhlamur, adaçayı, 1 küçük dal taze biberiye, 1 tatlı kaşığı taze kekik koyup 5 dakika demleyin. İçine 1 limonun suyunu sıkın. İsteğe bağlı 1 çay kaşığı toz karabiber ve 1 çay kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Ama dikkat...

Bitki çaylarının fazlasının sağlığınıza olumsuz etkileri olabileceğini unutmayın. Bu nedenle ideal miktar için doktorunuza danışın.

Bazı bitki çayları, yüksek dozlarda toksik etki gösterebilir, bazıları besinlerin emilimini engelleyebilir. Fazla bitki çayı içmek böbrek ve karaciğer üzerinde yük oluşturabilir. Özellikle böbrek veya karaciğer hastalığı olan kişiler dikkatli olmalı. Hassasiyeti olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Hamile ve emziren anneler kullanmadan önce doktora danışmalı. Aynı anda birden çok bitki çayı karıştırılıp içilmemeli.

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İKİ FARKLI TARİF...



Prof. Dr. Derya Uludüz, nörolog

Öksürüğe...

1 bardak süte 2 diş sarmısak ezip koyun; 2-3 dakika kaynatın, için... Soğuk algınlığına bağlı öksürük ya da alerjik kuru öksürük varsa günde 3 kez yarım bardak içebilirsiniz.

Ama dikkat...

Eğer tansiyon sorununuz varsa fazla sarımsak tansiyonu düşürebilir. Kazein hassasiyetine bağlı bağırsak sorunları veya inek sütüne karşı alerji varsa dikkat edilmeli, o durumda keçi sütü daha uygun.

Boğaz enfeksiyonuna...



2 kaşık tereyağını 1 kaşık pekmezle eritip için. Boğaz enfeksiyonuna bağlı tahriş varsa, yutmakta zorlanıyorsanız ve öksürüğe karşı fırsat buldukça 1’er çay kaşığı için. 2-3 gün yapmak yeterli.

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Şeker hastaları için pekmez sorun olabilir, herhalükârda sürekli kullanmamak lazım, kan şekeri düzeylerini arttırabilir. Trigliserit yüksekliği olanlar da tereyağı miktarını az tutup 4-5 günden uzun süre kullanmamalı.

KORUYUCU ŞURUP



Sıla Bilgili Tokgöz, beslenme ve diyet uzmanı

Grip, nezle, soğuk algınlığı için bir şurup tarifim var.

◊ 1 su bardağı suyu kaynatıp ılıtın. 2 diş sarımsakla 1 soğanı küp küp doğrayın, kavanoza koyup ılık suyu ekleyin. Kapatıp çalkalayın ve 4 saat bekleyin. Tekrar çalkalayın ve süzün. Süzdüğünüz suya 1 limon suyu, 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 4 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı tarçınla 2 karanfili ezip ekleyin, iyice çalkalayın. Şurubunuz hazır.

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Ne zaman ve ne kadar içmeli?

4-12 yaş arası çocuklar 1-2 çay kaşığı, yetişkinler 1-2 yemek kaşığı sabah-akşam 1 hafta boyunca içebilir. Gebeler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar doktora danışmalı.

Ama dikkat...

Fazlası alerjik reaksiyonlara, şişkinliğe ve mide ekşimesine yol açabilir. Kan sulandırıcı kullananlar doktora danışmalı.

TOKSİNLER ATILSIN



Berrin Yiğit, beslenme ve diyet uzmanı

Bağışıklık sistemini desteklemek için kullandığım en güçlü karışım zencefilli ballı bir ılık su. Bu karışım vücudunuzu ısıtıyor ve terle toksinlerin atılmasına çok büyük destek oluyor.

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◊ 1 parmak kadar taze zencefilin kabuklarını soyun, incecik rendeleyin. Üzerine 1 kupa kadar kaynar su dökün. Ilınana kadar bekletin ve yarım limon suyu ekleyin. 1 silme çay kaşığı zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı hakiki bal ekleyip karıştırın, için. Zencefil parçalarını süzmeyin. Onlar zaten sıcak suyla beraber yumuşuyor, rahatlıkla yutulabiliyor.

Ama dikkat...

Bunu günde 1 defa içmek yeterli. Fazla içildiğinde mide hassasiyeti, mide bulantısı yapabilir.