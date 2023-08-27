‘Aşırı düşünen’lerden misiniz?

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Genellikle geçmiş ya da gelecekle ilgili bir konuda, gereğinden fazla düşünmenin bir adı var: Aşırı düşünme (overthinking)

sendromu! “Zihnim susmuyor” cümlesi size de tanıdıksa üzülmeyin. Çünkü araştırmalar 25-35 yaş arasındakilerin yüzde 73’ünün bunu yaşadığını gösteriyor. ‘Aşırı düşünen misiniz’ tespit etmek için Forbes dergisi şu sorulara yanıt verilmesini öneriyor.



◊ İnsanların söylediklerinde gizli bir anlam aramak için çok vakit harcıyor muyum?



◊ Yaptığım konuşmaları keşke öyle değil şöyle deseydim diye zihnimde canlandırıyor muyum?



◊ Utandığım ya da birnin bana kötü davrandığı anları zihnimde tekrarlıyor muyum?



◊ Beynim susmadığı için uyuyamıyor muyum?



Bu soruların yarısından çoğuna yanıtınız evetse, siz de bir aşırı düşünen olabilirsiniz. Aşırı düşünmek bir akıl hastalığı değil ama depresyon, anksiyete gibi durumlarla ilişkili olabiliyor. Derginin görüşlerine yer verdiği Harvard Tıp Fakültesi’nde psikiyatri profesörü olan Natalie Dattilo, aşırı düşünme eğilimi olanlara bazı zihin egzersizleri öneriyor.



1. Düşüncelerinizi kabul edin veya reddedin: Aklınıza gelen her endişe verici düşünceyi gerçek olarak kabul etmek zorunda değilsiniz. Hatta bu aşırı düşünme anlarını, sorgulamak ve neyin doğru olduğunu kontrol etmek için kullanabilirsiniz,



2. Beyninizi yeniden eğitin: “Beyin kendi haline bırakıldığında fazla düşünür” diyor Dattilo. Bu da beyninizi aksini yapacak şekilde eğitmeniz gerektiği anlamına geliyor; özellikle de yatmadan önce.



3. Meditasyon yapın: Dikkat eğitimi, kaygı ve depresyon hastalarına fayda sağlayan bir meditasyon tekniği. En kolay uygulama yolu da bulaşık yıkamak, ütü yapmak gibi rutin bir işe odaklanmak.



4. Kafanızdan çıkın: Dattilo düşünceleri geri plana atıp bedene odaklanmayı öneriyor. Gözlerinizi kapatıp kalp atışınızı hissetmeye çalışmak ya da ellerinizi kavuşturup sıkmak gibi. Müzik ve spor da vücutla bağlantı kurma yolu.



5. Beyin dökümü yapın: Günlük tutmak, düşüncelerinizi kafanızdan atmanın yararlı bir yoludur, böylece sizi fazla bunalta

mazlar.



6. Kendinizi doğaya bırakın: Temiz hava zihne çok iyi gelir. Çalışmalar, doğada 90 dakikalık bir yürüyüş yapmanın kişinin derin düşünme eğilimini azaltabileceğini gösteriyor.