‘Artık sosyal medya fenomenleri Tiktoker, YouTuber’lar rockstar’

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Onlarla ilk defa 2012 yılında Karaköy’de fotoğraf çekimi için bir araya gelmiş, kısa ama derin müzik muhabbeti yapmıştık. Yüzyüzeyken Konuşuruz’un kurulduğu dönemdeki ilk iki üyesi, Kaan Boşnak ve Engin Sevik henüz uzun bir müzik yolculuğuna çıkacaklarından habersiz ama ne olmak istemediklerinden emindiler. Kariyerleri boyunca yayımladıkları pek çok tekli ve albümle hit şarkılara imza atıp hayranlarını çoğalttılar. Aradan yıllar geçti. Can Kalyoncu ve Can Tunaboylu gibi yetenekli müzisyenlerin de katıldığı grup şimdi, 5 yıl aradan sonra ‘KADER SK.’ isimli 4’üncü albümlerini çıkardı. 2012’de çektiğim fotoğrafı önlerine koydum ve dünden bugüne müzik kariyerlerini, şarkılara hep birlikte eşlik eden hayranlarını ve rockstar’lık mevzusunu konuştuk.

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Ne hissediyorsunuz bu fotoğrafı görünce?

Kaan Boşnak: Bu benim en beğendiğim fotoğraflardan biri. 10 yılı devirmiş olmanın tatlı gururu var tabii. Yorgunluğu da hissediyorsunuz ama fotoğrafa bakınca. Ne hale gelmişiz, çökmüşüz yani. Zamanın gerçek bir göstergesi adeta. Engin’le ben varız sadece bu fotoğrafta, çocuklar daha yok.

10 yıl önceyle farkınız ne?

Can Kalyoncu: İşler büyüdüğü için daha çok profesyonelleşiyorsun. O dönem yaşla da popülariteyle de alakalı daha amatör bir durum var ortada. Şu an önemli olan o eski amatör ruhu korumak.

Kaan Boşnak: O zamanlar bir müzik ve enstrüman dağarcığımız olmadığı için çok üzerine kafa yoramıyorduk. Şimdi tabii dördüncü albüm artık. Aceleye gelmemesi gerektiğini öğrendik.

Bu kadar popüler olacağınızı tahmin ediyor muydunuz?

Kaan Boşnak: Tahmin etmiyorduk da niyet ediyorduk.

Engin Sevik: O yaşlarda 10 sene sonrası değil, ancak 3-5 ay sonrasını görebiliyorduk. Can Kalyoncu: Öyle çok büyük atlamalarla bu noktaya gelmedik aslında. Bir tek 2018’de ‘Akustik Travma’ ivmeyi daha dikey bir hale getirdi. Ama baktığımızda bu noktaya küçük küçük geldik.

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Uygar Taylan ’ın 2012’de çektiği resim için Kaan Boşnak: “En beğendiğim fotoğraflardan biri bu.”

Muhtemelen uzun yıllar sonra da şarkılarınız dinlenecek. Bu ne hissettiriyor size?

Kaan Boşnak: Belki biraz da şans bu. Tek bir şarkıyla bir anda çok patlayıp sonra bir anda unutulmak da var, çok iddialı olmadan kendi kemik kitleni koruyarak, her seferinde biraz daha üstüne koyarak, küçük adımlarla ‘zirveye’ çıkmak da... O noktada istikrar bence mesele. Duman ve mor ve ötesi idollerimiz küçüklüğümüzden beri. “Bu şarkı tutmadı” deyip küsmek yerine, yine üretip üstüne koyarak ulaşabildik o tatminin bir kısmına.

Arabesk seviciliği yapmak istemiyoruz’

Albüm ferah bir yaz parçasıyla başlıyor. ‘Yağmurlar’la arabesk bir karaktere bürünüyor. Arabesk müzikle aranız nasıl?

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Kaan Boşnak: Arabeski seviyoruz ama özellikle arabesk çeşnisi katmak için yapmadık bu albümü. O bizim deneyselimiz. Tamamen yıllardır içimizdeki o arabesk tavrı sevdiğimiz ve bizi tatmin etmesi için yaptık.

Tutması için bir formül değil mi?

Kaan Boşnak: Asla... Hatta hit olmayacağını, insanların yabancılaşacağını, bize dayak atmalarını göze alarak yaptık aslında.

Arabesk dünyasından kimleri dinliyorsunuz?

Kaan Boşnak: Türkiye’deki arabesk krallarının çoğunu dinliyoruz, seviyoruz. Minibüste, takside onu duyduk. Bu kültürde büyüdüğümüz için özellikle arabesk seviciliği yapmak istemiyoruz.

Eski şarkıları dinleyince vokalinde daha nağmeli bir dönüşüm fark ediliyor...

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Kaan Boşnak: Ben 5 yıldır bağlama çalıyorum. Bağlamanın nota özgürlüğü, lastikliği ister istemez vokalime de yansıdı. Beğenmeyenler, “Değiştiniz” diyen oluyor ama bu süreç tamamen değişim üzerine.

Albümdeki şarkılarda ‘kader’ lafı sık geçiyor. Nasıl bir sokak bu ‘Kader Sokak’?

Kaan Boşnak: Bizim üzerinde çok tartıştığımız bir isim oldu aslında. Hem materyal hem metafor bir isim olduğu için seçtik. Engin Sevik: Şiirsel bir tarafı var. Çok acayip isim arayışlarına meyletmek durumu oluyor. Daha acayip ne koyabiliriz, daha nereye gönderme yapabiliriz gibi... Bu biraz daha düz.

Can Kalyoncu: Fonetik olarak da hoşumuza gitti, yazım şekliyle kısaltma olarak da.

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‘80’lerdeki gibi olmazsın artık’

Kendinizi rockstar olarak görüyor musunuz?

Kaan Boşnak: Hayır! Can Kalyoncu: Türkiye’de rockstar’lık... Bilemiyorum yaa...

Can Tunaboylu: Rockstar’lar artık DJ’ler galiba. Engin Sevik: Fenomenler rockstar. Kaan Boşnak: Daha çok sosyal medya fenomenleri, TikToker’lar, YouTuber’lar falan artık rockstar. Biz garibanız abi. Baksana kaç kişiyiz (gülüyor)...

Can Tunaboylu: Rockstar son model arabalara biner, gece kulüpleri gezer. Biz öyle insanlar değiliz.

Can Kalyoncu: Ne rockstar’ı, fiş topluyoruz biz (gülüyorlar). mİnsanlar artık hayranı olduğu sanatçıya sosyal medyadan çok rahat ulaşabiliyor. Siz hayranlarınızla iletişiminizde dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Can Tunaboylu: Bir elini verip kolunu kaptırma durumu oluyor açıkçası. Üsteliyorlar...

Engin Sevik: “Selam abi, seni canlı arayabilir miyiz” gibi şeyler oluyor. Ben kullanmıyorum artık. Çünkü Instagram ilk çıktığı zamanki gibi değil. Zamanındaki Facebook örneği gibi, bitmeye başlayınca kaçmıştık ya... Ben çıktım mesela.

Can Kalyoncu: Cevap attın diye hemen arkadaşı yerine koyabiliyor seni. O sınırı ihlal edebiliyor. Keşke daha düzgün, daha saygılı bir iletişim kursak.

Engin Sevik: Sosyal medyanın evrildiği son noktada insanlar “N’aber lan” da diyebildi. Instagram’ın başlarında yoktu böyle bir şey. Daha saygılıydı başlarda. O yüzden rockstar olamıyorsun. Adam sana “N’aber lan” yazabiliyor. 80’lerdeki gibi olamazsın artık.