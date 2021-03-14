Anzer Yaylası’nın hazinesi

Anzer balı, Anzer Yaylası’nda 1.750 metre rakımdan 3.150 metre rakıma kadar ulaşan, yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bir vadide üretiliyor. Anzer Vadisi’nin doğu, batı ve güney yönlerinden 3 bin metreyi geçen yüksek dağ silsileleriyle çevrili olması doğal bir ekosistem oluşturuyor ve onu etrafındaki yerlerden farklılaştırıyor. Bu da bala yansıyor.

Anzer balının üretiminde hastalıklara karşı dayanıklı olması, soğuk ve sisli havalarda bile uçması ve dilinin diğer arı ırklarından daha uzun olması nedenleriyle Kafkas ve Kafkas melezi ırkı arılar kullanılıyor.

Üretim haziranın ilk haftasıyla birlikte kısmen karlı bölgelerde başlayıp ağustosta tamamlanıyor. Coğrafi sınırda yaklaşık 3 bin kovan kapasitesi var. Bal tüketiciye süzme olarak sunuluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve birçok hastalığa iyi geldiği için ilgi gören Anzer balının kilosu geçen yıl 1.000 lira civarındaydı. Üretilenden çok daha fazla miktarı da ‘Anzer balı’ adıyla satılıyor. Ancak bu durum balın coğrafi işaret almasıyla artık son buluyor. Yani artık ne kadar üretildiyse o kadar tüketilecek ve “Aldık ama bu Anzer balı mı acaba” diye düşünmeyeceğiz.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve birçok hastalığa iyi geldiği için ilgi gören Anzer balının kilosu geçen yıl 1.000 lira civarındaydı.

TÜRKİYE’NİN ÖZEL BALLARI

Geven balı: Özellikle Van, Bingöl, Hakkâri ve Sivas’ta yılda ortalama 15 bin ton üretiliyor.

Kekik balı: Çankırı, Ankara, Kastamonu, Trabzon, Amasya, Bolu ve Kütahya bu balın en yoğun üretildiği yerler.

Kestane balı: Marmara’dan Doğu Karadeniz’e kadar birçok noktada ama özellikle Artvin, Rize ve Kastamonu’da yılda 1.500-2.000 ton arasında üretiliyor.

Hayıt balı: Üretim bölgesi Akdeniz... Antalya, Mersin ve Muğla en çok üretimi yapılan şehirler.

Keçiboynuzu balı: Harnup balı da deniyor. Muğla ve Antalya’da sınırlı miktarda üretilebiliyor.

Çam balı: Anavatanı Türkiye... Bal ihracatının da neredeyse tamamını bu bal oluşturuyor. Dünya çam balının yüzde 92’si ülkemizde, 100 bin hektar civarında bir alanda üretiliyor.

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