Anne ve iki kızı çevrimiçi sağlıklı beslenme programı kurdu: Yemekle ilişkimizin köklerini iyileştiriyoruz...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYATLAR
Hürriyet Arama
Son dakika haberi: Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorSon dakika haberi: Rusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Kiev ateş altında Sıcak görüntüler geldi... Geceyi aydınlattıKiev ateş altında! Sıcak görüntüler geldi... Geceyi aydınlattı#Ukrayna
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var O da 3. Dünya SavaşıSon dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var! O da 3. Dünya Savaşı#Biden
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Piyasalarda ‘poyraz’ etkisiPiyasalarda ‘poyraz’ etkisi#Piyasalar
Kiev sokak sokak direniyorKiev sokak sokak direniyor#Kiev
Kadınlar göçüKadınlar göçü#Ukrayna
Rus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelseanin yönetimini kulüp vakfına bıraktıRus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına bıraktı#Chelsea
Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum ama tek aşkım YıldızdıKızlardan günde 2 bin mektup alıyordum ama tek aşkım Yıldız'dı!#Arda Kural
Bengü Taşın sırrıBengü Taş'ın sırrı#Bengü Taş
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Anne ve iki kızı çevrimiçi sağlıklı beslenme programı kurdu: Yemekle ilişkimizin köklerini iyileştiriyoruz...

#Zümrüt Aydoğan#Ezgi Aydoğan#Beste Aydoğan
Anne ve iki kızı çevrimiçi sağlıklı beslenme programı kurdu: Yemekle ilişkimizin köklerini iyileştiriyoruz...

Zümrüt Aydoğan, kızları Ezgi ve Beste Aydoğan Instagram’da yönettikleri @beden.zihin.besin hesabında takipçilerine sağlıklı bir beden ve zihin için beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı önerileri veriyorlar. Lisans eğitimlerinde aldıkları beslenme, bedenimizi tanıma ve psikoloji bilgileriyle takipçilerine yardımcı olan üçlüyle çevrimiçi danışmanlık verdikleri programlarını konuştuk.

Haberin Devamı

Anne Zümrüt Aydoğan (60) diyetisyen, büyük kızı Ezgi Aydoğan (31) dans ve hareket terapisti ve küçük kızı Beste Aydoğan (25) klinik psikolog. Kurdukları Instagram hesabı üzerinden yemekle ilişkimizi iyileştirebilmemiz için tüyolar veriyorlar. “Diyet dışı yaklaşımla nasıl beslenebiliriz? Ne yiyeceğimize,
ne kadar yiyeceğimize ve ne zaman yiyeceğimize nasıl karar verebiliriz” sorularının yanıtlarını verdikleri 8 haftalık bir çevrimiçi programları da var. Zümrüt Aydoğan Bodrum’da, kızları Beste ve Ezgi İstanbul’da yaşıyor. Hepsi tek bir hesaptan, çevrimiçi yollarla buluşuyor ve ortak bir iyileşme programının parçası oluyorlar. Anne ve kızlarıyla beden, zihin ve besin ilişkilerini konuştuk.

* Beraber yürüttüğünüz bu programın şartlarını, içeriğini kim belirledi?
Ezgi Aydoğan: Çıkış noktası benim bireysel öyküme dayanıyor. Aynı konularda zorluk yaşamış ve uzun yıllar birçok farklı yöntem denemiş ve birçok kez yanılmış, sonunda yemekle ilişkimi iyileştirebilmiş biri olarak, aynı problemleri yaşayan kişileri de bu özgürlüğe kavuşturabilmek en büyük hayalimdi. Söz konusu bu hayalimi bir programa dönüştürmek olduğundaysa hayat şartları adeta bu işi yapabilmem için bana elinden geleni veriyordu. Diyetisyen bir anne, klinik psikolog bir kız kardeş ve pandemi döneminde hızlı artan yeme sorunları...
Zümrüt Aydoğan: Bu program beden farkındalığı, beslenme ve psikoloji bilimini bir araya getiriyor. Bu bağlamda hepimiz kendi uzmanlık alanlarımızı kullanarak kendi içeriğimizi belirledik. Tabii çok fazla fikir paylaşımları, beyin fırtınaları ve aylar süren hazırlıklar yaptık. Hâlâ devam ediyoruz.
‘Fikir ayrılığı yaşamadık’

Anne ve iki kızı çevrimiçi sağlıklı beslenme programı kurdu: Yemekle ilişkimizin köklerini iyileştiriyoruz...

Fotoğraflar: Emre Yunusoğlu

* Başkalarına terapiler veren, kendi alanlarınızda çalışan uzmanlar da olsanız anne-kız ilişkilerinizi bir yana bırakıp birer profesyonel olarak işinizle ilgili çatışmalar yaşıyor musunuz?
Zümrüt Aydoğan: Normalde başka konularda fikir ayrılıklarımız çok olur ama bu programda yaşadığımız büyük bir anlaşmazlık hiç olmadı... Zaten konu birbirimizin uzmanlık alanlarıyla öyle bağlantılı ki arada bir kopukluk olması bu sürece zarar verirdi.

* Beste Hanım, ablanızla aranızda “Benim alanım daha önemli” diye tartışmalar çıkıyor mu?
Beste Aydoğan: Şu ana kadar kimin alanı daha önemli diye tartışma çıkmadı. O kadar farklı ki danışanların hayatında dokunduğumuz noktalar. Aldığımız eğitim geçmişinin de farklı olmasıyla birimizin diğerinin yerine geçebilmesi mümkün değil.
Tam da bu yüzden ‘birbirimizi geçmek’ yerine ‘birbirimizi tamamlamak, güçlerimizi birleştirmek’ olarak bakıyoruz. Bu yaklaşım
bizi çok daha motive ediyor.

Haberin Devamı

Anne ve iki kızı çevrimiçi sağlıklı beslenme programı kurdu: Yemekle ilişkimizin köklerini iyileştiriyoruz...

Beste (sağda) ve Ezgi’yi İstanbul’da büyüten Zümrüt Aydoğan bir süredir Bodrum’da yaşıyor.

‘Duygusal açlık sorunu’

* Uyguladığınız terapi programında hangi alan daha ağır basıyor?
Ezgi Aydoğan: Genellikle gelen danışanlarımız duygusal açlık, aşırı yeme, tıkınma davranışı, kronik diyet döngüsü, ‘ya hep ya hiç’ zihniyetinden mustarip oluyorlar. Bazı danışanlarımız da bedeniyle olan ilişkisini iyileştirebilmek için katılıyor. Programdaki her bir konu eşit önemde.
‘Herkesin bedeni biricik’

*Nedir aile olarak birlikte çalışmanın zorlukları?
Zümrüt Aydoğan: Fikir Ezgi’den geldi. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Kızlarımla çalışmamın hiçbir zorluğu olmuyor. İşimizi çok severek yapıyoruz.
Bundan daha güzel ne olabilir, değil mi?
Ezgi Aydoğan: Bizim için aslında zor olan beraber çalışmak değil, bir de beraber yaşıyor olmak. Biz kardeş ilişkimizin dışında çok iyi birer arkadaşız da... Beraber vakit geçirmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi severiz. Bunun dışında her kız kardeş arasında yaşanan çekişmeler elbette bizde de oluyor...

Anne ve iki kızı çevrimiçi sağlıklı beslenme programı kurdu: Yemekle ilişkimizin köklerini iyileştiriyoruz...


*Evde birbirinize karışıyor musunuz, birbirinizden gizli yemek yiyor musunuz? Mesela “Sen bugün doğru beslenmedin, hareket etmedin” diyor musunuz?
Zümrüt Aydoğan: Birbirimizin beslenme, egzersiz, yaşam stillerini eleştiremeyiz. Yaşımız, hayat stilimiz, damak zevklerimiz, egzersiz düzenlerimiz birbirinden farklı. Bunların farklılık göstermesi de çok doğal çünkü anne-kızlar bile olsak hepimizin bedenleri biricik.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zümrüt Aydoğan#Ezgi Aydoğan#Beste Aydoğan

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna