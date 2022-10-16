Aklımda teknolojiyle ilgili sorular!

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Neye inansak bilemedim. Televizyonda veya sosyal medyada hemen her gün başka bir uzman çocuklarlarımızla ilgili bir açıklama yapıyor, yeni tavsiyelerde bulunuyor. “Çocukları belli bir yaşa gelene kadar teknolojiden uzak tutun” lafını çok duymuştum. Ama bu defa “16 yaşına kadar ellerine tablet, telefon veya bilgisayar vermemeli” denmiş.



Bunu diyen haklı olabilir ama gelin görün ki çağımız artık öyle bir çağ değil. 16 yaşına gelene kadar ellerine bu teknolojik aletleri vermemek imkânsız. Hadi diyelim bir şekilde başardık, vermedik. “Madem zararlı, siz neden kullanıyorsunuz” diye soracaklar. Onlara nedenlerini doğru bir şekilde anlatamazsak, üstüne bir de akranlarının elinde bu aletleri görürlerse yandık! Dahası, bu teknolojik aletlerin hepsi okullarda kullanılıyor, çocuklar ders dinlerken, ödev yaparken hep ellerinde... E, o zaman nasıl uzak tutacağız, uzmanlar buna da yanıt versin lütfen!

Çocuklarımızın bir sürü ödevi, sınavı var. Tabii biz velilere de iş düşüyor. Matematik ödevleri için beşinci sınıfa giden küçük kızıma matematik bilgim şimdilik yetiyor. Ama son günlerde bir sosyal bilgiler ödeviyle uğraşıyoruz. PowerPoint’te bir sunumla yani slaytlarla hazırlanması gereken bir ödev bu... Az da olsa Word kullanıyorum ama PowerPoint daha önce bana hiç lazım olmamıştı. Konferanslara gittiğimde de hiç slayt kullanmamıştım. Peki, şimdi biz anne-babalar ne yapmalıyız? Üstüne bir de hem annenin hem de babanın görme engelli olduğunu düşünün mesela... Nasıl yardım edecekler ödevlere, çocuklar ne yapacak?



Bilginiz varsa sorun yok ama yoksa yine teknoloji yardımıyla öğrenip çocuğunuza yardımcı olmanız gerek! Etrafınızda böyle bir durum yaşanıyorsa görmezden gelmeyin lütfen. Ödevler konusunda yardımda bulunmanız, örneğin çocuklara slayt yapımını göstermeniz çok kıymetli olacaktır. Gençler, bence tam size göre bir iş bu!

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Teknolojik aletler okullarda kullanılıyor, çocukları nasıl uzak tutacağız? Buna da yanıt versin uzmanlar!



Çağrımızı yapıp tavsiye veren uzmanlar konusuna geri dönelim.



“16 yaşına kadar hayatlarında teknoloji olmamalı” sözüne yani... Beşinci sınıfa giden bir çocuğa Babiller konusunda bir ödev verip “Slaytlarla bir sunum hazırla, akıllı tahtada sunacaksın” dediklerinde ne yapacağız hocam?



Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz farkındaysanız. Ayrıca benim çocuğuma okulunda nasıl slayt hazırlayacağı, nasıl sunum yapacağı üzerine bir eğitim de verilmedi. Yani teknik bilgisi yok. Bu durumda ödevi, benim kızımın sınıfındaki veliler yapacak gibi görünüyor. Biz ablasına yaptırdık mesela. Neyse ki ablası yaparken küçük kızım böyle bir ödevin nasıl hazırlandığını öğrenmiş oldu az da olsa... Küçük kızım henüz 16 yaşında değil ama ödevler böyle oldukça tablet veya bilgisayarı daha çok kullanmak zorunda kalacak. Ne yapsak, acaba uzmanlardan rica etsek de şu 16 yaşı 12’ye filan mı indirseler!