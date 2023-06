Afet gönüllüsü olmak için eğitim alabilirsiniz... Enkazda arama yapmayı da öğreniyorlar, beton kırmayı da...

Haberin Devamı

Kahramanmaraş depremlerinden sonra en çok konuştuğumuz konulardan biri, depreme hazırlıksız yakalanmış olmamızdı. Birçoğumuzun deprem çantası yoktu, çök-kapan-tutun dışında da bir şey bilmiyordu. Şubat ve martta haber için deprem bölgesine gittiğimde arama kurtarma konusunda bilgi edinmem gerektiğini düşünmüştüm. ‘Kimden öğrenebilirim’ derken yaşadığım mahallede oturanlardan oluşan WhatsApp grubuna “Mahalle afet gönüllüsü olmak ister misin” diye bir mesaj düştü. Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve MAG-Acil Müdahale Ekibi’nin (MAG_AME) yürüttüğü ücretsiz eğitimlere katılmak için hemen kayıt formunu doldurdum.

Herhangi bir afet durumunda önce kendimizi, sonra çevremizdekileri nasıl kurtaracağımızı öğreten bir program bu... 1 ay Kent Üniversitesi’nde afet öncesi ve sonrası yapılacaklar üzerine yüz yüze ve çevrimiçi teorik eğitim verildi. Ardından, uygulamalı eğitim için Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi’nin yolunu tuttum.

Eğitim, Hüseyin Hoca’nın (Karadayı) tırmanış kemeri, çelik karabina, kask, tırmanış ipi gibi malzemeleri tanıtmasıyla başladı. Kask ve yeleklerimizi giydikten sonra Nilüfer Hoca (Kurt) ip ve düğüm atma çeşitlerini herkesle tek tek ilgilenerek anlattı. Gruplara ayrılan gönüllüler Afet Eğitim Merkezi’nin farklı noktalarında eğitimlere başladı. Eğitim için oluşturulmuş enkazda arama kurtarma çalışmaları yaptık, “Sesimi duyan var mı” komutunun ardından kazazedeyi bulmak için tek tek enkaza girdik. Enkazdan çıkarılan kazazede sedyeyle nasıl taşınır, ilkyardım müdahalesi nasıl yapılır öğrendik. Gün boyu farklı eğitmenler farklı soruları yanıtladı. Her ay yeni eğitim sınıfları açılıyor. Muhtarınızdan veya magame.org.tr adresinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Haberin Devamı





◊ Mahalle afet gönüllüleri ne gibi çalışmalar yürütüyor?

Afet sonrasındaki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik saatlerdir. Afet durumunda kamunun yetişemediği ilk 72 saat içinde, insan ve teknik kapasitelerini oluşturarak harekete geçilmesini de sağlıyorlar. Bu sayede afet öncesinde risk yönetimi, afet anında doğru davranış ve afet sonrasında kriz yönetimiyle kurtarma çalışmalarının bilinçli şekilde yapılmasını sağlıyoruz. İlk dakikalardan itibaren mahalleden AFAD’a bilgi akışı sağlayarak hızlı ve etkin müdahalede aracı rol de oynuyoruz. Mahalle Afet Gönüllüleri, 6 Şubat depremlerine kadar aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Çanakkale, Muğla, Edirne ve Tekirdağ gibi kentlerin olduğu 14 şehirde faaliyet gösteriyordu.

Haberin Devamı

◊ 6 Şubat’tan sonra hangi şehirler eklendi?

Ankara, Antalya, Samsun, Eskişehir, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Bolu, Konya, Antalya, Mersin, Gaziantep, Aydın, Balıkesir, Hatay gibi pek çok ilden on binlerce başvuru aldık. İstanbul başta olmak üzere bu illerde şu anda yoğun bir eğitim var, bir yandan da MAG ekiplerinin oluşturulması süreci devam ediyor. Tüm mahallelerde afet haberleşmesine yönelik Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) işbirliğiyle telsiz altyapısını oluşturmaya yönelik adımlarımız da önemli.

◊ Bu eğitimlerde neler öğreniyoruz?

Afet kültürü, tehlikeler, risk yönetimi, afet yönetimi ve hafif kurtarma becerileri öğreniliyor. Alınan eğitimler sonucunda kişinin evinden başlayarak, apartmanında, sokağında ve mahallesinde afet planını gerçekleştirerek il, ilçe afet planına toplumun katılımını sağlamasını hedefliyoruz.

Haberin Devamı

◊ Son rakamları paylaşır mısınız?

İstanbul’daki 400 mahalleden 15 bin, Türkiye genelindeyse 40 ilden 22 bin gönüllümüz şu an eğitim sürecinde.

◊ Mahalle sakinleri bu eğitimlere nasıl katılabiliyor?

Mahalle Afet Gönüllüleri eğitim ve ekiplerine katılmak isterseniz

magame.org.tr adlı internet adresi üzerinden,(0507) 125 72 18 numaralı WhatsApp hattından veya mahalle muhtarlıklarına başvurarak sürece dahil olabilirsiniz. Başvuru yapanlar il, ilçe veya mahalle WhatsApp grupları oluşturularak yeterli sayıya ulaşıldığında eğitime başlıyoruz. Eğitimleri tamamlayanlar Mahalle Afet Gönüllüleri ekiplerine dahil olabiliyor. 18 yaşını doldurmuş herkes eğitimlerimize katılabilir. Engelli yurttaşlarımız da katılabiliyor elbette.

Haberin Devamı

Eğitim başlıkları

◊ Afet bilinci ve gönüllülük

◊ Afet psikolojisi

◊ İlkyardım

◊ Yanma ve yangın bilgisi

◊ Afet haberleşmesi ve telsiz kullanımı

◊ Bina bilgisi, yıkılma tipleri

◊ Arama kurtarmanın aşamaları ve hafif arama kurtarma





afet gönüllüsü eğitmeni anlatıyor...

Nilüfer Kurt: ‘Telsiz kullanıyor,

kriz merkezi yönetmeyi deneyimliyorlar’

2009’dan beri mahalle afet gönüllüsüyüm, 2014’ten sonra ileri düzey acil müdahale ekibine, 2016’da eğitim ve planlama koordinatörlüğüne geçtim. Farklı düğüm tiplerinden domuz damı yapmaya, hilti kullanımından beton kırmaya pek çok şey öğretiyoruz. Enkazda arama yapmayı da gösteriyoruz. Katılımcılar kazazede aramak için içeriye giriyor, L şeklinde dışarıya çıkıyor. Böylelikle enkazda hareket etmeyi de öğrenmiş oluyorlar. Haberleşme eğitimimiz de önemli. Telsizi nasıl kullanacaklarını, birbirlerine nasıl ulaşacaklarını, küçük bir kriz merkezi yönetmeyi deneyimliyorlar. İlkyardım uygulamalarını da gösteriyoruz, heimlich manevrası gibi önemli teknikleri de...

Haberin Devamı

Gönüllüler anlatıyor

‘Hiçbir şey yapamamak üzücü’

Murat Yarar, yönetici



99 depreminden sonra istemiştim ama hayat koşturmacası nedeniyle bu konuya eğilememiştim. Hep aklımdaydı, ileride bir deprem olduğunda kendimize, ailemize, civarda yaşayanlara nasıl yardımcı olabilirim diye... Son depremlerden sonra bu eğitimlere katılmaya karar verdim. Bu eğitimlerin temel amacı, herhangi bir afet durumunda öncelikle kendimizi kurtarmak. Daha sonra da çevremize yardımcı olabilmek. Çünkü yerinde oturup da hiçbir şey yapamamak üzücü oluyor.

‘İnsanlar elini taşın altına koymalı’

Gökçe Anaç, yurtdışı eğitim danışmanı



Buraya gelmeyi özellikle çok istedim, WhatsApp grubunu gördüğüm an üye oldum. Her şeyin yönetimden beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar elini taşın altına koymalı, belirli sorumluluklar almalı. 10.00’dan 18.00’e kadar eğitim alıyoruz. Bugün düğüm atmayı ve temel ilkyardım bilgilerini öğrendik. Daha önceden bir ön hazırlık yapmamız istendi ve çevrimiçi bir eğitim aldık. Çevrimiçi eğitimlerde sadece deprem değil, herhangi bir afete karşı neler yapılabileceğini, konunun psikolojik tarafını ve daha pek çok konuyu konuştuk.



‘Önce yakın çevreme, sonra mahalleme’...

Melis Sonkaya, reklam prodüktörü



Nispetiye Mahallesi’nde oturuyorum. Mahalle Afet Gönüllüleri’ni arkadaşlarım sayesinde duydum. Deprem, sel, yangın gibi olası bir afet durumunda önce yakın çevreme, ardından mahallemdeki insanlara destek olabilmek için bu eğitime katıldım. Şu an tatbikat yapıyoruz.