90'lar... Bir kere ‘girdi kanımıza’, oynarız ‘şıkıdım şıkıdım’

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Ekipçe fırsatını buldukça bir araya gelip özlem gidermeyi, birlikte yemek yiyip sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bu buluşmaların belki de en eğlendiğimiz anları 90’ların çaldığı saatler. Bazılarımıza gençliklerini, bazılarımıza çocukluklarını anımsatan şarkılar radyolarda duyulmaya başladığında ekipten bazı genç arkadaşlar daha doğmamıştı gerçi... İşin ilginç yanı bu durum, onların da sözleri baştan sona ezbere bilmelerini, şarkılara bizim kadar coşkuyla eşlik etmelerini engellemiyor.

Harun Kolçak ve Mirkelam

Gerçekten de son yıllarda 90’lar partileri büyük ilgi görüyor. Pek çok kulüpte bu yıllara özel temalı partiler düzenleniyor. Modern meyhanelerin çalma listelerinde artık Müzeyyen Senar, Zeki Müren değil; Tarkan, Kenan Doğulu, Nazan Öncel, Sezen Aksu şarkıları ilk sıralarda... Dijital müzik platformlarında search (arama) bölümüne “90’lar” yazdığınızda sayısız playlist (şarkı listesi) karşınıza çıkıyor. Farklı türlerde müzik yapan eğlence mekânlarında, rock barlarda dahi belli bir saatten sonra Yonca Evcimik’ler, Mustafa Sandal’lar, Burak Kut’lar, İzel-Çelik-Ercan’lar, ‘Bendeniz’ler bangır bangır çalıyor; şarkıları her yaştan insan hep bir ağızdan söylüyor.

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Emel Müftüoğlu ve Aşkın Nur Yengi

Hatta eski günlerin rüzgârıyla ‘ilk şarkı senin olsun, ikincisi de benim’ diye fallar tutuluyor. Çünkü o dönemin şarkı sözlerinin hayatta bir karşılığı olması, samimiyeti herkese geçiyor. Sonra birden kalabalığın içinde bir çığlık yükseliyor: “Bu çalan benim şarkımmm!” Bu kez yaşanmışlıklar devreye giriyor. Anılar zihinlere hücum ediyor, arkadaşlarla hızlıca o olay, o aşk yâd ediliyor. Her şarkıyla birlikte dinleyiciler hüzünleniyor, neşeleniyor, coşuyor; hızla bir duygudan diğerine sürükleniyor. Çağımızın giderek yapaylaşan gerçekliğinden sıyrılıp samimiyetin dayanılmaz hafifliğine kendilerini kaptırmanın mutluluğunu yaşıyor...

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Burak Kut ve Tarkan

Görünen o ki 90’lar için Burak Kut’un söylediği gibi ‘yaşandı bitti’ demek imkânsız. Belki de bir daha hiç yaşanamayacak olmasının büyüsüyle gücünü hiç kaybetmeyen şarkılar kuşaktan kuşağa yolculuk ediyor. Çünkü hayatımızın her döneminde Harun Kolçak’ın ‘gir kanıma’ davetini kabul etmeye, ardından Serdar Ortaç’la ‘ben adam olmam’ diye ‘atar yapmaya’ hep hazırız. Demet Sağıroğlu ile ‘Arnavutkaldırımları’nda Mirkelam hızında ‘her gece’ yürüyüp Emel Müftüoğlu tarzında ‘hovardalık’ yapmaktan çekinmiyoruz. Kimimizin Sezen Aksu gibi ‘ne kavgası ne de sevdası’ bitiyor, kimimizin de Kenan Doğuluvari ‘aşk oyunları’... Haliyle o döneme Yonca Evcimik’li ‘abone’liğimizi hep devam ettiriyoruz.

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Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç

Haberi hazırlarken mırıldandığımız tüm bu şarkıların etkisiyle olacak, dün (22 Ocak) Zorlu PSM’deki ‘Efsanelerle 90’lar’ adlı Türkçe pop partisine biletlerimizi almayı da unutmadık. Umuyoruz ki kardan iptal olmaz da Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, Grup Vitamin, Ragga Oktay ve DJ Hakan Küfündür ile DJ Fikret Kocamaz’ın sahnede olacağı partide ‘oynarız şıkıdım şıkıdım’.

“Z KUŞAĞI RUHUNU HAFİFLETİYOR”

Serhan Sokulgan (Şarkıcı ve DJ. Setlerinde 90’lara da yer veriyor.)

- Türkiye, pop müziğin altın çağını 90’larda yaşadı. Gerçek anlamda üretim vardı. Ve en önemlisi o dönem doğru isimler bir araya geldi. Gerçek müzisyenler ruhlarını katarak tüm samimiyetleriyle duygularını notalara döktüler. O nedenle hâlâ bu altın çağın ağaçları kurumadan, solmadan meyve vermeye devam ediyor.

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- Yeni jenerasyonun 90’ların şarkılarını sevme haline hiç şaşırmadım. Onlar gerçek ya da sahte olanı anında fark ediyorlar. Z Kuşağı yaşadıkları coğrafyada bu kadar karmaşanın içindeyken bu şarkılara tutunup ruhunu hafifletiyor.

“İYİ ŞARKI ARIYORSANIZ O DÖNEME BAKIN”

Tolga Akyıldız (Hürriyet müzik yazarı)

- O dönemin popüler müziğini şekillendiren en önemli unsur şarkı yazarlığı kalitesinin yanı sıra müzik prodüktörlüğü, direktörlüğü, aranjörlüğü gibi çeşitli tanımlarla öne çıkan fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. 90’larda bu işleri yapan müzik insanları hit şarkı yazarlıklarının yanı sıra birer kompozitör ve orkestra şefi donanımıyla pop müziğini kurup bu müziğe yön verdiler.

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- Bu dönemin şarkıları ne kadar ticari kaygıyla yapılırsa yapılsın müzik çıtası yüksek işlerdi. Hâlâ etkilerinin güçlü şekilde sürmesi tesadüf değil. Her zaman ‘İyi şarkı arıyorsanız 90’lara bakın’ derim, ki bugün dinleyici ve üretici nezdinde yapılan budur.

“POP MÜZİK KISIRDÖNGÜYE GİRDİ”

Hakan Küfündür (DJ, 90’lar partileri düzenliyor)

- 90’ların başında bir özgürleşme hareketi, tek kanallı dönemden özel radyo ve televizyonlara geçiş var. Ve artık tek kanalın denetimini umursamadan yapılan şarkılar ortaya çıkıyor.

- Bu şarkılar bir birikimin sonucu. Satışlar da çok iyi olunca hem şarkılara hem video kliplere yatırım artıyor. Ve büyük bir emekle birlikte özellikle 1993-1999 arası çok iyi şarkı ve video klipler görüyoruz.

- Yeni neslin o dönem şarkılarına olan sevgisi aslında pop müziğin kısırdöngüye girmesi ve hatta tükenmesiyle alakalı. Son yıllardan kaç pop hit’i aklınıza geliyor ‘Aacayipsin’, ‘Hovarda’ ya da ‘Aldatıldık’ gibi? Çok az. O yüzden trap, rap ya da reggaeton’un yanında yeni nesil 90’lar pop dinlemeyi seviyor.



‘SAMİMİYET DİKKAT ÇEKİYOR’

Alya (Şarkıcı, canlı performanslarında 90’ların şarkılarını da söylüyor.)



- O dönem kayıtlarda her enstrüman itinayla çalınmış. Hiçbiri bilgisayarda programlanmış sesler değil.

- Bu sadece müzik endüstrisinde değil, insan iletişiminde de geçerli. O günleri yaşamış olanlar çok içten bir özlemle anıyor. Anılarını anlatırken gözlerinin içi gülüyor.

- Yeni kuşak o kadar elektronik bir dünyada yaşıyor ki, o dönemin şarkılarındaki samimiyet dikkatlerini çekiyor. Şarkıların sözleri yüzeysel değil: “Kış güneşi, yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni” gibi…

KAHRAMANLARI 90’LARI ANLATIYOR





“O DÖNEMİN BÜYÜSÜ YAKALANAMIYOR”

YONCA EVCİMİK

- 90’larda sürekli üretim halindeydik. Heyecan vardı. Farklı şeylerin peşine düşmüştük.

- O dönemin şarkıları günümüzde de seviliyor çünkü sıcak geliyor melodiler ve sözler. Dinleyenler yakın hissediyorlar kendilerini. Ailelerinden biriymişim gibi benimsiyorlar, sahipleniyorlar ve sadık kalıyorlar her şarkıya...

- Teknoloji ve dönem ne kadar değişse de 90’ların büyüsü maalesef yeni şarkılarda çok fazla yakalanamıyor. Bu yüzden o döneme özlem her daim var. Yeni kuşak o dönemin şarkılarını dinleyince hemen etkileniyor.

“BU GÜNLER TAM BİR YOKLUK DÖNEMİ”

VİTAMİN (EMRAH ANUL, TOLGA SÜNTER, SELÇUK AKSOY)

- Haftada ortalama 20 albüm çıkardı. Stüdyolar bir gün boş kalmazdı. Sahne çalışmaları içinse tarihin en dolu yıllarıydı. Haftanın yedi günü müzik olurdu mekânlarda. Konserler ardı ardına yapılırdı.

- O zamanlarda olup şimdi kaybolmuş en önemli müzik aktivitesi konser turneleriydi. İstanbul’dan bir çıkardık, günlerce, haftalarca eve gelemezdik. Ve tabii ki radyo ve televizyonlarda olan sayısız müzik programı…

- 90’ları yaşamış bir müzisyen için, içinde bulunduğumuz bu günler tam bir yokluk dönemi. Hem müzikal hem de maddi açıdan... Ne mutlu 90’ları yaşamış müzisyenlere... Çok şanslıyız. Bir daha olur mu? Hayır!

“DİNLEYİCİNİN HAYATINA BİR ŞEKİLDE DOKUNUYORDU”

MANSUR ARK

- Çok anlaşılır ve canlı müzik aletlerinin kullanıldığı, bir şekilde hikâyeleri olan şarkılardı. Tekdüzelikten uzak, giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle zengin içeriğe sahiptiler. Dinleyicinin hayatına bir şekilde dokunuyordu. Bu sebeplerden sevilip ayrı bir yerde tutuldular.

“GÜNÜMÜZ ŞARKILARININ 30 YIL SONRA HATIRLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

RAGGA OKTAY

- 90’lı yıllar bir müzisyen için harika yıllardı çünkü üretim doruk noktasındaydı. Bunun başlıca sebepleri olarak 80’li yıllar gibi sıkıntılı bir dönemin geride kalması, tek kanaldan çoklu kanallara geçmemiz ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesini sayabiliriz.

- İnsanlar da tüm bu yansımaları müzikte, sanatta duymak istediler. Bu durum plak şirketlerinin yetenek avcılığına başlamasına sebep oldu. Tüm bu unsurlar birleşince o zamanki gençler en iyi şarkıları dinlediler.

- 90’lar partilerinde bugünün gençleri de bütün şarkıları hep bir ağızdan ezbere söylüyorlar. Şimdi de güzel müzikler yapılıyor ama günümüz şarkılarının 90’lardaki gibi 30 yıl sonra hatırlanacağını düşünmüyorum.

- Tüm dünyada bir üretim sıkıntısı var. Her şey neredeyse yapıldı. Eskiden her şey sokakta yaşanırken şimdi bilgisayar başında yaşanıyor.

PARTİYE GİDERKEN NE GİYELİM?

Neslişah Şatıroğlu (Hürriyet Ekler stil yazarı)



- Sadece müzikleriyle değil, 90’lar modası da günümüzde yükselişte. Bu yılların temasıyla yapılan partilere giderken ne giyeceğiniz konusunda pek zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Mom jean, crop (kısa) bluz ve platform tabanlı, topuklu botlarla o yılların havasını yakalayabilir, kostümü anımsatan görünümden uzak kalabilirsiniz.

- Şıklık seviyesini arttırmak isterseniz, 90’larda altın çağını yaşamış ince askılı, midi bir elbise tercih edebilir, botlar ve bol denim ceketlerle tamamlayabilirsiniz. O yılların vazgeçilmez aksesuarı olan choker (tasma kolye) ise boynunuzdan eksik olmasın derim.

Gigi Hadid de 90’ların vazgeçilmezi choker’ları takan ünlülerden...

- Erkekler içinse oduncu gömlek, jean ve deri ceket üçlüsünü tavsiye ediyorum. Görünümü postal botlarla tamamlayarak, dönemin rock’n roll tarzını partilere yansıtabilirsiniz.

PARTİ EVDEYSE ŞARKILAR BİZDEN

Tarkan-‘Hepsi Senin mi?’ (Şıkıdım)

Mustafa Sandal-‘Aya Benzer’

Sezen Aksu-‘Değer mi?’

Emel-‘Faka Bastın’

Yonca Evcimik-‘Bandıra Bandıra’

Kenan Doğulu-‘Yaparım Bilirsin’

Çelik-‘Ateşteyim’

Burak Kut-‘Benimle Oynama’

Mirkelam-‘Tavla’

Sertab Erener-‘Aldırma’

Mansur Ark-‘Maalesef’

Harun Kolçak-‘Gir Kanıma’

Ali Güven-‘Yolcu’

İzel-‘Hasretim’

NEREDE DİNLEYELİM?

- Perküsyon eşliğinde DJ performans ve dans şovları yapılan Flashback 90’lar Türkçe Pop Gecesi farklı tarihlerde ve farklı şehirlerde gerçekleşiyor. En yakını 26 Ocak’ta Ankara’da Milyon Perfomance Hall’da yapılacak.

- DJ Hakan Küfündür ile 90’lar, 2000’ler Türkçe Pop Gecesi 26 Ocak’ta. Yer Hayal Kahvesi Bahçeşehir.

- 28 Ocak’ta Moda Kayıkhane’de Şimdi 90’lar partisi var.

- DJ Sisters 90’lar Parti 28 Ocak’ta Hayal Kahvesi Emaar’da, 29 Ocak’taysa Dorock XL Kadıköy’de.

- 29 Ocak ve 11 Şubat’ta If Performance Hall Ankara’da 90’lar Partisi var.

- DJ Ali Taş ile 90’lar Pop Gecesi 4 Şubat’ta Balıkesir Hayal Kahvesi’nde.

- Nihat Sırdar’la 90’lar Kafası 5 Şubat’ta Holly Stone Performance Hall Isparta’da.

- 90’lar Türkçe Pop Parti: Grup Vitamin & Ragga Oktay 12 Şubat’ta Bakırköy Sahne’de.

- DJ Denden ile Türkçe Pop Gecesi 12 Şubat’ta If Performance Hall Beşiktaş’ta.

- Ayrıca son yıllarda açılan modern meyhanelerin çoğunda 90’lar şarkılarıyla eğlenebilirsiniz. Canlı müzik kulüplerinde de şarkıcılar repertuvarlarında o dönemin şarkılarına genellikle yer veriyor.

DÖNEME DAMGA VURAN POP MÜZİK ALBÜMLERİ

Müzik yazarımız Tolga Akyıldız’a danışarak oluşturduğumuz liste...







YONCA EVCİMİK

Abone, 1990

90’lar popunun kapısını aralayan, Türk hafif müziğinden popa geçişi sağlayan albümdür. Özellikle ‘Abone’ Aysel Gürel sözleri ve Yoncimik dansıyla trend oldu.

BURAK KUT

Benimle Oynama, 1994

Bebeto lakaplı sanatçının ilk albümü bomba etkisi yaratmıştı. ‘Çılgınım’ ve ‘Bebeğim’ ilgi çeken diğer parçalardı.

AŞKIN NUR YENGİ

Sevgiliye, 1990

Sezen Aksu’nun ilk öğrencisi olan Yengi’nin rüştünü ispatı. Albüm 90’ların açılışını yapan mihenk taşlarından...

YILDIZ TİLBE

Delikanlım, 1994

Sanatçının kariyerinin başlangıç noktası olan ilk çalışması. 3 milyon adetle 90’ların en çok satan albümlerinden...

HARUN KOLÇAK

Beni Affet,1991

Sanatçının ‘Gir Kanıma’, ‘Git İşine’, ‘Müptelayım Sana’ gibi hit’leri göz doldurdu.

AŞKIN NUR YENGİ

Kara Çiçeğim, 1994

Yengi’nin dördüncü albümü ‘Ay İnanmıyorum’, ‘Hiç Ummazdım’, ‘Geceler Düşman’ gibi şarkılarla öne çıktı.

SEZEN AKSU

Gülümse, 1991

2.1 milyon civarındaki satışıyla devleşmiş bir albüm. Aysel Gürel, Onno Tunç’un da aralarında olduğu rüya bir kadroyla hazırlanmıştı.

SERTAB ERENER

Lal, 1994

Erener’in ikinci albümü. Her bir şarkısıyla uzun ve başarılı bir kariyerin habercisi.

İZEL-ÇELİK-ERCAN

Özledim, 1991

Daha sonra üçe ayrılacak grubun ünlü albümü. ‘Özledim’, ‘Nerdesin’, ‘Ara Ara’ gibi şarkıları çok sevildi.

NALAN

Of Aman, 1994

Adı sanatçıya kalıcı bir lakap oldu. ‘Bunun Adı Sevda’ ve ‘Affet’ gibi şarkıları öne çıktı.

FATİH ERKOÇ

Ellerim Bomboş, 1992

Üst düzey vokal tekniği ve müzisyenliğiyle pop müziğe soyunan Fatih Erkoç bu albümle birçok değerli şarkıya imza attı.

KENAN DOĞULU

Sımsıkı Sıkı Sıkı, 1994

Sanatçının ikinci albümü. ‘Sımsıkı Sıkı Sıkı’ dışında ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ ile parladı.

SERTAB ERENER

Sakin Ol, 1992

‘Aldırma’, ‘Ateşle Barut’, ‘Yalnızlık Senfonisi’, ‘O, Ye’ gibi şarkılarıyla 90’ların simge albümüdür.

NAZAN ÖNCEL

Göç, 1995

Yaptığı beş albümle 90’lara damga vuran Nazan Öncel’in ‘Sokak Kızı’yla birlikte alameti farika albümlerinden.

NİLÜFER

Yine Yeni Yeniden, 1992

Onno Tunç ve Kayahan’ın desteğiyle hazırlanan albüm döneme damga vurdu. ‘Şov Yapma’, ‘Beni Anlamadın Ya’, ‘Kavak Yelleri’, ‘Her Sevda Bir Veda’ ayrı ayrı parladı.

CANDAN ERÇETİN

Hazırım, 1995

Sanatçının bugüne uzanan başarısının çıkış noktası. ‘Umrumda Değil’, ‘Hangi Aşk Adil ki’ gibi birçok iyi şarkı içerir.

HAKAN PEKER

Amma Velakin, 1993

Kariyerine dansçı olarak başlayan Hakan Peker’in ‘Bir Efsane’, ‘Camdan Cama’, ‘Düş ve Fantezi’, ‘Hey Corç’un ardından gelen beşinci stüdyo albümü.

MİRKELAM

Mirkelam, 1995

Fergan Mirkelam’ı bir günde koşan adam olarak hayatımıza sokan efsanevi bir albüm.

ÇELİK

Ateşteyim, 1993

İzel-Çelik-Ercan’dan ayrılan Çelik solo kariyerine ‘Meyhaneci’ ve ‘Ateşteyim’le başarılı bir adım attı.

HARUN KOLÇAK

Yanımda Kal, 1995

Müzisyenin şarkı yazarı olarak öne çıktığı üçüncü albümü.

LEVENT YÜKSEL

Med Cezir, 1993

Levent Yüksel’in flamenko öğeleri taşıyan albümü Türk popunda dönem noktalarından biri haline geldi. Yapımcısı Sezen Aksu’ydu.

YAŞAR

Divane, 1996

Sanatçının tüm birikimini yansıttığı albümü. ‘Divane’, ‘Kumralım’, ‘Bir Tanem’, ‘Kör Bıçak’ gibi şarkıları baştacı edildi.

KENAN DOĞULU

Yaparım Bilirsin, 1993

Sanatçının ilk albümü, büyük patlama yapmasına vesile oldu. ‘Tak Etti Canıma’, ‘Aşk Oyunu’ gibi hit şarkılar yarattı.

MUSTAFA SANDAL

Gölgede Aynı, 1996

Sandal’ın esas başarısını yakaladığı, ‘Bu Kız Beni Görmeli’den sonra kendini aştığı albüm.

TARKAN

Aacayipsin, 1994

Tarkan’ı tüm dünyada 2.5 milyonu aşkın satışıyla devleştiren albüm. ‘Kıl Oldum Abi’den sonra adeta çağ atladığı başyapıt.

KAYAHAN

Emrin Olur, 1997

‘Atın Beni Denizlere’ ve ‘Mavilim’ desek başka bir şey demeye gerek kalmaz. Türk popuna yön veren albümlerden biri.