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70 yıllık hükümdar

#2. Elizabeth#İngiltere Kraliçesi#Rekor
70 yıllık hükümdar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahttaki 70’inci yılını kutluyor. ‘Platin jübile’ adı verilen etkinlikler 6 Şubat’ta başladı, kutlamalar yıl boyu sürecek. 96 yaşındaki İngiliz Kraliçesi görev süresince Soğuk Savaş’tan Avrupa Birliği’nin kuruluşuna, Berlin Duvarı’nın yıkılışından koronavirüs pandemisine kadar onlarca önemli olaya tanıklık etti. Ancak en çok aile meseleleriyle uğraştı.

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Tahttaki 70’inci yılını deviren Kraliçe 2. Elizabeth, 10 yaşına kadar tahtın vârisi bile değildi. Büyükbabası Kral 5. George’un ölümünden sonra, amcası 8. Edward tahta çıktı. Ancak başından iki evlilik geçen Amerikalı sosyetik güzel Wallis Simpson ile evlenme talebi reddedilince tahttan çekildi. Babası 6. George kral oldu ve sıralama aileye geçti. 6. George’un erkek çocuğu yoktu, büyük kızı Elizabeth tahtın bir numaralı vârisi oluverdi.

Elizabeth, 6 Şubat 1952’de babasının ani ölümü üzerine 26 yaşında tahta çıktı. Babasının ölüm haberini aldığında Kenya’da resmi ziyaretteydi. Londra’daki taht konseyi, ülkeye gelmeden onu hükümdar ilan etti. Prenses olarak gittiği Kenya’dan kraliçe olarak geri döndü. Prenses Elizabeth, 2. Elizabeth adını aldı ve 2 Haziran 1953’te resmi törenle taç giydi. İlk rekorunu tahta çıkarken kırdı; tören 300 milyon kişi tarafından izlendi.

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70 yıllık hükümdar

Kraliçe ve Prens Philip 1971’de Türkiye’yi ziyaret etti.

LADY Dİ’NİN ARDINDAN...

Tahta çıkmadan önce sırasıyla Prens Charles ve Prenses Anne’i, kraliçelik görevi sırasında Prens Andrew ve Prens Edward’ı dünyaya getirdi. 1947’de evlendiği Prens Philip ile kontrollü bir hayat sürmeye çalışsa da çocukları canını sıktı. Tahtın bir numaralı vârisi olan en büyük oğlu Prens Charles, Lady Diana’dan 1996’da sansasyonel bir şekilde boşandı. Prenses Diana’nın boşanma sürecinde kraliyet ailesi aleyhine verdiği röportajlar da Kraliçe’yi çok sarstı.

Ancak skandallar bununla bitmedi. Prenses Diana, 1997’de erkek arkadaşı Dodi el-Fayed ile gittiği Paris’te paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Bu ölümün ardından pek çok spekülasyon üretildi. Günümüzde bile bu sır perdesi tam olarak aralanmadı. Halk tarafından çok sevilen Diana’nın ölümü sonrasında Kraliçe’nin mesafeli ve soğuk tavrı büyük tepki çekti.

70 yıllık hükümdar

Prens Philip’in ölümünün ardından çiftin romantik fotoğrafları paylaşıldı.

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‘CAMİLLA KRALİÇE OLSUN’

Charles, 2005’te Camilla ile hayatını birleştirdi. Ancak Prenses Diana ile evliliği süresince de ikilinin birlikte olduğu iddiaları gündemden düşmedi. Kraliçe son yaptığı konuşmada, Prens Charles’ın tahta geçmesi durumunda, Camilla’nın ‘Kraliçe’ olarak anılabileceğini duyurdu. Henüz ‘Prenses’ unvanı dahi verilmeyen Camilla’ya ilişkin bu açıklama kimi çevreler tarafından Prenses Diana’ya ‘ihanet’ olarak yorumlandı.

REKORA ÇOK AZ KALDI

Kraliçe 2. Elizabeth, görevde en uzun kalan ikinci hükümdar... Kraliçe Victoria’nın 63 yıllık görev süresini geçerek İngiliz monarşisinin en uzun görev yapan hükümdarı unvanını almıştı. 27 Mayıs 2024’e kadar görevde kalırsa, ‘Güneş Kralı’ olarak adlandırılan Fransız 14. Louis’nin 72 yıllık rekorunu kırabilir. Nitekim 70’inci yılı şerefine yayımladığı mesajda ‘ömür boyu hizmet edeceği’ sözünü yineledi.

 

 

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#2. Elizabeth#İngiltere Kraliçesi#Rekor

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