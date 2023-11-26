"21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" Gülüşünüz ışıldasın diye...

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Günlük beslenme alışkanlıkları, seçtiğimiz diş fırçası, diş ipi kullanımı gibi birçok faktör ağız ve diş sağlığımızı etkiliyor. Dişlerimizin sağlıklı kalması için yapılacakları anlatan uzmanlardan diş hekimi Bengin Bayram, sadece dişlerin çürükten korunmasının değil, ağız içi ve dişeti sağlığının da ne kadar önemli olduğuna dikkati çekiyor: “Ağız içi dokularında gözlemlenen belirtiler, pek çok sistemik hastalığın erken belirtilerini ortaya koyabilir. Diyabet, kalp damar hastalıkları, ağız kanserleri gibi hastalıkların ilk izleri ağız içinde fark edilebilir. Dişeti hastalıklarına neden olan bakteriler, damar sertliği ve damarlarda yağ birikimiyle de ilişkilendiriliyor. Bu nedenle, dişeti sorunlarının tedavi edilmesi, sadece ağız sağlığını değil, aynı zamanda diğer sistemik hastalıklara karşı da bir koruma sağlayabilir.”

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‘RUTİN KONTROLLER, POTANSİYEL SORUNLARIN ERKEN TESPİTİNİ SAĞLIYOR’



Diş hekimi Bengin Bayram

◊ Diş fırçasının uçları deformasyona uğradığında yeni bir fırçaya geçin. Normal kullanım süresi 3-6 ay olabilir, ancak

1 ayda yamulan fırçanızı kullanmaya devam etmeyin, atın.

◊ Herkes için uygun bir diş fırçası ve bakım ürünü önermek zordur. Kişinin ihtiyaçlarına ve ağız sağlığı durumuna göre farklı ürünler kullanılabilir.

◊ Ebeveynler çocuklara destek olup diş fırçalamayı eğlenceli hale getirebilir.

◊ Daha etkili temizlik için şarjlı diş fırçaları ve ağız duşu da kullanılabilir.

◊ Dişeti sorunlarının tedavi edilmesi, ağız ve dişlerin yanında genel sağlığı da olumlu etkileyebilir. Rutin diş kontrol-

leri, potansiyel sorunların erken tespitini sağlıyor.

◊ Dişeti sorunları genellikle plak birikiminden kaynaklanıyor. Diş taşı, plaklar temizlenmezse ortaya çıkıyor. Dişeti hastalıkları, destek dokularında hasara neden olup diş kaybına yol açabiliyor.

◊ Klinikte ve evde kullanılabilecek diş beyazlatma sistemleri var. Klinikte, lazerle yapılan uygulamalarla, hekim kontrolünde ve hızlı sonuçlar elde edilebilir. Genellikle 15 dakikalık üç seansla toplamda 45 dakikada beyazlatma tedavisi yapılıyor. Ev tipindeyse özel hazırlanan plaklara yerleştirilen beyazlatma jeliyle aşama aşama gerçekleştirilir. Kombine tip tedavilerdeyse önce klinikte, ardından evde plaklarla devam edilir. Uygun yöntemi belirlemek için muayene şart.

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◊ Beyazlatma sonrası diş hassasiyeti genellikle 24-48 saat içinde geçer. İlk iki hafta boyunca asitli sıvılardan ve tütünden kaçının. Tedavinin etkisi beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.

‘NAYLON VE ORTA SERTLİKTE FIRÇA SEÇİN’



Diş hekimi Ceren Saruhanoğlu

◊ Diş ipi, dişler arasındaki plakları ve diş-dişeti bağlantısındaki kalıntıları temizlemekte önemli bir rol oynar. Diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerde etkili bir temizlik sağlar.

◊ Diş taşı, bakteri plağının sertleşmesiyle oluşur. Diş hekimleri genellikle 6 ayda bir diş taşı temizliği önerir.

◊ İçsel renklenmelerin yanı sıra dışsal renklenmeler de dişlerin doğal beyazlığını gölgeleyebilir. Bu nedenler arasında doğumsal faktörler, antibiyotik kullanımı, günlük içilen çay, kahve, meyve suyu, şarap ve sigara var.

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◊ Diş fırçalamanın ilk adımı doğru fırça seçimidir. En uygunu, naylon ve orta sertlikteki fırçalardır. Fırçanın kafasının fazla büyük olmaması arka dişlere rahat ulaşabilmesi için tercih edilir.

“Diş fırçası seçerken kafasının fazla büyük olmamasına dikkat edin; böylece arka dişlere rahat ulaşıp temizleyebilirsiniz.”

BUNLAR VARSA DOKTORA GİDİN!

◊ Ağız içinde kötü bir tat veya ağız kokusu

◊ Hassasiyet veya zonklayan tarzda ağrı

◊ Soğuk, sıcak, şekerli yiyecek ve içecekler yiyip içildiğinde başlayan ağrı

◊ Dişlerinizden birinin yüzeyinde tebeşirimsi beyaz noktalar

NASIL FIRÇALAMALI?

◊ Diş fırçası, 45 derecelik bir açıyla tutularak dişeti hizasından başlayıp yumuşak ve daireler çizecek şekilde dış yüzeylere doğru fırçalanmalıdır.

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◊ İç yüzeylerde fırça eğik bir şekilde tutularak, dişetinden ağız boşluğuna doğru hareket ettirilmelidir.

◊ Dişlerin çiğneme yüzeyleri, fırça düz olarak ileri geri hareket ettirilerek fırçalanmalıdır.