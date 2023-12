2023’ün hafızalara kazınanları…

Haberin Devamı

SİNEMA

Kâh bir İrlanda kasabasına gittik, kâh Doğu’da bir okula…

Uğur Vardan, Hürriyet sinema yazarı

Yılın en iyi yabancı filmleri

◊ ‘Tanrının Unuttuğu Yer’ (Vanskabte Land)(Vanskabte Land)Yön: Hlynur PálmasonYapım, İzlanda’nın benzersiz doğası içinde ahlaki sorunlar yaşayan ve uyum konusunda zorluk çeken bir genç papazın adım adım yoldan çıkışını anlatıyordu.

◊ ‘The Banshees of Inisherin’Yön: Martin McDonaghFilm, 1920’lerde küçük bir İrlanda adasında iki yakın arkadaşın aralarındaki dostluğun bitmesiyle yaşanan tuhaf sürece odaklanıyordu.

◊ ‘Sessiz Kız’ (An Cailín Ciúin)Yön: Colm BairéadKaotik aile ortamından uzakta, akrabaları olan yaşlı çiftin yanına verilen bir kız, aradığı ilgi, sevgi, şefkat ve huzuru burada bulur. Bu sakin ve çarpıcı film, gücünü minik oyuncu Catherine Clinch’in olağanüstü performansından alıyordu.

◊ ‘Bir Düşüşün Anatomisi’ (Anatomie d’une chute)Yön: Justine TrietKocasının ölümünün ardından şüpheli sıfatıyla mahkeme önüne çıkarılan kadın yazarın kendini savunma sürecini anlatan Justine Triet imzalı yapımda Sandra Hüller muhteşem oynuyordu.

◊ ‘Saint Omer’Yön: Alice DiopBirçok festivalden ödüllerle dönen yapım, çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadın ve onun mahkemesine katılan genç bir yazarın hikâyesini anlatıyordu.

◊ ‘Hayat’◊ ‘Hayat’Yön: Zeki DemirkubuzNişanlandıktan sonra ortalıktan kaybolan Hicran’la onu aramakta ısrar eden Rıza’nın yıllara yayılan öyküsü… Filmin iki ana karakterini Miray Daner ve Burak Dadak canlandırıyor.

◊ ‘Kuru Otlar Üstüne’Yön: Nuri Bilge CeylanDoğu’da bir okulda resim öğretmenliği yapan Samet ve yakın çevresi üzerinden insan ruhuna dair etkileyici bir yolculuk. Merve Dizdar filmdeki performansıyla bu yıl Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

◊ ‘Karanlık Gece’Yön: Özcan AlperGüncel toplumsal meselelere göndermelerde bulunan film, geçmişte yaşanmış bir linç olayı ve bu vakanın ruhunda ve vicdanında açtığı yarayı bir türlü kapatamayan müzisyen İshak’ın hesaplaşma sürecini anlatıyordu.

◊ ‘Atatürk 1881-1919 (Birinci Film)’Yön: Mehmet Ada ÖztekinMustafa Kemal ve dönemin dinamikleri hakkında bugüne kadar çekilmiş en iyi film tanımlamasını hak ediyordu. Aras Bulut İynemli deson derece başarılı bir Atatürk portresi çiziyordu.

◊ ‘Bursa Bülbülü’Yön: Hakan Algül Bursa’da şarkıcılık yapan ve kaset çıkarmak isteyen Cengiz’in öyküsü… Ata Demirer’in başrolünü üstlendiği film 80’leri de kimi kültürel ve sosyolojik kodlarıyla perdeye taşıyordu.

ALBÜM-TEKLİ

Arabesk sevgimiz trendlere yön verdi

Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı

◊ Mert Demir’in üç şarkılık çalışması ‘Ateşe Düştüm’ün gördüğü ilgi genç kuşakların da arabeskten vazgeçemediğini gösterdi.

◊ INJI Amerika’dan “Ya biz şey arıyoruz da böyle/Darbuka, böyle arabesk falan çalsın/Göbek atalım ya/Abi az’cık göbek atalım ya” dedi, ortalığı salladı.

◊ Mabel Matiz ‘Fatih’le ‘üzerinde emek harcanmış albüm’ özlemimizi giderdi.

◊ Semicenk çıkardığı ‘Sevecek Sandım’ gibi teklileriyle bu yıl her yerdeydi.

◊ Güneş ikinci albümü ‘POP’la piyasadaki yerini sağlamlaştırdı.

◊ Motive’nin ‘Romantik’, UZİ’nin ‘El Chavo’ albümleri çok dinlendi.

INJI & Taylor SwiftColdplay

KONSER-FESTİVAL

Turneler para bastı, konserler doldu taştı

Uygar Taylan, Hürriyet Ekler muhabiri

◊ Taylor Swift çıktığı ‘The Eras Tour’ adlı turne kapsamında 60 konser verdi ve yaklaşık 4,5 milyon bilet sattı. Turnenin bilet satışından ortalama 1 milyar dolar kazanan müzisyen aldığı ödüller ve ABD ekonomisine etkisi nedeniyle Times dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

◊ Pop müziğin kraliçesi Madonna haziran ayında hastalanıp planladığı turneyi ertelemek zorunda kalmıştı. Taburcu olduktan sonra sahnelere dönen 65 yaşındaki sanatçının konser biletleri yok sattı. 14 Ekim’de Londra’dan başlayan ve 79 konserden oluşan ‘Celebration Wold Tour’ 26 Nisan 2024’te Mexico City’de sona erecek.

◊ Yılın en çok konuşulan diğer turneleriyse Beyoncé’nin 10 Mayıs’ta Stockholm’de başlayan ‘Renaissance World Tour’u ve İngiliz pop-rock grubu Coldplay’in ‘Music of the Spheres World Tour’u oldu.

◊ Edis 29 Ekim günü Maltepe Etkinlik Alanı’nda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamalarında iz bırakan bir performans gerçekleştirdi. Türkiye’nin 7 bölgesine özel yorumladığı şarkılarını 92 dansçıyla halaydan horona uzanan bir gösteriyle sundu.

◊ Şef Başak Doğan yönetimindeki koro grubu Chromas, 27 Ocak 2023’te St. Antuan Kilisesi’nde unutulmaz bir konser verdi. Ekip klasik koro parçalarının yanı sıra seslendirdikleri ‘Dere Kenarında Taş Ben Olaydım’ gibi türkülerle de kendilerine hayran bıraktı.

◊ Molchat Doma (1 Haziran), Roisin Murphy (7 Haziran), Baxter Dury (14 Haziran), Tash Sultana (23 Haziran), Moderat (24 Haziran), Benjamin Clementine (12 Ağustos) ve Foals (4 Eylül) yılın ilgi gören konserlerinden oldu.

◊ İngiliz punk rock grubu Idles 27 Kasım’da Zorlu PSM’de tozu dumana kattı. Grup zaman zaman sahneden inip izleyicinin arasına karışarak söylediği şarkılarıyla İstanbullu hayranlarına sıradışı iki saat yaşattı.

◊ Salon İKSV’nin ‘+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ 29-30 Temmuz tarihlerinde Parkorman’da 20 bine yakın müzikseveri ağırladı. Festivalde seyirciyi en çok coşturan Büyük Ev Ablukada oldu.

◊ Norveçli ikili Röyksopp 3 Kasım’da MIX Festival kapsamında Zorlu PSM’de sahneye çıktı. Hayranları gece boyunca dans etti.

◊ ‘995 km’, Murathan Mungan, Metis Yayınları: Türkiye’nin karanlık yakın tarihinde geçen usta işi bir kara polisiye romanıydı.

◊ ‘Akim Sevgilim’, Füruzan, YKY: Edebiyatımızın büyük ustalarından Füruzan’dan yıllar sonra gelen bir novella. Farklı kültürlerin, kimliklerin aşk potasında eriyerek hayata direnme çabalarını anlatan eser Füruzan’ı özleyenlere ilaç gibi geldi.

◊ ‘Ressamın İsyanı’, Gündüz Vassaf, Everest: İtalyan ressam Caravaggio’nun izinde sanat tarihinden denemeye, anıdan biyografiye türler arası ufuk açıcı bir kitap. 2023’ün en çok konuşulan eserlerinden

biri oldu.

◊ ‘Olay’, Annie Ernaux, Can Yayınları: 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux, İstanbul Film Festivali kapsamında bahar aylarında ülkemize gelmiş ve oldukça ilgi görmüştü. ‘Kürtaj’ adıyla beyazperdeye uyarlanan romanı

en karakteristik Ernaux eserlerinden biri.

◊ Doğaya Açılan Pencere, Nedim Gürsel, Doğan Kitap: Monet, Sisley ve Van Gogh... İzlenimci ressamların izinde iyi bir edebiyatçının denemeleri. Nedim Gürsel sanat tarihinde renkli bir yolculuk sundu okuruna.

◊ ‘Kel Diva’, Oyun Atölyesi: 2023 senesi boyunca yetişip izleyebildiklerim arasında beni en çok etkileyen, sevindiren, “Oh be! Canım tiyatro” dedirten, “Ionesco izlese vallahi o da severdi” diye düşündüren oyun bu. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay’ı 20 sene sonra sahnede buluşturmasının çok daha ötesinde bir yere yerleşti bence bu oyun tiyatro tarihimizde. Bilet bulmakta ısrarlı olun, kendinize yeni yıl hediyesi olarak 2024’te izleyin...

◊ ‘Bir Terennüm’, Orchestra Theatre: Yılın en tatlı sürprizlerindendi. Firuze Engin’in incelikli, şefkatli, özenli kalemi, Gülhan Kadim’in sahneden seyirci koltuğuna sıcaklık hissi geçiren reji gözüyle buluşmuş. O buluşmanın ortasında son yılların en severek izlediğimiz isimlerinden İpek Türktan ile Tolga İskit oturuyor. Bir ailenin, bu ülkenin bugününde ve geçmişinde hüzünlü ve komik gezintisi. Seveceğinize inanın hiç şüphem yok.

◊ ‘Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı’,

Ba-Tiyatro&H6 Act: Bu oyunun ya içinde kalıp üzerine düşünmek isteyeceksiniz

ya da hiç sevmeyeceksiniz. Kabul, zor bir iş. Ama üretim çeşitliliği açısından kısırlaşan tiyatro atmosferinde yeni ve iddialı bir katman açtığını vurgulayarak dikkatinizi çekmek istediğim ve çok sevdiğim bir iş. Ferdi Çetin’in çağdaş kaleminden çıkan; gaddarca dönüşen şehre dair, dünyamıza dair, zor anne-kız ilişkilerine dair yoğun bir metin. Metrohan’daki özgün oyun alanında görmenizi ve bu oyun üzerine daha çok konuşulmasını çok isterim.

◊ Alaçatı’daki Boop Kuruçeşme’ye geldi, haftanın her günü kalabalık dışarıya taştı.

◊ Emirgân’daki yılların Gizli Kalsın’ı kapandı, yerine Upstairs açıldı. Pizza Emirgân genişledi, günün her saati açık pizzacı oldu.

◊ Etiler’e ‘speakeasy’ (bilenlerin gittiği, kapıda şifre sorulan) mekân Kütüphane açıldı. İstanbul gece hayatının en ‘cool’ yerlerinden oldu.

◊ Frankie’nin Thursday Club geceleri çok konuşuldu.

◊ Pazar günleri İstanbul’un en popüler mekânlarında mutlaka canlı müzik vardı, pazartesi sendromuna çareyi 2023’te bulduk.

◊ Kuruçeşme eski cafcaflı günlerine geri döndü. Komşu, Komşu Meyhane, Less, Small, Boaz, Oligark, Korto gibi mekânlarda şarkılar söyleyip dans ettik.

Yason Burnu ‘Fata Morgana’ açık hava sergisi‘İki İmge Yolcusu’ 18 Şubat 2024’e kadar açık.İş Bankası Resim ve Heykel Müzesiİstanbul Modern’in yeni binasıBörüteçene’nin 40 yıllık birikimi ‘Üç İç Denizin Ülkesi’ nde.

◊ ‘Yüzen Adalar’ ve ‘Başka Bir Yerde’, İstanbul Modern

Beş ayrı sergiyle kapılarını açan yeni İstanbul Modern, sergileri kadar İtalyan mimar Renzo Piano imzasını taşıyan zarif binasıyla da herkesin dilindeydi.

◊ ‘Türk Resmini İzlemek’, ‘İstanbul’un Resmi’, İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına anlamlı bir armağan olarak 29 Ekim 2023’te açılan İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi, İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binasında, 600 eserin olduğu ‘Türk Resmini İzlemek’ ve İstanbul’a odaklanan ‘İstanbul’un Resmi’ sergilerini ağırlıyor.

◊ ‘Üç İç Denizin Ülkesi’, Handan Börüteçene, Salt Beyoğlu

Bu toprakların/maviliklerin arkeolojisinden, kültür mirasından, mitlerinden ilhamla bir anlamda kendi arkeolojisini oluşturan Handan Börüteçene’nin etkileyici eserleriyle yıllar sonra karşılaşmak iyi geldi.

14 Nisan 2024’e kadar açık.

◊ ‘Şevket Dağ. Zamanın ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam’, İzmir Folkart Gallery

Dini yapıların ihtişamını, ilahi ışığını yansıtan ‘enteriyör’ (iç mekân) resimleriyle tanınan Şevket Dağ’ın yapıtlarını ilk kez bir araya getirerek tarihi bir görev üstlendi.

◊ ‘Fata Morgana’, Alper Aydın, Ordu Yason Burnu, Yason Kilisesi, Sülü Burnu ve Taşbaşı Sanat Alanı

‘Land art’ (yeryüzü sanatı) olarak adlandırılan çalışmalarında doğal ortama geçici müdahalelerde bulunan sanatçı Alper Aydın, Türkiye’nin en büyük kişisel açık hava sergisini açtı.

◊ ‘Nejad Devrim&Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu’, İzmir Arkas Sanat Merkezi

Paris Ekolü’nden iki büyük sanatçıyı, çoğu ilk kez sergilenen eserlerle yan yana getiriyor. 18 Şubat 2024’e kadar açık.

Ayşegül Sönmez, sanat eleştirmeni

◊ Vakitsiz ölümüyle çok sarsıldığım Şenol Yorozlu’nun son sergisi olduğunu bilmeden izlediğim Brieflyart sergisi. Yorozlu dev bir sergi yapmaya hazırlanıyordu. Bu sergi sayesinde moral depolamıştı. ‘Our Boys dit it’ solosunda da sanatçı bir kez daha politik resim yapmakla politik olarak resim yapmanın farkı üzerine adeta hepimize bir ders vermişti.

◊ Metehan Özcan’ın Versus Art Project solosu hem galeriye yerleşme hali hem imgelerin görünme çeşitlilikleriyle yılın en iyi sergilerinden biriydi.

◊ Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın ortak sergileri ‘Rest in Pieces’ şahsi ve toplumsal olanı ele alış, dijital sanatın evrimine kafa yorması, cinsiyetçi tarihyazımına kafa tutuşuyla etkileyiciydi.

◊ Yılın iz bırakan sergilerinden biri de Zeki Faik İzer’in Kibele Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ‘Paris, İstanbul, Nice’ sergisiydi.

Sergi İzer’in hocalığı D Grubu’na üyeliğinin gölgede bıraktığı insani kişiliğine dair kapılar aralıyordu.

Yeni sanat tarihi yazımı için ilham vericiydi.

◊ Dünya geneline baktığımızda menülerde kırmızı et azalırken balık ve mantar kullanımının arttığını gördük.

◊ 2023’ün en çok ses getiren en yeni restoranı Peninsula Hotel’in teras katındaki Gallada oldu. Fatih Tutak danışmanlığındaki restoranın mutfak ekibi çok iyi, yemekleri ise oldukça başarılı bir Asya füzyonu.

◊ Kim ne derse desin şefler arasındaki en büyük heyecanı yine Michelin yarattı. Yaz ayları itibariyle herkes müfettişlerin kimi ziyaret edip etmediğini ve yıldız dağılımlarını konuştu.

◊ İstanbul’da yeni açılan kahve dükkânı sayısında adeta patlama oldu. Özellikle Tarabya bir kahveci cenneti olma yolunda hızla ilerliyor. Güzel bir yürüyüş sonrası sahilde ucuz ve keyifli bir molaya kim ‘hayır’ der ki!

◊ A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin’i 3-1 yendi ve 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu. Bu zaferle dünya

sıralamasında da en üst sıraya adımızı yazdırdık. Kadınlar şampiyonluğu yaşarken A Milli Erkek Voleybol Takımımız da FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olarak Milletler Ligi’ne yükselmeye hak kazandı.

◊ A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 biletini kaptı. Almanya’da düzenlenecek bu turnuva Türkiye’nin katılacağı altıncı Avrupa Kupası olacak.

◊ Genç futbolcumuz Arda Güler dünya devi Real Madrid’e transfer oldu. Alperen Şengün, Houston Rockets’taki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Şengün 1.000 sayı, 200 asist barajını geçen en genç pivot olarak NBA tarihine adını yazdırdı. Yaklaşan All-Star maçının oylaması da devam ediyor.

◊ Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan sporcumuz bireysel kategoride okçuluk tarihimizin ilk şampiyonluğunu elde etti. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’ndaysa Merve Nur Eroğlu şampiyon oldu ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na kota aldı.

◊ Azerbaycan’da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nı 3 altın, 3 gümüş toplamda 6 madalyayla tamamladık.

◊ Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni yenerek ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

◊ Kadın güreşçilerimiz Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş dünya; Yasemin Adar Yiğit ve Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonluğu kazandı. Erkeklerde Ali Cengiz grekoromen stilde dünya şampiyonu, Rıza Kayaalp dünya ikincisi oldu. Feyzullah Aktürk bronz madalya kazandı. Taha Akgül olimpiyat kotası aldı.

◊ 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni Yusuf Can Zeybek, 97. Gazi Koşusu’nu Urfa Aslanı isimli safkanla jokey Mehmet Kaya kazandı.

◊ Olimpiyatlarda parlayan boksörlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Oyunları’ndan altın madalyayla döndü.

Gezegenimiz ve onun ev sahipliği yaptığı canlılar için zor bir yıl daha geride kaldı. Şöyle dönüp baktığımızda temelde 3 konu doğa gündemine ağırlığını koydu:

◊ İklim krizi: Dünya 2023’e kimi yerde aşırı kuraklıkla, kimi yerde aşırı yağışlarla başladı ve yıl boyunca da bu böyle devam etti. Yaz aylarında aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümleri, yeni sıcaklık rekorlarını, Pakistan’da ve ülkemizde de olduğu gibi aşırı yağışların neden olduğu felaketleri konuştuk. Fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel karbon emisyonları 2023’te rekor seviyelere ulaştı. Dünya genelinde emisyonlar 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 1,1 artışla 36.8 milyar tona ulaştı.

◊ Biyolojik çeşitlilik: Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun (IPBES) Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Küresel Değerlendirme Raporu’na göre gezegenimizdeki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 25’inin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu kötüye gidiş hızlandı. Türkiye’de de durum farklı değil. Birçok canlı türü yaşam savaşında uçurumun kıyısına biraz daha yaklaştı. 2023’te güzel gelişmeler de olmadı değil. Örneğin ülkemizin efsanevi canlılarından pars daha çok yerde daha sık görünür oldu.

◊ Doğal kaynaklar: Gerek kirlenmeyle gerekse de kuruma nedeniyle yıl boyunca gündemimizde su vardı. Bununla birlikte orman yangınları ve madenlerin talan ettiği doğal alanlar da hiç gündemimizden düşmedi.

SEYAHAT

Antalya en çok tercih edilen tatil rotası oldu

Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü

◊ 2023’te yaz tatili için yılın en çok beklenen zamanı olan haziran-temmuz-ağustos döneminde Antalya en çok tercih edilen bölgeydi. Geçen yılın istatistiklerini açıklayan neredekal.com’un verilerine göre arama sıralamasında Muğla, İzmir, Fethiye ve Marmaris, Antalya’yı takip etti. Bölge bazında Fethiye, Bodrum, Ayvalık ve Datça öne çıkan yerlerdi.◊ Ekonomik gelişmeler en çok tatil bütçelerini etkiledi ve Google’da ‘Antalya otel fiyatları’ araması yüzde 1.100 oranında arttı. ‘Apart otel’ de arama trendlerine girdi ve birçok kişi daha düşük bütçeli tatil yapmak için çaba gösterdi.◊ Türkiye’nin en çok otel araması yapılan şehriyse Çanakkale. Bunda da son 10 yıldır artan bir ivmeyle adalarıyla turist çeken Çanakkale’nin merkezinin de keşfedilmesinin ve yapılan köprüyle İstanbul’a yakınlaşmasının büyük katkısı var.◊ Karavan ve tiny house’lar pandemi dönemindeki yükseliş ivmesini geçen yıl kaybetti.◊ Karadağ, Tayland ve Batum 2023’ün en çok aranan yurtdışı tatil destinasyonları. Geçen yıl birçok Schengen vizesi talebinin reddedilmesi bu üç ülkenin zirveyi paylaşmasını açıklıyor.

◊ 2023 yılına damga vuran en unutulmaz moda trendi şüphesiz ‘Barbie’ filminin vizyona girmesiyle yaşandı ve ‘Barbiecore’ isimli bir trend popüler oldu. Hem sosyal medya hem de sokaklar baştan aşağı pembe giyinenlerle doldu. Ama bu akım (neyse ki) hızlıca hayatımızdan çıktı.

◊ Bir başka enteresan trendse ‘pantolon giymemek’ti. Külotlu çorap, üstüne külotu andıran mini bir şort ve kazakla sokakta gezmek normalleşti. Kendall Jenner bu akımın popüler hale gelmesinde

öncü oldu.

◊ Senenin en çok ilgi gören markası: Miu Miu. Moda arama motoru The Lyst verileri istatistiksel olarak da bu ilgiyi onayladı. Yılın en çok konuşulan ve sosyal medyada takip edilen moda kampanyasıysa Fransız marka Jacquemus’a aitti. Jumbo boy Le Bambino çantalarını tren hattında yürüten markanın bu kampanyasını ben de izlemelere doyamadım.

◊ Yapay zekâların geleceğimizi nasıl şekillendireceğini somutlaştıran ChatGPT (genel tabiriyle Geniş Dil Modelleri) 2023’ün önemli bir yıl olarak kaydedilmesini sağladı. Artık bu teknoloji matbaanın icadı, elektriğin keşfi, internetin doğuşu gibi büyük gelişmelerle kıyaslanıyor. Hızla ilerleyen ve daha yılın ilk yarısında binlerce insanın iş değiştirmesine sebep olan yapay zekâ aynı zamanda ciddi tartışmalara sebep olmaya başladı. Öyle ki; dünyanın önde gelen teknoloji duayenleri yılın ikinci yarısında risklere karşı açık bir mektup yayımladı.

◊ Temmuzda ABD’li eski donanma subayı ve istihbarat personeli David Grusch, Pentagon’un dünya dışı yaşam bulguları hakkında önemli sırlar sakladığına dair açıklamalarıyla gündeme oturdu. Hükümetin elinde uzaylı gemileri ve hatta insan olmayan biyolojik kalıntılar yer aldığı iddia edildi. 2023, uzaylıların varlığının resmiyete kavuşmasına en çok yaklaştığımız yıl oldu.

◊ Elon Musk’ın ele geçirdiği Twitter’ın 16 yıllık sevimli kuş logosu ve alışıldık ismi tarihe gömülerek X adını aldı. Platform beklenildiği kadar kullanıcı kaybı yaşamasa da atmosferi değişti, tabiri caizse ortamın tadı kaçtı. Meta, doğru bir zamanlamayla Threads’i kullanıma açtı ve sosyal medyaya yeni bir soluk getirdi.

◊ Apple’ın tanıttığı Vision Pro sanal başlıkların ötesine geçen yeni bir cihaz olarak dikkat çekti. Vision Pro, dünyanın ilk uzamsal bilgisayarı tanımıyla gündeme geldi ve geleceğin PC arayüzleri hakkında insanlığa yeni bir vizyon sundu. Meta ise eylül ayında tanıttığı sanal başlığı Quest 3 ile Apple’a yerinde bir cevap verdi.

◊ 2023’ün son ayında kuantum bilgisayar çipleriyle ilgili önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) finanse ettiği bir program dahilinde, kuantum bilgisayar teknolojilerinin gelişimini hızlandıracak, devrim niteliğinde bir tasarım geliştirmesi yapıldı.