Yumurtanın en lezzetli 7 hali

Menemenin bol sebzelisi

Şef Fatih Tutak’tan bahar menemeni



Malzemeler

1 bağ ıspanak

8 orta boy organik yumurta

1 adet taze doğranmış sarmısak

1/2 bağ pazı (sade yaprak)

1 su bardağı sultani bezelye

1 kuru soğan jülyen doğranmış

3 adet taze soğan

1 çay bardağı rendelenmiş Kars gravyeri

4 çorba kaşığı tereyağı

Toz kırmızıbiber

Tuz-karabiber

HAZIRLANIŞI

- Ispanak yapraklarını kaynayan suda 4 dakika haşlayın, çıkarıp buzlu suya alın. Suyunu iyice sıkın ve temiz bir mutfak bezinin üstünde kurulayın. Kuruyan yaprakları püre olana kadar blender’da iyice çekin.

-Tavaya tereyağını ekleyin, eridikten sonra doğradığınız kuru soğanları koyup 5 dakika orta ateşte pişirin. Sırasıyla taze sarmısak, pazı, bezelye, taze soğanı ekleyin, çok fazla öldürmeden tavada beraber kavurun. Ispanak püresini ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın renginin kararmaması için yeşil sebzeleri çok fazla pişirmeyin.

- Tavada 8 adet göz açın ve yumurtaları içine kırın. Üzerine tuz, karabiber ve toz kırmızıbiber serpin. Kars gravyerlerini ekleyin ve kapağı kapatın. Peynirler eriyene kadar 1-2 dakika pişirin. Yumurtaları dağıtmayın ve kayısı kıvamında kalmasına dikkat edin.

Yumurtalısı daha da güzel

Şef Umut Karakuş’tan mıhlama



Malzemeler

120 gr tuzsuz Trabzon tereyağı

60 gr mısır unu - 400 ml ılık su

2 orta boy yumurta - 100 gr Çerkes peyniri -100 gr çeçil peyniri

100 gr Kars gravyeri - 100 gr kaşar peyniri ya da mozzarella

Tuz ve karabiber

Mantar için:

10 gr zeytinyağı - 100 gr kestane mantarı -Birkaç damla trüf yağı -İnce kıyılmış maydanoz - Tuz

HAZIRLANIŞI

-Dörde bölünmüş mantarları teflon tavada yüksek ateşte kavurun. Böylece suyunu salmaz. Tuzunu ekleyip iyice renk alana kadar pişirin.

- Mantarları kenara alıp ince kıyılmış maydanozu ve trüf yağını ekleyin.

Tereyağını bakır sahanda kısık ateşte eritin. Mısır unu ekleyip altın rengi alana kadar kavurun. Ilık suyu üç kerede azar azar ilave ederken bir yandan da çırpın. Bütün suyunu çekmeden, tuz ve biber ekleyin.

- Çeçil peynirini tiftikleyip diğer peynirleri de rendeleyin.

Bir kapta yumurtaları iyice çırpın. Pişen mısır ununun içine yumurta ve peynirleri ekleyin. Bu sırada hep aynı yöne doğru çırpın.

- Peynirler eriyince sotelenmiş mantarları ekleyin. Elastik bir kıvam almalı, tahta kaşıkla havaya doğru kaldırdığınızda kopmadan uzamalı. Bu kıvama geldiyse eğer ocağın altını kapatın ve soğumadan yiyin.

Basitliğine aldanmayın!

Şef Refika Birgül’den göz yumurta



Malzemeler

2 yumurta

1 tatlı kaşığından az tereyağı

Tuz-karabiber

Pulbiber

Frenkmaydanoz

HAZIRLANIŞI

- Altını açıp sahana 1 dolu çay kaşığı tereyağını koyun. Tereyağını sahanın her tarafına yayın ve yağ kahverengileşmeden yumurtaları sarılarını patlatmamaya özen göstererek kırın. Taze yumurtanın beyazı tok ve sıkı oluyor. Spatulayla beyazını her tarafa dağıttığınızdan emin olun. Beyazının çıtır çıtır, sarısının da sos gibi akışkan olması için tavanın altını kısın.

- Yumurta 4-5 dakika, usul usul pişmeli. Yumurtalar biraz pişmeye başladığında ağız tadınıza göre tuz ekleyin ama sarısına çok fazla tuz koyarsanız güzel rengi bozulur. Karabiberin de çok azını şimdi ekleyin, yumurtanın akını lezzetlendirsin ama asıl lezzet patlaması için sonda biraz daha ekleyeceğiz.

- Yumurtanın beyazları artık iyice opak hale geldi. Bu aşamada dilerseniz çok az daha tereyağını üzerine sürüp lezzetini katlayabilirsiniz.

- Servis ederken üzerine Frenkmaydanozu, çok az pulbiber ve karabiber serpin. Güzel bir sahanda yumurtanın tadı sarısına ekmek banmadan çıkmıyor. Hiçbir müdahale olmadan, kendi başına nefis bir sos gibi olan sarıya ekmeğinizi banın, ardından çıtır çıtır pişmiş beyazdan da yiyince değmeyin keyfinize.

İşin püf noktası, tavanın veya sahanın altının aşırı ısıtılmaması ve yapışmayacak kadar da yağlanmış olması.



Bütün damaklara uygun

Şef İsmet Saz’dan İtalyan omleti fritatta



Malzemeler

6 adet yumurta

2 adet sakız kabak

1/4 bağ nane

Zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Kabakları incecik halka halka dilimleyin.

Yumurtaları bir kapta iyice çırpın.

Nane yapraklarını üst üste koyarak ince ince jülyen doğrayın.

Bir kâseye hepsini birlikte koyarak tuz ve zeytinyağı ekleyin.

Kısık ateşte ısıtılan tavaya karışımı döküp 8-10 dakika ağzı kapalı şekilde pişirin. Bu onun kek gibi kabarmasını sağlar. Kabağı çiğ koymak ve kapağı kapalı pişirmek bu tarifin püf noktaları.

Dünyanın her yerinde sevilen omlete, sebze, peynir ya da şarküteri ürünleri eklenerek besleyiciliği ve lezzeti arttırılabilir.





Üç yöntem, bir sonuç

Şef Burak Zafer’den çırpılmış yumurta





Malzemeler

2 yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı (zeytinyağı)

Tuz-karabiber

HAZIRLANIŞI

Benmari: Küçük bir tencereye iki parmağı geçmeyecek şekilde su koyun ve kaynama noktasına geldiği zaman altını kısın. Tencerenin üzerine, altı suya değmeyecek şekilde bir kap koyup yumurtaları içine kırın, tereyağını ilave edin ve çırpma teliyle devamlı karıştırarak pişirin. Tereyağı yavaşça eriyecek ve yumurtaya kadifemsi bir doku kazandıracak. Piştiği zaman tuz-karabiberle lezzetlendirin ve kızarmış ekmekle servis edin.

Teflon tava: Tavayı kısık ateşin üzerine koyun ve tereyağını eritin. Bir kapta tuz ve karabiberle çırptığınız yumurtayı tavaya dökün. Yumurtaları bir spatulayla kısa aralıklarla tavanın kenarlarından ortasına doğru ittirin. Eğer süreyi uzatırsanız çırpılmış yumurta yerine omlet yersiniz.

Sos tenceresi: Soğuk tencereye zeytinyağı koyup yumurtaları kırın. Tuz ve karabiber ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pişme aşamasının sonuna doğru tereyağını içine atıp ocaktan alın. Tereyağı pişmesini yavaşlatacak ve lezzet katacak.

Tam bir yaz yemeği

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan kıymalı poşe yumurta



Malzemeler

100 gram dana kıyma

500 gram süzme yoğurt

4 yumurta

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

2 diş sarmısak

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber, sumak

1/4 bağ maydanoz

HAZIRLANIŞI

- 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla 100 gram kıymayı kavurun, tuz ve karabiber ekleyip bir kenara alın.

Bir yanda süzme yoğurda iki diş sarmısak ve tuz ekleyip iyice çırpın.

- 2 litre kadar sıcak su koyduğunuz tencereyi orta ateşe oturtun. Kaynamaya yaklaşınca 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ilave edin. Sirke yumurtanın dağılmasını engeller.

-Bir yumurtayı suya kırıp 4 dakika orta ateşte pişirmek ideal kıvam için yeterli. Yumurtaları tek tek pişirmeniz gerekiyor.

- Tabağa önce çırpılmış yoğurt koyup ortasını açın. Kevgirle sudan çıkardığınız poşelenmiş yumurtayı ortaya, kenarına da kavrulmuş kıymayı koyun. Üzerine ince kıyılmış maydanoz, kızdırılmış üç kaşık zeytinyağında kavrulmuş kırmızı tozbiber ve biraz sumak serpin.

Çılbır, poşe yumurtanın yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı baharatlı sosla servis edilen şeklidir.

Her öğünün yıldızı

Şef Yaren Çarpar’dan patatesli yumurta



Malzemeler

1 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

- Yıkayıp soyduğunuz patatesleri halka halka doğrayın.

- Tavanızı ocağa alın, tereyağı ve zeytinyağını koyun. Yağ eriyince patatesleri ekleyin ve ocağın altını kısın. Kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar pişirin. Ardından ocağın altını açın ki patateslerin dışı da kızarsın.

- Bu arada bir kâse içinde yumurtaları tuz ve karabiberle iyice havalandırarak çırpın. Kızaran patateslerin üzerine yumurtayı dökün. Spatulayla karıştırıp homojen şekilde yayın ve ocağın altını tekrar kısıp bir kapak kapatın. Ortalama 6-8 dakika kadar kapağı kapalı pişirin. Kapağın kapalı olması sayesinde yumurtanız biraz kabaracak ve daha yumuşak bir dokuya sahip olacaktır.

- Sevdiğiniz malzemelerle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Ben soğan, peynir ve maydanoz gibi eklemeler yaparak lezzeti arttırıyorum.

Patatesli yumurtayı kurutmadan pişirmelisiniz. Patatesin içi yumuşak, dışı çıtır kalmalı.