‘Yollarda dinlerim seni’

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KUŞLAR UÇUYOR…

Kapalı gişe konserlerin ilk akla gelen isimlerinden Tan Taşçı, müzik stüdyosundan dinleyicilerin kalbine giden yolda bu kez ‘Dön Geri’ diyor. Söz ve bestesi Tan Taşçı’ya ait olan şarkı, 90’ları anımsatan duygusal ve romantik bir çalışma. Şarkının videosu Bodrum-Milas yolu üzerindeki farklı göçmen kuşların gözlemlenebildiği, flamingoların da uğrak yeri olan alanda çekilmiş.

‘Dön Geri’ (Tekli)

Tan Taşçı

TCTVL

ÇİZMEYE ALIŞTI

Beyoncé kovboy şapkası ve çizmeleriyle şarkılarını söylemeye devam ediyor. Geçen aylarda çıkan iki teklinin ardından yeni albümü ‘Cowboy Carter’ın tamamını yayımladı. Bu kez yanında country müziğin yaşayan efsanevi ismi Willie Nelson ile bu müziği genç kuşaklara sevdiren Miley Cyrus var. ‘Protector’ adlı şarkıda da kızı Rumi Carter’ın sesini duyuyoruz. Yine dersine iyi çalışmış bir Beyoncé var karşımızda. Country müziğin derinlerine dalmış, su yüzeyine çıkarken kendi tarzını da ihmal etmemiş.

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‘Cowboy Carter’ (Album)

Beyoncé

Sony Music Türkiye

KISA VE ÖZ

Anlaşılan Aleyna Kalaycıoğlu ‘Survivor All Star’ yarışmasına katılmadan önce uzun bir süreyi stüdyoda geçirmiş. Kendisi Dominik Cumhuriyeti’nde yarışmaya devam ediyor ama bir yandan da hazırladığı tekliler birer birer piyasa çıkıyor. Bu kez kısa ve öz bir şarkı kendisinden dinlediğimiz. Süresi iki dakikayı bulmuyor. Ve özetle “Ne olur dön, yeniden sev” diyor.

‘Yeniden Sev’ (Tekli)

Aleyna Kalaycıoğlu

Universal Music Türkiye

AYNI ÇİZGİDE DEVAM…

Kuşaklar üstü müzisyenlerden Emre Aydın. Konserlerine gittiğinizde izleyiciler arasında orta yaşlılara da rastlıyorsunuz, gençlere de. Üstelik üretmeye de devam ediyor. Tabiri caizse elindekileri ısıtıp ısıtıp önümüze sürmüyor. ‘Gidiyorum’ adlı yeni şarkısının söz ve müziği kendisine ait. Tarzıyla ve sözleriyle tam bir Emre Aydın şarkısı; duygusal, derinlikli…

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‘Gidiyorum’ (Tekli)

Emre Aydın

DMC

KEMANIMLA SANA BİR SES…

Barış Manço klasiklerinden ‘Kara Sevda’ keman sanatçısı Canan Anderson tarafından yeniden yorumlandı. Söz ve müziği Barış Manço’ya, düzenlemesi Garo Mafyan ve Kurtalan Ekspres’e ait olan şarkının videosu da Vicenza (İtalya) doğumlu sanatçının çok sevdiği İstanbul sokaklarında çekildi. Şarkının enerjisini tekrar hissetmek size de iyi gelecek.

‘Kara Sevda’ (Tekli)

Canan Anderson