Yıllara meydan okuyorlar

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Söz ve besteci kimliğiyle ve yorumculuğuyla Türk pop müziği tarihinin en özel isimlerinden biri Nazan Öncel. En son 2018’de ‘Durum Şarkıları’ albümünü yayımlamıştı. Şimdi de söz ve müziği kendisine ait 10 şarkılık yeni çalışması ‘Kara Plak/Geceye Bir Şarkı’yı piyasaya sürdü. Dinleyeni duygudan duyguya sürükleyen şarkıların düzenlemesinde Jant Hamit ve Erman Arda’nın imzası var. Albümün dikkat çeken kapağınıysa ressam Arslan Eroğlu’nun suluboya çalışması süslüyor.

‘Kara Plak/Geceye Bir Şarkı’ (Albüm)

Nazan Öncel

DMC

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Özellikle gençliği 90’lı yıllarda Beyoğlu’nda geçenler için esrarlı bir isimdi Umay Umay. Hem vardı hem de yoktu. Hakkında hep şehir efsaneleri konuşulurdu ortamlarda. Fonda da ‘Hareket Vakti’ şarkısı. Alternatif müziğin bu özel ismi söz ve müziği Mabel Matiz imzalı bir şarkıyla çıkageldi. Dansa davet eden bu tatlı pop şarkının prodüksiyonundaysa Sabi Saltiel ve Gürkan Âşık imzası var.

‘Ballı Hançer’ (tekli)

Umay Umay

Pose Records

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Özdemir Asaf’ın 100’üncü doğum yıldönümü için hazırlanan saygı albümünde Teoman şairin ‘İmiş’ ve ‘Bahçede’ şiirlerini seslendiriyor. Albümün üçüncü teklisi olarak yayımlanan çalışmada Teoman’ın yorumuna Genco Arı’nın bestesi eşlik ediyor. ‘Özdemir Asaf 100 Yaşında’ albümü için daha önce TNK ‘Yoz Şarkı’yı, Nilipek ise ‘Çırılçıplak’ı şarkı formunda seslendirmişti.

‘İmiş’, ‘Bahçede’ (Tekli)

Teoman

Pasaj Müzik

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Rap müzikte tecrübeli bir isim olan Anıl Piyancı, bu türün yeni dönemini de kavrayıp üretimlerini bu yönde sürdürmeye devam ediyor. Yeni teklisi ‘Uzayda Aşk’ da hem sözleri hem de yenilikçi yapısıyla bu iddiamızı kanıtlar nitelikte bir çalışma. “Terk edelim bu dünyayı, gezelim bütün evrende…” Parçanın sözleri Anıl Piyancı’ya ait. Müzik ve düzenlemesinde de Ufuk Sevim’le ortak çalışmış.

‘Uzayda Aşk’ (Tekli)

Anıl Piyancı

Sony Music Türkiye

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Cem Yenel prodüktör Ozan Çolakoğlu’nun kapısını çaldığında cebinde sözü ve bestesi kendisine ait şarkılar vardı. Çalışmalarını Barselona’da sürdüren tecrübeli prodüktör hepsini dinledi ve bir tanesini seçti. Ardından iki müzisyen üç gün stüdyoda çalıştı ama ortada henüz şarkının bir nakaratı yoktu. Çolakoğlu onu da son gün 10 dakikada hazırladı. Cem Yenel son teklisi ‘Kalbi Taştan’ın hazır olduğu o anları “Hayatımda duyduğum en güzel pop nakaratıydı” diye anlatıyor. Şimdi duyma sırası dinleyicilerde.

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‘Kalbi Taştan’ (Tekli)

Cem Yenel

Warner Music Türkiye

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Biri şu sıralar Polonya’nın Poznan, diğeri Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yaşıyor. İki üyesi de aslında İstanbullu olan Oh Voyage’ın yeni teklisi ‘Kalambur’ yayımlandı. Düşük tempo dans ritimlerini Anadolu saykedelik müziğiyle birleştiren ikili, sürprizlere açık bir sound’a sahip. Ortadoğu’ya özgü enstrümanları canlı çalan grubun bu yeni parçası da sahnede doğaçlama yaparken şekillenmiş.

‘Kalambur’ (Tekli)

Oh Voyage

Gülbaba Records