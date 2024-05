Yıllar onları eskitemedi

Haberin Devamı

Nostalji moda dünyası için besleyici ve itici güçlerden biri. Belli dönemlerde geçmiş trendler geri gelir, tasarımcılar koleksiyonlarını hazırlarken her zaman geçmişe referans gönderir. Zira bu hem o trendlerin ortaya çıktığı yıllarda gençlik dönemlerini yaşamış olanlar hem de o yılları hiç yaşamasa da ilgi duyanlar için cezbedici olur. Hatta son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki belli trendlerin geri dönüşü, o dönemlerde hiç yaşamamış olan genç kuşağın daha çok ilgisini çekiyor. Bunun sebeplerden biri, eski film ve fotoğraflardaki stillere duyulan merak olabilir. Zaten denenmiş ve sevilmiş trendlerin ya da parçaların bir onay sürecinden geçmiş olması da bir etken. Retro sneaker’lar için de durum böyle. Onlarca yıldır varlığını sürdüren ve zamansızlığıyla öne çıkan sneaker’lar da retro sınıfında. Örneğin Adidas Samba’yı ele alalım; tasarımı her döneme hitap edebilecek kadar minimal, sade, abartısız ama bir o kadar da ‘cool’. Kimse bu ayakkabının doğum tarihinin 1950’li yıllar olduğuna inanmaz. Tabii, tekrar moda sahnesine dönmesinde Hailey ve Justin Bieber, Bella Hadid ya da sosyal medyanın tanınmış isimlerinin etkisi yadsınamaz. Ama kalıcı olmasının ve erkek, kadın herkes tarafından bu kadar benimsenmesinin nedeni; her döneme uyum meselesi. Marka bu ilgiyi iyi yakaladı. Örneğin; tasarımcı Grace Wales Bonner işbirliğiyle ayakkabıya yeni bir tasarım dokunuşu yapılması modeli daha da cazip kıldı.

Nike Cortez her daim tercih edilenlerden.

AZ SAYIDA PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

İşbirliği konusuna değinmişken retro modellerin yeniden popüler hale gelmesinde bu birlikteliklerin etkisinin büyük olduğunu gösteren örneklere de değinelim. Mesela 2017 yılında Off-White ve Nike birlikteliğiyle Virgil Abloh (2021’de hayatını kaybetti) geçmişten gelen 10 modeli yeniden tasarlayarak gün yüzüne çıkarmıştı. Adidas ve Gucci’nin bir araya gelerek Gazelle modelini yeniden yorumlaması da iyi bir örnek. Hatta hemen arkasından Brad Pitt yeni filminin galasında bu ayakkabıların farklı farklı renklerini giyerek daha popüler hale gelmesine destek olmuştu.

Air Jordan 1, bilindiği üzere dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan’ın işbirliğiyle ünlenmiş bir model. 2020 yılında yayımlanan belgeselin ardından ilginin de tekrar arttığı ortada. Benzer bir hikâye New Balance 992 modeli için de söz konusu. Ayakkabı Steve Jobs ile ikonlikleşti. Ya da Converse Chuck Taylor modeli Nirvana grubuyla. Bazı retro sneaker’ların dönüşü, o dönemin modasının yeniden popüler olmasına da bağlanabilir. Örneğin Z Kuşağı’nın favorisi Y2K (2000’ler modası) ile Asics Gel-Kayano 14 modeli de döndü.

Converse’in popülaritesi zaman zaman azalsa da iddiası hep sürdü.

Retro modellerin cazibesi bir yandan limitli sayıda satışa sunulmasına da bağlanıyor. Genellikle markalar çok talep gören bu ayakkabıları önce az sayıda piyasaya sürüyor ve bulunmasını zorlaştırıyor. Bu elbette bir pazarlama taktiği. Ürüne ilgi artıyor, tüketici bulmak için çaba harcıyor, bulduğundaysa fiyatına bakmaksızın satın alarak hazza ulaşıyor.

Nike’ın ikonikleşmiş sneaker’ı Air Jordan.

SIRADA BU MODEL VAR

Retro sneaker’ların dönüşüne son günlerde bir haber de Nike cephesinden geldi. Marka ‘Forrest Gump’ filminde Tom Hanks’in canlandırdığı karakterle özdeşleşen Cortez modelini bire bir aynı çizgilerde yeniden piyasaya sürdü. Zaten ara ara popüler hale gelen modeli yakında sık sık görmeye başlayabiliriz.

HER TARZA UYGUN





Modelin en klasik ve en çok sevilen rengi. Adidas Samba, 4.549 lira





İkonik bir sneaker. Nike Air Jordan 1 Mid, 5.499,90 lira





Her yaştan tüketiciye hitap ediyor. Converse, 2.799 lira





Markanın en çok aranan retro tasarımlarından biri. New Balance 550, 5.999 lira





Y2K etkisiyle yeniden popüler. Asics Gel- Kayano 14, 6.199 lira