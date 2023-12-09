Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

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Şık bir sofra kurabilirsiniz

H&M Home

Özellikle mum koleksiyonlarıyla yeni yıl ışıltısını evinize taşıyabilirsiniz. Ağaç süsleri konusunda sevilen bir marka ve yılbaşı sofra aksesuarlarıyla da misafirlerinize güzel bir sofra kurabilirsiniz.

7 jüri üyemizin tavsiyesi. www2.hm.com/tr_tr/home.html

Yılbaşı ağacı süsleri, aydınlatmalar ve sofra ürünleri konusunda geniş bir yelpazeye sahip. Modası geçmeyen dekorasyon ürünleri ve tasarımlarıyla biliniyor. Yeni yıl havasını evin her odasında yaşamak isteyenler Zara Home’a uğrayabilirler. www.zarahome.com/tr

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Evimizin birçok ihtiyacı için sık sık uğradığımız markanın yeni yıl aksesuarları da bol çeşitli. Sofra dekorasyonu ürünleri, ağaç süsleri, mumlar ve rengârenk peçeteler arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. 4 jüri üyemiz IKEA’yı öneriyor. www.ikea.com.tr

Bol simli ürünler

Metro

Uygun fiyatlı bibloları, yılbaşı ağaçları ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Metro, renkli ışıklar ve bol simli süsler sunuyor. Noel Babalı ve rengeyikli objeler arıyorsanız da doğru adrestesiniz. Sinan Taviloğlu, Tuba Yüksel ve İlke Yılmaz’ın seçimi. www.metro-tr.com

Alışılmışın dışında renkler

Beymen Home

Eda Kamış ve Ayşenur Sayhan’ın tavsiye ettiği Beymen sıradışı ağaç süsleri ve özgün yeni yıl ürünleriyle ön plana çıkıyor. Sofranızı alışılmışın dışında renklerle donatıp misafirlerinizi ağırlamak için uğrayabilirsiniz. www.beymen.com

Dağ evi havası

Vakko Home

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Doğadan ilham alan bir atmosfer arıyorsanız tercihinizi Vakko Home’un şık ürünlerinden yana kullanabilirsiniz. Dağ evi tarzını yansıtan bir yılbaşı süsü seçkisi de görebilirsiniz. Hakan Kütahya ve Cem Demirtürk öneriyor. www.vakko.com/home/

Geniş bir yelpaze

KUK Çiçek

Yılbaşı ağaçlarında aradığınız kaliteyi ve çeşitliliği burada bulabilirsiniz. Evinizi süslemek için de kapı süsleri, kar küreleri, müzikli Noel Baba bibloları ve simli yapay çiçekler gibi seçenekler var. Eda Kamış ve

Özge Esen öneriyor. www.kukcicek.com

İthal ürünler getiriyor

Spring and Kos

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Özellikle köy koleksiyonları ve yılbaşı demlikleri çok sevilen Spring and Kos için Hakan Kütahya “Farklı konseptlerdeki ürün yelpazesini genişleterek müşterilerin heyecan duymasını sağlayan ve ithal ürünler getiren bir mağaza” yorumunu yapıyor. @springandkos

Naz Irmak “Yılbaşı sofralarını renklendirebilecek şık bardaklarına özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Uygun fiyata yeni yıl aksesuarlarıyla geceye hazırlanmak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz” diyor. www.evidea.com

Mumları güzel kokuyor

Candle and Friends

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Belce Aydal “Güzel kokulu mumlar sunan bir marka. Özellikle ‘Golden Pumpkin Set’ isimli koleksiyonuyla biliniyor” yorumunu yapıyor.Sevdikleriniz için farklı hediyeler arıyorsanız Candle and Friends’in internet sitesine göz atabilirsiniz. www.candleandfriends.com

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