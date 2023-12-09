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Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Tahirler#Yılbaşı#Hürriyet Cumartesi
Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 07:00

Hayaller, umutlar, güzel dileklerle yepyeni bir yıla daha giriyoruz. Bu güzel enerjiyi ve coşkuyu doyasıya hissetmek için yaşam alanımızda da ışıltılı ve sımsıcak bir atmosfer yaratabiliriz. Bol alternatifli yılbaşı ağacı süsleri, sıradışı dekorasyon ürünleri ve özgün aksesuarlar sunan mağazaları jürimize sorduk.

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Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Şık bir sofra kurabilirsiniz
H&M Home

Özellikle mum koleksiyonlarıyla yeni yıl ışıltısını evinize taşıyabilirsiniz. Ağaç süsleri konusunda sevilen bir marka ve yılbaşı sofra aksesuarlarıyla da misafirlerinize güzel bir sofra kurabilirsiniz.
7 jüri üyemizin tavsiyesi. www2.hm.com/tr_tr/home.html

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Modası geçmeyen tasarımlar
Zara Home

Yılbaşı ağacı süsleri, aydınlatmalar ve sofra ürünleri konusunda geniş bir yelpazeye sahip. Modası geçmeyen dekorasyon ürünleri ve tasarımlarıyla biliniyor. Yeni yıl havasını evin her odasında yaşamak isteyenler Zara Home’a uğrayabilirler. www.zarahome.com/tr

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Aradığınız her şey var
IKEA

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Evimizin birçok ihtiyacı için sık sık uğradığımız markanın yeni yıl aksesuarları da bol çeşitli. Sofra dekorasyonu ürünleri, ağaç süsleri, mumlar ve rengârenk peçeteler arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. 4 jüri üyemiz IKEA’yı öneriyor. www.ikea.com.tr

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Bol simli ürünler
Metro

Uygun fiyatlı bibloları, yılbaşı ağaçları ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Metro, renkli ışıklar ve bol simli süsler sunuyor. Noel Babalı ve rengeyikli objeler arıyorsanız da doğru adrestesiniz. Sinan Taviloğlu, Tuba Yüksel ve İlke Yılmaz’ın seçimi. www.metro-tr.com

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Alışılmışın dışında renkler
Beymen Home

Eda Kamış ve Ayşenur Sayhan’ın tavsiye ettiği Beymen sıradışı ağaç süsleri ve özgün yeni yıl ürünleriyle ön plana çıkıyor. Sofranızı alışılmışın dışında renklerle donatıp misafirlerinizi ağırlamak için uğrayabilirsiniz. www.beymen.com

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Dağ evi havası
Vakko Home

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Doğadan ilham alan bir atmosfer arıyorsanız tercihinizi Vakko Home’un şık ürünlerinden yana kullanabilirsiniz. Dağ evi tarzını yansıtan bir yılbaşı süsü seçkisi de görebilirsiniz. Hakan Kütahya ve Cem Demirtürk öneriyor. www.vakko.com/home/

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Geniş bir yelpaze
KUK Çiçek

Yılbaşı ağaçlarında aradığınız kaliteyi ve çeşitliliği burada bulabilirsiniz. Evinizi süslemek için de kapı süsleri, kar küreleri, müzikli Noel Baba bibloları ve simli yapay çiçekler gibi seçenekler var. Eda Kamış ve
Özge Esen öneriyor. www.kukcicek.com

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

İthal ürünler getiriyor
Spring and Kos

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Özellikle köy koleksiyonları ve yılbaşı demlikleri çok sevilen Spring and Kos için Hakan Kütahya “Farklı konseptlerdeki ürün yelpazesini genişleterek müşterilerin heyecan duymasını sağlayan ve ithal ürünler getiren bir mağaza” yorumunu yapıyor. @springandkos

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Uygun fiyatlı aksesuarlar
Evidea

Naz Irmak “Yılbaşı sofralarını renklendirebilecek şık bardaklarına özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Uygun fiyata yeni yıl aksesuarlarıyla geceye hazırlanmak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz” diyor. www.evidea.com

Yılbaşı ruhu evinizin her odasına yayılsın

Mumları güzel kokuyor
Candle and Friends

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Belce Aydal “Güzel kokulu mumlar sunan bir marka. Özellikle ‘Golden Pumpkin Set’ isimli koleksiyonuyla biliniyor” yorumunu yapıyor.Sevdikleriniz için farklı hediyeler arıyorsanız Candle and Friends’in internet sitesine göz atabilirsiniz. www.candleandfriends.com

 

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#Pınar Tahirler#Yılbaşı#Hürriyet Cumartesi

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