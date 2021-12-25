Yılbaşı gecesi çocukları eğlendirme sanatı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Bir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmediBir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmedi!#ABD
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Sakın yüzüne dokunmayınSakın yüzüne dokunmayın!#Fulya Zenginer
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Yılbaşı gecesi çocukları eğlendirme sanatı!

#Çocuk#Yılbaşı#Eğlence
Yılbaşı gecesi çocukları eğlendirme sanatı

‘Seneye görüşürüz’ esprisinden önce yılbaşı gecesi çocuklarla yapılabilecek etkinlikleri konuştuk: Sevdiklerimize bol bol iltifat ettiğimiz ve ağız dolusu güldüğümüz bir yıl olsun!

Haberin Devamı

Melis: Gizem, yılbaşında ne yapıyorsunuz bu sene?

Gizem: Hiç bilmiyorum Melis. Biz hep son dakikacıyız bu konuda ama genelde evde olmayı seviyoruz. Bu sene Lorin de anlıyor artık, ağaçtı, Noel Baba’ydı, hediyeydi, sıradan olmayacak.

Melis: İkizler 2 yaşındayken biz onları nasıl eğliyorduk hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Bir arkadaşım “Çocuklarla saatler yavaş, yıllar hızlı geçer” demişti. 

Gizem: Aaa, ne doğru laf hakikaten. E, hızlı geçen yılların hatırına bir plan yapmışsınızdır çocuklarla bu yıl.

Melis: Tabii, yılbaşı bizde büyük olay. Çam ağacı süslendi bile ama ben çocuklara tutumlu olmayı öğretme fırsatını burada da kaçırmadım (gülüyor).

Gizem: Varyemez olacaklar sonunda. Yine ne dedin? 

Melis: Onlar küçükken boylarına uygun minik bir çam ağacı almıştık. “Bu sene daha büyüğünü alalım” diye tutturdular. Çam ağacı fiyatlarını göstermek vazgeçmelerini sağladı zaten.

Gizem: Oradan kıstığınla sofrayı donatacaksın...

Haberin Devamı

Melis: Eğlence ve yemek planlarımız da şimdiden hazır. Bir kere her yıl yemek için mutfağa beraber giriyoruz. Ben içpilavlı tavuk yaparken onlar da babalarıyla beraber yılbaşı kurabiyesi yapıyorlar. Aman o kurabiye bir kıymetli oluyor anlatamam. Sonra beraber sofrayı kuruyoruz. Zaten bunlar başlı başına eğlence aslında. Onlar için en değerlisi anne-babayla birlikte bir şey yapıyor olmak.

Gizem: Bence sıkıcı, sonra ne yapıyorsunuz (gülüyor)?

Melis: Sonra başlıyor oyun faslı. Biliyorsun Ferhat, Türk Beyin Takımı kaptanı ve bizim hayatımızda oyun çok önemli bir yer tutuyor. Ferhat için yılbaşı demek tombala oynamak demek. Çocukları da böyle alıştırdı. Sonra üstüne bir çocuk Tabu’su patlatırız. Genelde bizim Özgür de (Gözler) bize gelir. Onunla en çok isim-şehir oynamayı severler.

Gizem: Ee şahane, oldu sana gece yarısı. Sonra da yatsınlar artık bir zahmet (gülüyor). Burada da bizim bir ritüelimiz var. Çocukken babam bize yaptırıyordu, babaannem de onlara yaptırırmış. Belki bu sene Lorin’e öğretirim. Ağzına 3 tane kesme şeker atıyorsun ve camı açıp kahkaha atmaya zorluyorsun kendini. Bütün sene gülmek için. Ağız dolusu şekerle gülmek gerçekten komik oluyor ve kahkahalar yükseliyor.

Melis: Çok güzelmiş. Yapacağım ben de çocuklarla.

Haberin Devamı

Gizem: Ama boğulma riskine dikkat! Çocuklara yaşına göre 1 ya da 2 şeker yeter. Bir de Şükran Hoca’yla (İlimsever Başarır) konuştum. O da yeni yıl için bir etkinlik söyledi. Herkese ilham olması için paylaşıyorum burada.

‘İLTİFAT/TAKDİR BOMBARDIMANI’

Bu etkinliğin amacı yeni yıla daha iyi hissederek girmek ve aile bağlarını güçlendirmek. Herkesin evin en iyi hissettiği yerinde (mutfak masasında yiyecek-içecek eşliğinde, salonda kanepede yayılarak, yatak odasında yatağa sarmaş dolaş yayılarak vs.) en rahat olacakları şekilde bir araya toplanılır. Sırayla herkes birbirine iltifat etmeye/takdir gösteren sözler söylemeye başlar. Bu güzel sözler fiziksel görünüşle (“Saçlarının kıvırcıklığına bayılıyorum” gibi), evdeki davranışlarla (“Her zaman sakin kalabilmene hayranım” gibi), geçmişte veya sıklıkla yapılan/söylenen herhangi bir şeyle (“Bana patlamış mısırım demene bayılıyorum” gibi) ilgili olabilir. Önemli olan herkesin birbirine olabildiğince çok iltifat edebilmesi, bu sırada bol bol sarılmalar, sokulmalar, öpücükler, okşamalar eşliğinde ailedeki herkesin birbirine iyi ve değerli hissettirebilmesi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk#Yılbaşı#Eğlence

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası