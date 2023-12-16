Yılbaşı festivallerinde hayatta kalma kılavuzu

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Aralık geldi mi şehir bambaşkadır; sokaklar ışıl ışıl olur, vitrinler rengârenk süslenip püslenir. Ben de ayrı severim bu ayı. Biten seneyi pırıltılı bir şekilde hatırlamak için sokaklara çıkarım. Malum vakit kısıtlı, bir ay boyunca doya doya yaşarım yılbaşı coşkusunu.

KüçükÇiftlik Park’taki Wonder Village 30 Aralık’a kadar açık. Six Senses Kocataş Mansion’daki Christmas Market’ın alameti farikasıysa soldaki bu dönmedolap. Ama biraz maliyetli, 3 kişilik kabin ücreti 1.000 lira.

İstanbul’da iki büyük yılbaşı festivali düzenleniyor bu yıl. İlki 1 Aralık’ta başlayıp 30’una kadar devam eden KüçükÇiftlik Park’taki ‘Wonder Village’, diğeriyse 8 Aralık’ta Six Senses Kocataş Mansions’da kapılarını açan ‘Christmas Market İstanbul’. Geçen hafta yağmur, çamur demeden attım kendimi buralara...

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Hafta içi Wonder Village’a uğradım. Burası pazartesileri hariç haftanın her günü açık. İçeride çarpışan araba (5 dakikası 100 lira), buz pateni (40 dakikası 200 lira), ödüllü oyunlar (50 lira) ve atlı karınca (ücretsiz) gibi büyük-küçük herkesin önünde kuyruk oluşturduğu etkinlikler var. Belirli günlerde konserler, atölyeler düzenleniyor. İçeriye giriş için bilet almak gerekiyor, 180 lira. Konser günleri ücret değişiyor. Alışveriş, hediyelik eşya stantlarının yanında yeme-içme alanları var. Sucuk ekmek 230 lira, dilim pizza 75, ıslak hamburger 130, yarım ekmek kokoreç 250 lira. Ben etkinlik alanındaki karton külah içinde soslu patates servis eden ‘Papas Fritas’tan taze soğan, kremalı mayonez ve kurutulmuş baharat soslu ‘Papas Verdura’yı denedim (145 lira), çok beğendim. Sıcak şarap standı çok ilgi görüyordu. Bardağı 145 lira.,

Biralar 120-165, su 20, çay 30, kahveler 75-95 lira. Etkinlik alanında alışveriş yapmak, yemek yemek ve oyun alanlarının ödemesini yapmak için telefonunuza ‘Wonder Village’ uygulamasını indirmeniz ve hesabınıza para yüklemeniz gerekiyor.

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Yolu zorlu ama değiyor

Ancak hafta içi çok yoğun olmadığından mıdır bilmem ısıtıcıların ve yemek alanındaki büyük şemsiyelerin çoğu kapalıydı. Ne ayaküstü ısınacak bir yer bulabildik ne de oturup yemeğimizi atıştıracağımız kuru bir bank... Wonder Village’ta yarın Adamlar,

22 Aralık’ta Jakuzi, 24 Aralık’ta Yüksek Sadakat, 30 Aralık’ta Jabbar konseri gerçekleşecek. Etkinlik takvimini

@istanbulwondervillage sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz.

Evde biraz ısınıp birkaç gün sonra ‘Christmas Market İstanbul’un yolunu tuttum. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen etkinlik Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions’da. Nasıl giderim diye bakınırken etkinlik alanına direkt araçla gidilemediğini öğrendim.

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Hacıosman metro istasyonundan kalkan ücretsiz shuttle’larla etkinlik alanına ulaşabiliyorsunuz. Otelin

vale hizmeti de var, ama 500 lira.

Arabanızı orada da bırakıp 5-6 kişilik özel araçlarla gidebilirsiniz.Yokuş yukarı daracık yollarda, dura kalka

15 dakikada ancak varılıyor. Yolu zorlu ama içerisi gerçekten ışıl ışıl, Avrupa’daki Noel pazarlarına ışınlanmış hissi veriyor insana. Buranın alameti farikası hemen herkesin “Benim de burada bir fotoğrafım olmasın mı” dediği ‘dönmedolap’. O dönmedolaba binmek biraz maliyetli; 3 kişilik kabin 1.000 lira. Buz pateni de var festival alanında, hazırlık ve değişim süreciyle beraber 45 dakikası 500 lira. Atlıkarıncaysa ücretsiz. İçeride alışveriş ve yeme içme stantları var, ayrıca ara ara ikramlar oluyor. Yine burada da harcama yapmak için ‘Well Works’ uygulamasını telefonunuza indirip para yüklemeniz gerekiyor. New Frank’s Pub’da sosisliler 280-330, Pomas’da patates külahları 170-190, Ragazzi’de pizzaların dilimi 90-120, bütünü 290-430, makarnalarsa 185-215 lira. Benim en çok sevdiğim stant Osmanlı macunu, elmaşekeri ve pamuk helva satan şekerci kulübesi oldu, her biri 70 lira.

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Benim gittiğim akşam; gece hayatından da iyi bildiğim Melis Köksal sahnedeydi, programının sonuna yetiştim ama Melis şarkılarıyla dinleyicisini çoktan coşturmuştu bile.

Dönüş yolunda ilk günün azizliği olsa gerek, shuttle kuyruğunda bekledik. Arabada sosyal medya içerik üreticisi Merve Yıldırım, namı diğer ‘Zodyaklı’, yine içerik üreticisi olan arkadaşları Burcu Şahanlık ve Erdem Erol vardı. Merve “İçeride yağmurluk uzattılar bana ,‘yakı’ diye duydum keşke yakı dağıtsalardı kimse üşümezdi” dedi. Çok haklıydı, Sarıyer’in tepesinde en çok ihtiyacımız olan şey belki içeridekileri ısıtacak bir ‘yakı bandı’ olabilirdi. Christmas Market İstanbul’da bugün Pandami Music, yarın Levent Yüksel, 21 Aralık’ta KÖFN, 22 Aralık’ta Yaşar, 25 Aralık’ta Yalın sahnede olacak. Festivalin programı için @christmasmarketistanbul Instagram hesabını inceleyebilirsiniz. Bilet fiyatları etkinliğin gününe ve konser takvimine göre değişiyor.

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Tecrübeyle sabit...

Çok sıkı, kalın giyinin... Cebinizde mendiliniz olsun, yoksa burnunuzu çeke çeke ve donarak evin yolunu tutarsınız.

Hava koşullarına karşı şemsiyeniz mutlaka yanınızda olsun, festival alanları açık... Instagram’ınıza havalı fotoğraflar çekmek isterken sırılsıklam ve saçınız başınız dağınık haldeki pozlarınız sizi üzebilir.

Etkinlik için telefonunuza içeride harcama yapabileceğiniz uygulamaları mutlaka önden

indirin ve para yükleyin. Kart, nakit para geçmiyor.

Etkinlik alanlarındaki kalabalığı göz önünde bulundurup son dakikaya kadar içeride durmayın, çıkıştaki kargaşaya kalmayın...

Bunlar da var

Zorlu Center’da kurulan ‘yılbaşı köyü’ 31 Aralık’a kadar devam edecek. Çocuklara özel bir lunapark alanı da var.

Vadistanbul’da 31 Aralık’a kadar süren ‘Winter Wonder’da seramik, mum, parfüm yapımı atölyeleri düzenleniyor.