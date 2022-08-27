Yeryüzünde ve gökyüzünde bilimin peşinde

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Geçen ayki Erzurum ayağının ardından Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nin bu yıl için sonuncusu Antalya’daydı. Burası aynı zamanda etkinliğin ilk başladığı yer. Şehre vardığımızda çok heyecanlıydım çünkü geçen seferki deneyimimden sonra etkinlik hakkında daha çok şey biliyordum. Gözlem alanına uzun bir yolculuk yaptık. Beydağları’nın yamaçlarına tırmanırken harika manzaralarla karşılaştık. Alanda pek çok stant vardı. Çocukların, gençlerin uzay hakkındaki tüm sorularına yanıt bulacağı, bilimin eğlenceli kısmını deneyimleyebildiğimiz onlarca aktivite...

Önce TÜBİTAK kitapları standını ziyaret ettik. Ardından el kuvveti ve vücut elektrik direncimizi ölçen aletlere geçtik. Benim vücut elektrik direncim düşükmüş, çarpılırsam elimi çekemezmişim. Aynı düzenekte bu kez annemle el ele tutuşarak bir devre oluşturduk; bu sefer vücut elektrik direncimiz yüksek çıktı. Birlikten kuvvet doğdu. Alandaki en çok ilgimi çeken stantlardan biri de olay yeri inceleme alanıydı. Gerçek bir ev gibi düzenlenmiş, etrafa paralar saçılmış, bardaklar devrilmiş. Parmak izlerini bulma göreviyle alana tulum, eldiven ve gözlük takarak girdim. Ne şanslıyım ki hepsini ve gizli olanı da buldum.

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Bulutlar dağılınca teleskoplarla gezegenleri, takımyıldızlarını ve bir kapalı yıldız kümesini izledik.

Tardigradlar hakkında harika bir stant



Son zamanlarda biliminsanları mikroskopik canlılar olan tardigradlar (su ayıları) üzerinde çalışıyor. Antalya’daki etkinlik alanında tardigradlar hakkında harika bir stant vardı. Mikroskopta onları görüp ‘Evrim Ağacı’ isimli bilim sitesinin gönüllülerinden çok güzel bilgiler aldım.

Basın toplantısına az bir süre kala alanda yapılan yarışmaya katıldım. Uzay hakkında 20 soru soruyorlar ve hediyeler veriyorlardı. İki joker hakkım vardı ama heyecandan bunları kullanamadım ve 18 doğru yanıtla bir termos kazandım. Büyük ödülü kazanamadığıma üzülmedim çünkü termosum çok güzel; üzerinde Bilim Genç yazıyor ve altın rengi.

Yarışma bitince basın toplantısına koştum, iyi ki geç kalmamışım çünkü bence konuşmalar çok güzel oluyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın konuşmaları yine ilham vericiydi.

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Zamanı geldiğinde teleskopların yanına gittik ama bulutlar yüzünden hiçbir şey görülmüyordu. Şanslıyız ki biraz daha bekleyince bulutlar gitti. Biz de gezegenleri, takımyıldızlarını ve bir kapalı yıldız kümesini izledik. Saat gece yarısını geçince otele döndük. Sabah, Antalya Bilim Üniversitesi’ne gittik. Görevliler çocuklara bilimi sevdirmek için açılan Antalya BilimPark’ı gezdirdi. Mühendislik becerilerini geliştirmek için kurulmuş bir ahşap tasarım sınıfı ve gastronomi atölyelerinin yapıldığı mutfağı gördük. Üniversitenin diğer binalarında da robotik-kodlama sınıfları gibi 15 tane daha böyle atölye varmış. Buralardaki eğitimler bilime meraklı ama sosyal imkânları yetersiz olduğu için bu tür atölyelere erişemeyen çocuklar içinmiş. Bu gezinin benim için en güzel tarafı bu kurumu görmek oldu. Şansı olmayan çocuklara öğrenmek için şans verilmesi çok güzel bir şey...