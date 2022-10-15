Yeniden gözde oldular: Kargo pantolonlar

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Bundan birkaç sezon önce, moda markaları Y2K (2000’ler modası) göndermeli parçaları koleksiyonlarına ilk kez eklediklerinde, bu hevesin gelip geçici olduğunu sanmıştık. Bu denli baskın bir şekilde hayatımıza gireceğini tahmin etmemiştik. Zira modanın pek de sevilmeyen dönemi 2000’lere ait stiller genelde alay konusu oluyordu. Ancak modaya dair edindiğimiz en büyük çıkarımlardan biri, hiçbir zaman ‘asla’ demememiz gerektiği... Bugün sevmem dediklerimiz, yarın favorimiz haline gelebiliyor. 2000’ler modasıyla özdeşleşen kargo pantolonlar da bunlardan biri. O dönemde Avril Lavigne ve Pink gibi isimlerin üstünden çıkarmadığı bu model, Destiny’s Child’ın ‘Survivor’ klibinin de unutulmazları arasındadır.

Günümüz tasarımcıları,Z Kuşağı’nın konfora ve 2000’li yıllara olan merakını dikkate alarak kargo pantolonları yeniden hayatımıza dahil etti. Instagram akışımızda, TikTok sayfalarında ve farklı bütçelere göre birçok markada bu pantolon modeli karşımıza çıkıyor. Genellikle, crop (kısa) üstler ve hoodie’lerle (kapüşonlu) daha gündelik tarzlara uyarlanan kargo pantolonları, geride bıraktığımız moda haftalarının sokak stillerinde, şık halleriyle de gördük.

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Sonbaharda tek bir kargo pantolonu farklı eşleşmelere ve ortamlara nasıl uyarlarım diyenler için önerilerimizi sıraladık...



Sonbaharda nasıl giymeli?

◊ Hem şık hem de sportif bir görünüm yaratmak için kargo pantolonu şık bir bluzla ve spor ayakkabılarla bir araya getirin. Tercihinize göre altın ya da gümüş tonlardaki küpe ve kolyelerle stilinizi tamamlayın. Güneş gözlüğü ve el çantasıyla son dokunuşu yapın.

◊ Kargo pantolonları topuklu ayakkabılarla da giyebilirsiniz. Ama öyle stiletto gibi klasik bir modelle değil, pantolonun asi ruhunu yakalayacak, renkli ve yenilikçi tasarımlarla… Y2K görünümünü vurgulamak için omzu düşük bir triko ve mini baget çanta tercih edebilirsiniz.

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◊ Her ne kadar hâki, bej ve siyah renkte olanları öne çıksa da asıl farkı pembe, mor ya da sarı gibi canlı renklerdeki versiyonları yaratıyor. Sonbaharda enerjinizi yükseltecek bu alternatiflerden birine yönelebilirsiniz.

◊ Genelde vücudu saran bluzlarla tercih edilen kargo pantolonu, tişört ve bomber ceket gibi parçalarla eşleştirerek hacimli görünümün ve konforun dozunu arttırabilirsiniz.

◊ Sportif ve gündelik bir tarz yakalamak için hoodie’ler ve spor ayakkabılar olmazsa olmaz. Mandal tokayla toplanmış saçlar ve kemik güneş gözlüklerini de ekleyince Hailey Bieber ilhamlı kargo pantolon kombininiz hazır.

Küçük bir not:

Her ne kadar birçok markada kargo pantolonlar karşımıza çıksa da gerçekten nostaljik bir tane edinmek isterseniz vintage dükkânlarına ve ikinci el çevrimiçi satış platformlarına göz atabilirsiniz. Dolap, Gardırops, Modacruz gibi çevrimiçi pazaryerlerine ek olarak, özellikle Beyoğlu ve Kadıköy gibi semtlerdeki ikinci el dükkânlarını gezebilirsiniz.



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KISA KISA

Gaziantep’te tasarım dolu hafta

Gastronomiyle ünlü olan Gaziantep, tekstil alanında da dünya markalarının radarına girmeyi başardı. Örneğin, Dior İlkbahar/Yaz 2023 defilesinde Gaziantep’in kutnu kumaşına yer vermişti. Şimdi size konuk olarak katıldığım ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde organize edilen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’ndan bahsedeceğim. Zeugma Antik Kenti’nde düzenlenen yarışmada, 30 genç tasarımcının koleksiyonları sergilendi. Tasarımcıların hem kumaşları hem de kıyafetleri tasarlaması çok etkileyiciydi. O kadar başarılılardı ki Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci’den koleksiyon danışmanları Aslı Filinta ve Ceylan Atınç’a kadar organizasyonun arkasındaki herkesi tebrik ederim. Örme, dokuma ve baskı kategorilerinde ödül verilen yarışmada, sırasıyla Nigâr Demirtay, İrem Zeynep Gültekin ve Şeyma Bayram birinci oldu. Sürdürülebilirlik özel ödülünüyse plastik atıklara dikkat çeken özel kumaşıyla Elif Demirbilek aldı.

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Ev tekstili de öne çıkıyor

Gaziantep’te ev tekstili alanında başarılı işler yapan ve adını yakın zamanda çok duymaya başlayacağımız Koza Home markasıyla da tanışma fırsatı yakaladım. Aslında Koza Halı olarak bildiğimiz marka, ürün gamını genişleterek yeni haliyle karşımıza çıktı. Akdenizli kültürü ve İskandinav sadeliğiyle birleşen modern tasarımlar yaratan marka, Gaziantep’te açtığı ilk mağazasının ardından İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehre yayılmayı hedefliyor.





