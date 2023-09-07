Yeni sezon çok hızlı başladı

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KONSER

-Bülent Ortaçgil ve Zuhal Olcay 9 Eylül Cumartesi 18.00’de ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 385 lira.

-Kenan Doğulu 10 Eylül Pazar 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 450-2.550 lira.

-Tamino 13 Eylül Çarşamba 21.30’da ‘Gezgin Salon: Tamino Türkiye Turnesi’ kapsamında Ankara, ODTÜ Vişnelik’te sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 500 lira.

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-Jakuzi 14 Eylül Perşembe 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 290 lira.

-Nil Karaibrahimgil 14 Eylül 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da. Bilet fiyatı 440-1.925 lira.

-Viyolonsel sanatçımız Nil Kocamangil, Yunan keman sanatçısı Noe Inui ve piyanist Vassilis Varvaresos 3. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında 14 Eylül’de 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44-165 lira.

-Ceylan Ertem 15 Eylül Cuma 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 395-8.750 (4 kişilik ikramlı) lira.

-Nihan Ulutan piyano resitali 15 Eylül 20.30’da Moda, All Saints Kilisesi’nde gerçekleşecek. Bilet fiyatı 150 lira.

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-Gülşen 15 Eylül 21.30’da ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de KONSER verecek. Bilet fiyatı 400 lira.

-Yalın 15 Eylül 21.00’de Efes Antik Tiyatro’da olacak. Bilet fiyatı 452-2.542 (VIP) lira.

FESTİVAL

-Bozcaada Caz Festivali 9-10 Eylül tarihlerinde festivalcileri sanat ve gastronomi etkinlikleriyle buluşturuyor. Bilet fiyatı tek kişilik kombine 2.175 (öğrenci)-2.900 (tam) lira. Tek günlük biletler de 1.100-1.500 lira.

-İstanbul Coffee Festival 14-17 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Kahve tutkunlarıyla markaları buluşturan festivalde workshop ve seminerlerin yanı sıra Göksel, Anıl Emre Daldal, KÖFN ve Can Bonomo gibi isimler sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 90-280 lira.

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SERGİ

-Dirimart, Sarkis’in ‘85 Çığlık: Munch’tan Sonra’ ve ‘Sarkis’in Filmleri’ isimli iki yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Dirimart Pera’da 24 Eylül’e, Dirimart Dolapdere’de 15 Ekim’e kadar görülebilir.

-Türk figür resminin önde gelen isimlerinden Neş’e Erdok’un 36’ncı kişisel sergisi Yapı Kredi bomontiada’da ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçının son dönem eserlerinin görülebileceği SERGİ gündelik hayattan portreler, sanatçının iç dünyasını yansıtan otoportreler ve toplumsal meseleleri ele aldığı resimlerden oluşuyor. Ziyaret etmek için 10 Eylül Pazar son gün.

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ATÖLYE

-Cooking Class Academy, 13 Eylül Çarşamba 11.00’de ‘Kruvasan Workshop’ düzenliyor. Hamur yoğurma, yağlama, şekillendirme, mayalandırma ve pişirme tekniğinin usta şefler tarafından anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 2.090 lira.

-Chef’s Table Mutfak Akademisi 13 Eylül 19.00’da beslenmesine özen gösterenler için ‘Sağlıklı Lezzetler’ workshop’u düzenliyor. Poşe kuşkonmaz sote ve kapari limon sos, avokado ve portakallı kinoa salatası, chia puding yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.200 lira.

GECE

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-Özay Bakır 9 Eylül Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Simge Eğrilmez 9 Eylül 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Baran Bayraktar 9 Eylül 23.00’te Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Sera Tübek 10 Eylül Pazar 00.00’da Rise n’Fall Suadiye’de. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

-Okan Albayrak 11 Eylül Pazartesi 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy’de. (Rezervasyon için: @otuzyediarnavutkoy)

-Begüm Obiz 14 Eylül Perşembe 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

-Ebru Gündeş 15 Eylül Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

DJ

-Alman tekno müziğinin başarılı ismi Oliver Huntemann 9 Eylül Cumartesi gecesi Kafes X Milo’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 350-700 lira.

-Hollandalı prodüktör ve DJ Josh Lane 15 Eylül Cuma gecesi Kastel’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150-500 lira.

TİYATRO

-Aydınlıkevler

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp Serdar Biliş’in yönettiği ‘Aydınlıkevler’ izleyiciyi 70’li yıllar Ankara’sında, lise öğrencisi Ayhan (Salih Bademci) ve babaannesi Zühre’nin (Demet Akbağ) evine konuk ediyor. 12 Eylül Salı 21.00’de, Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek. Bilet fiyatı 266-577 lira.

-Dansöz

Şamil Yılmaz’ın yazıp yönettiği, Sezen Keser’in ‘Meryem’ karakterini canlandırdığı ‘Dansöz’, hiç kimsenin dönüp bakmadığı kayıp bir kız çocuğunun bir gün duyduğu müzikle bütün hikâyesinin değişmesini konu ediniyor. 11 Eylül Pazartesi 20.30’da Ara Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 170-220 lira.

-‘Herkes Kocama Benziyor’

Kadına yönelik şiddeti konu edinen oyun, pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’in hayatını anlatıyor. Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği tek kişilik oyun Pınar Güntürk’ün performansıyla dikkat çekiyor. 16 Eylül Cumartesi 20.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya’da sahnelenecek. Bilet fiyatı 190-259 lira.