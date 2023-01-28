Yeni dünyanın mottosu: ‘Viral’ olabildiğin kadar varsın!

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Aslında popüler kültür ve moda geçmiş dönemlerden beri hep bir arada olmuş. Örneğin, 1960’larda Twiggy adıyla tanınan dönemin ünlü modeli Dame Lesley Lawson, uzun, belirgin kirpikleri ve renkli, mini elbiseleriyle yeni bir moda yaratmış. 1980’lerde Madonna ve Michael Jackson gibi müzik ikonları hacimli saç modelleri, vatkalı takım elbiseleri ve deri pantolonlarıyla efsaneleşince dönemin moda trendleri de bu parçalarla şekillenmiş. Günümüzde de bu durum devam ediyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın giydiği her parçanın stokları tükeniyor ya da Kim Kardashian trendlere yön veriyor. Artık dev moda markaları da koleksiyonlarını sosyal medyada hızlıca yayılmak, yani viral olmak için tasarlıyor.

Ünlüler sınır tanımıyor

Geçen yılın en çok konuşulan parçası Miu Miu’nun süper mini etek ve kazaktan oluşan takımıydı. Hailey Bieber’dan Nicole Kidman’a birçok yıldızda bu tasarımı gördük. Sosyal medyada günlerce hakkında paylaşımlar yapıldı. Peki, ürün gerçek hayatta, sokakta hiç karşınıza çıktı mı? Sanmıyorum.

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Coperni’nin Bella Hadid’in üstünde yalnızca sprey kullanarak ortaya çıkardığı elbiseyi hatırlıyor musunuz? Geleceğin modası olarak adlandırılan bu özel elbisenin sosyal medyada çok paylaşılması için tasarlandığını söylemek yanlış olmaz.

Gelelim Loewe’ye… Viral tasarımlar denince akla ilk gelen markalardan biri... İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda kullandığı antoryum çiçeklerinden oluşan elbise ve bluzlarıyla daha önce görülmemiş ve viral olacak tasarımlar yarattı. Bence her biri sanat eseri gibiydi.

Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Ünlü isimler giydikleriyle daha çok konuşulmak istiyorlar. Bunun için de sınır tanımıyorlar. Geçen hafta Louis Vuitton’un erkek giyim tasarımlarının sergilendiği Sonbahar/Kış 2023 defilesi düzenlendi. ‘Emily In Paris’ dizisindeki Alfie rolüyle tanınan Lucien Laviscount, mavi pilili eteği ve crop (kısa) mavi kazağıyla etkinliğe katılınca hemen sosyal medyada gündem oldu. Dior defilesinde de ünlü oyuncu Robert Pattinson markanın son koleksiyonundan etek, çizme ve kürk eşleşmesiyle boy gösterdi. Ne kadar dikkat çektiğini tahmin edersiniz. Kylie Jenner’ın hafta başında gerçekleşen Schiaparelli defilesine, markanın koleksiyonundan seçtiği devasa büyüklükteki aslan figürüyle katılması elbette bilinçli bir tercihti. Aynı defilede Doja Cat’in baştan aşağı Swarovski taşlarla donatılmış kıpkırmızı seçimi de bir o kadar viral oldu.

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Bizde de stiliyle dikkat çeken ünlü isimler oldu. Geçen sene Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti Valentino pembesi bir örnek kıyafetleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.



Bu yıl Met Gala kıyafetlerinin nasıl sansasyon yaratacağını şimdiden merak ediyoruz. Hele ki teması 2019’da hayatını kaybeden efsane tasarımcıolunca...