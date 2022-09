Yaza veda, okul koridorlarına merhaba

Haberin Devamı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili 12 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci yeniden yoğun bir tempoya girecek. Bu tempoya ayak uydurabilmeleri için bir uyku düzenine sahip olmaları, sabah kahvaltı etmeleri gerekiyor. Aileler okula uyum sürecinde çocukların psikolojilerini de yakından takip etmeli...

‘Kahvaltı konsantrasyon için önemli’

Çisem Gündüz-Beslenme ve diyet uzmanı

* Sabah kahvaltısı beyin için gerekli olan glikozun sağlanmasında son derece önem taşıyor. Araştırmalar sabah kahvaltı yapmayan çocuklarda halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği oluşabildiğini gösteriyor. Kahvaltı konsantrasyon için önemli.

*Günün ilk öğünü günlük enerji ihtiyacının üçte birini karşılamalı. Bunun için sağlıklı tahıllar (çavdar

ya da tam buğday ekmeği gibi), yüksek protein kaynağı yumurta, süt ve süt ürünleri ve C vitamini açısından zengin meyvelerden oluşan bir menü oluşturmaya özen gösterin.

* Her gün mutlaka yumurta yedirin. Vitamin A, B, D ve E’den ve çinkodan zengin olan yumurta kolin içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor.* Taze meyveler içerdiği vitamin ve minerallerle çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Beslenme çantasına her gün değişik renk ve çeşitlilikte meyve koyun.* Sağlıklı yağlardan zengin kuruyemişler okul çağı çocuklarının yemesi gereken besinler arasında. Günde 10-15 çiğ badem veya 2-3 ceviz yeterli olur.* Kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri büyüme ve gelişmeyle beraber kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Diş sağlığının korunması için de gerekli.

‘Uyku saatlerini yeniden düzenleyin’

Dr. Halil Durmaz-Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı

* Okullar açılmadan önce düzenli uyku ve uyanma saatleri uygulamaya başlayın.

* Rutine girene kadar yatma saatini kademe kademe öne çekebilirsiniz.

* Oyun oynamak gibi gündüz aktivitelerini akşama doğru azaltın.

* Akşam yemeği saatini erkene çekin. Yemekle uyku vakti arasında iki saat olmalı. Zira çocuğun aç ya da fazla tok olması uykuya dalmasını zorlaştırır.

* Odasında telefon, tablet gibi ilgisini çekecek eşya bulundurmayın.

* Uyku öncesi ılık bir duş almasını sağlayabilirsiniz.

* Odasının mümkün olduğunca loş ya da karanlık olmasına dikkat edin.

* Uyku zamanı dikkatini çekecek televizyon sesi gibi gürültüleri azaltın.

* Çocuğunuz yataktayken onunla kısa ve rahatlatıcı sohbet edebilirsiniz.

* Uykudan önce masal ya da sevdiği bir hikâyeyi okuyabilir.

* Televizyon ve tabletle geçen saatlerini azaltın.

* Sabah saatlerinde TV izlemek yerine yapbozla uğraşma, boyama, kitap okuma gibi etkinliklere yönlendirin.

Bu faaliyetler okul düzenine alışmasını kolaylaştıracak.

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri için İhtiyaç listesi



* Okula uyumunu kolaylaştıracak, teneffüs ve dinlenme zamanlarında duygusal olarak kendini iyi hissetmesini sağlayacak sevdiği bir oyuncak ya da kitap.

* Yedek kıyafet torbası (Okulöncesi ve birinci sınıfa özel ve mutlaka olmalı)

* Beslenme çantası

* Suluk ve matara

* Kalem kutusu

* Oyun hamuru

* Renkli kalemler

* Suluboya, pastel boya ve parmak boyası

* Kuru kalemler

* Silgi

* Kalemtıraş

* Yapıştırıcı

* Küt uçlu makas

* Defter

* İsim etiketleri

* Portfolyo için sunum dosyası, klasör/kutu

* Renkli/beyaz kâğıtlar

* Cetvel setleri

* Abaküs

* Türkçe sözlük/deyimler sözlüğü

* Dünya atlası

‘Adaptasyon bir ay sürebilir’

Sevim Buzkan-Psikolog





* Çocukla okul konusunu konuşmak, kaygısı olup olmadığını öğrenmek önemlidir. Bu döneme hiçbir konuşma yapmadan bir anda geçilmesi zorluk yaşanmasına neden olabilir. Çocuk için bu durum travmatik bir hale dönüşebilir.

* Her çocuk için okula dönüş ve uyum süreci farklılık gösterir. Bazısı için bu dönem kolay ve hızlı olurken bazısı için sancılı ve yavaştır. Kişisel farklılıklardan dolayı başka çocuklarla kıyaslama yapılmamalı.

* Çocukların tatil modundan çıkıp okula adaptasyon süreci bir ay kadar sürebilir. Onlara zaman tanımalı, anlayışlı davranmalı ve sabırlı olunmalı.

* Aileler çocuklarıyla önümüzdeki bir seneyi konuşmalı.

* Okul konusunu devamlı gündeme getirmek de çocuğu okuldan soğutup daha eğitime başlamadan uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle okul sürecine girilmeden sadece birkaç gün önce okulun başlayacağı hatırlatılarak bir giriş yapılabilir.

* Çocuğa okul dönemi boyunca destek olunmalı. Derslerde alacağı notlardansa kazanacağı bilgilerin, bu bilgileri hayata geçirmesinin, kişilik gelişiminin, olumlu arkadaş ve çevre ilişkilerinin önemli olduğu söylenmeli.

* Bu dönemde karşılaştığı her sorunu rahatça dile getirebileceğini, ne olursa olsun ailesinin her zaman onun yanında olacağını hissetmeli.

Çantasında neler olmalı?

Mehtap Gür-Eğitimci

* Okul çantamızın içine koyacaklarımız kadar önemli olan bir konu da okul çantası seçimidir. Okulöncesi ve ilkokula başlayacak çocuklar için genellikle ilgi çekici karakterlerle bezenmiş, renkli ve parlak çantalar tercih edilmektedir. Ancak unutmayalım ki

çanta seçiminde stil kadar işlevsellik de ön planda olmalıdır. Çantanın doğa dostu materyallerden üretilip üretilmediğine de dikkat edilmeli.

* Çocuğunuzun okula gitmeyi keyifli hale getirmesine destek olacak, sevdiği karakterlerden oluşan çantaları seçmesine izin verin.

* Onun anatomisine uygun, geniş askılı ya da tekerlekleri olan, uzunluğu ayarlanabilir çantalar tercih edebilirsiniz.

* Eşyasını taşırken yırtılmayacak, kopmayacak sağlamlıkta ürünler seçin.

* Günlük eşya ihtiyacının sığabileceği ve gün içinde rahatlıkla düzenleyebileceği türde çantalar seçmesinde çocuğunuza rehberlik edebilirsiniz.