Yaz konserleri tam gaz

KONSER

-Mabel Matiz 1 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 226-1.100 lira.

-Kenan Doğulu 2 Temmuz 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 339-1.130 lira.



-Teksaslı dream pop grubu Cigarettes After Sex 4 Temmuz 17.00’de KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Öncesinde The Away Days ve Jakuzi’nin sahneye çıkacağı konserin bilet fiyatı 1.000 lira.



-Fazıl Say, Serenad Bağcan, Volkan Hürsever ve Ferit Odman 5 Temmuz 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda Say’ın ‘Dünya Anne’ isimli eserini seslendirecek. Bilet fiyatı 420-960 lira.

-Köfn 7 Temmuz 21.00’de Turkcell Vadi İstanbul’da. Bilet fiyatı 205-485 lira.

-Fatma Turgut 7 Temmuz 18.30’da İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Önü’nde gerçekleşecek konserde sevilen şarkılarını söyleyecek. (Ücretsiz)

-Selda Bağcan, 8 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 270-1.100 lira.

-Ajda Pekkan 8 Temmuz 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sahnede olacak. Bilet fiyatı 330-1.925 lira (sahne önü).

SERGİ

-Artİstanbul Feshane ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergiyle sanatseverlere kapılarını açtı. 19 küratör, 300 sanatçı, 400’den fazla eserin bulunduğu sergi, her anın bir başlangıç ihtimali olduğu düşüncesi etrafında şekilleniyor. Çoğulluğu ve farklılığı öven sergi farklı teknik ve döneme ait eserleri bir araya getiriyor. ‘Ortadan Başlamak’ 30 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

-Meşher, Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın yaşamını ve eserlerinin tanıtıldığı ‘John Craxton: Işığın Peşinde’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının uzun kariyerine yayılan eserlerinden bir seçki sunan sergide anıtsal bir duvar halısı, tablolar, çizimler, baskılar, kitap tasarımları ve kişisel eşya gibi 200’e yakın eser sergileniyor. 27 Temmuz’a kadar görülebilir.



-Taksim Sanat 18 sanatçının farklı disiplinlerde işlerinin bulunduğun ‘Umut ve Güven’ sergisine ve sahipliği yapıyor. İyilik için Sanat Derneği ve İBB Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlenen sergiden elde edilecek gelirle deprem bölgesi için oluşturulan ‘Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar’ projesi aracılığıyla afetzedelere maddi destek sağlanacak. Sergiye gönüllü olarak katılan sanatçıların farklı dönem ve tekniklerle ürettikleri eserlerin ortak noktası toplumsal iyiliğe katkı sağlamak. ‘Umut ve Güven’ sergisini görmek için son gün 2 Temmuz Pazar.



ATÖLYE

-Kahve Dünyası 5 Temmuz 13.00’te Veliefendi şubesinde çikolata atölyesi düzenliyor. Kahveli spesiyal, trüf ve tablet çikolata gibi birçok hazırlama tekniğinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 650 lira.



-Cooking Class Academy 5 Temmuz 19.00’da kruvasan atölyesi düzenliyor. Özel şeflerin sunumuyla hamur yoğurma, yağlama, şekillendirme ve pişirme tekniklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.100 lira.



GECE

-Ebru Yaşar 1 Temmuz’da 22.30’da Şerefe Alaçatı’da sahneye çıkacak. (0533) 671 45 08



-Özcan Deniz 1 Temmuz’da 22.30’da Cahide Alaçatı sahnesinde olacak. (0212) 706 78 90

-Hera Aslan 1 Temmuz’da 22.00’de Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

-Emel Sayın, Nükhet Duru ve Cenk Eren 1 Temmuz’da 22.00’de Günay Yalıkavak sahnesinde sevenleriyle buluşacak. (0530) 312 44 44



-Yağmur Hızal 1 Temmuz’da 23.30’da The Room Live’da sahneye çıkacak. (0535) 018 60 93- Ayçin Asan 1 Temmuz akşamı 21.00’de Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde. Biletler 226-452 lira.

-Mert Davran 2 Temmuz’da 22.30’da Anjelica Alaçatı’da şarkılarını söyleyecek. (0531) 888 47 00

-Simge 5 Temmuz 23.00’te Hayal Kahvesi Alaçatı’da sahnede olacak. (0534) 500 33 44

-Pınar Gürsar 7 Temmuz 21.30’da Chalet Garden’da sahneye çıkacak. (0542) 326 82 83

-Melek Mosso 7 Temmuz 22.00’de Jolly Joker Alaçatı’da olacak. (0850) 549 01 38

-Hakan Altun 8 Temmuz 22.00’de Jolly Joker Alaçatı’da sahneye çıkacak. (0850) 549 01 38

*DJ

-Belkçikalı DJ ve yapımcı Charlotte de Witte, RX sunumuyla 1 Temmuz 17.00 itibariyle Parkorman’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650-2.800 lira (backstage).



-Alman techno DJ’i Stephan Bodzin 7 Temmuz Cuma 18.00’de The Beach Kilyos’da olacak. Bilet fiyatı 300 lira.