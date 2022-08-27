Yaz bitmeden gidelim, görelim, yiyelim, yapalım

Haberin Devamı

Her sokakta ayrı bir hikâye

Saffet Emre Tonguç-Hürriyet Seyahat yazarı

*Çok klasiktir ama İstanbul’un kalbidir Sultanahmet Meydanı ve çevresi. Burada her adımınızda tarihin bir sayfası açılır önünüze. Yeni restore edilen Arkeoloji

Müzesi’nin bilet gişelerinin oradaki Babüsselam yani selam kapısıydı Topkapı Sarayı’nın. Hemen solundaki, açık alandaki müze kahvesinde oturabilirsiniz.

*Benim çok keyif aldığım bir başka İstanbul klasiği, Pierre Loti’de keyifle bir kahve yudumlamak. Oryantalist Fransız yazarın çok sevdiği ve günümüzde adını taşıyan kafede ağaçların altında serinlerken Haliç altın bir boynuz gibi uzanır önünüzde. Yazın bu son günlerinde bu muhteşem manzarada kahve veya demli bir çay içmenin tadını çıkarın.

*Balat her mevsim ayrı güzeldir ama yazın tadı başka... Patrikhanesi, Fener Rum Lisesi, restorasyon sonrasında rengârenk görünüme kavuşan evleri, antikacıları, orijinal kafe ve dükkânlarıyla Balat’ı keşfe çıkın. Çıfıt yani Yahudi Çarşısı’nın sokaklarında gezindikten sonra Popstel Balat’ın terasında kahvenizi yudumlayın.

Haberin Devamı

*Aşiyan... Bebek’ten Rumelihisarı’na doğru gelirken tepenin üstünde, şair Tevfik Fikret’in (1867-1915) yaptırdığı küçük eve uğrayın. Fikret 1961 yılında buraya defnedilmiş.1945’te müze haline getirilen evde, aralarında Abdülmecid Efendi’nin yaptığı ‘Sis’ adlı tablosunun da olduğu eşyası sergileniyor.*Şimdi rotanızı Beykoz Korusu’na çevirin. Beykoz Cam ve Billur Müzesi size tarihin ve doğanın tadını bir arada çıkartma fırsatı sunuyor. Bahçe, 117 farklı ağaç türüne ev sahipliği yapıyor.

Haberin Devamı

*Şile’de Ağlayankaya’yı, Onbir Göller Vadisi’ni, Değirmençayı Şelalesi’ni ve Kumbaba Tepesi ile kara ve deniz mağaralarını görün. Sakinlik arıyorsanız Ağva’daki şık butik oteller ve yemyeşil bahçeler huzura davet ediyor.*Ankara’daki Beypazarı, Osmanlı ve geleneksel Türk mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 100 yıllık evlerden oluşuyor. İnözü Vadisi doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altında. Burada Türkiye’de faaliyete geçen ilk açık hava müzesi olan Yaşayan Köy’ü ziyaret edin.*Urla, çevresindeki yemyeşil tarlaları, bağları ve şirin köyleriyle doğanın içinde nefes almaya çağırıyor. Urla Kadın Üretici Pazarı, cumartesileriTarihi Urla Tamirhane binasında kuruluyor.

Son atölyeleri kaçırmayın

Ayşegül Sönmez- Sanat eleştirmeni





* Mahalle mahalle gezip çocuklara sürpriz yapan İBB’nin ‘Oynaya Oynaya’ sanat kumpanyasına ne yapıp edip yolunuzu denk getirin.

* Arter’e gidip müzenin içinden, müzenin önündeki süs havuzunda serinleyenleri izleyin.

* Canan ve Nilbar Güneş gibi sevdiğimiz kadın sanatçıları atölyelerinde ziyaret edin. Bunun için sanatçıların Instagram hesaplarından duyurdukları açık atölye günlerini takip edin.

* Beykoz Kundura’da açık havada film izleyin. Ve oraya denizyoluyla gidin.

Terasta romantik yemek, Hisar’da balık ziyafeti

Ebru Erke-Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Haberin Devamı





*Karaköy’deki JW Marriott Istanbul Bosphorus otelinin terasındaki barda günbatımında bir ‘drink’ (içecek) alın.

*Cağaloğlu Hamamı’nın terasındaki Lokanta 1741’de romantik bir gece geçirin.

*Four Seasons Hotel Sultanahmet yeniden açıldı, bahçesinde hafta sonu kahvaltı yapın.

*Eminönü’ndeki Beta Yeni Han’ın bahçesinde tek menşeli kahvelerden birini seçerek kumda pişen Türk kahvesinin tadını çıkarın.

*Göktürk’teki Yasemin&Tuncel’de dondurma yiyin.

*Bebek Baylan’ın terasında adisababa tatlısıyla nostalji yapın.

*Yeni açılan Arşipel’e gidip tarihi Rumeli Hisarı’nın gölgesinde Boğaz’a karşı balık ziyafeti çekin.

Haberin Devamı

En havalı etkinlikler...

Savaş Özbey-Hürriyet yazarı





İSTANBUL

*Prens Adaları’ndan birini yakın markaja alın, birkaç ziyarette sokak sokak güzelliklerini keşfedin.

*Kuruçeşme sahilinde bu yaz açılan birbirinden güzel mekânları keşfe çıkın.

*10 Eylül’de İstanbul Rooftop Festival başlıyor. O cumartesi ve pazar aynı bileklikle teras teras gezerek eğlencenin tadını çıkarın.

*Haliç Yelken Kulübü’nde yelken ya da İdealtepe Balıkçılar Derneği’nde kürek kursuna katılın.



İZMİR

*205 kuş ve 314 bitki türüne ev sahipliği yapan Çiğli’deki İzmir Kuş Cenneti’nde kuş gözlemi yapın, fotoğraf çekin.

*İzmir Fuarı 2 Eylül’de başlıyor. 3-9 Eylül’de 17.30-22.00’de yapılacak kano etkinliklerine arkadaş grubunuzla katılın.

*Havalar güzel giderken Dario Moreno Sokağı’nı keşfedin, ünlü sanatçının müze olan evini gezin, kafelerinde takılıp hediyelik alışverişi yapın.

*Selçuk’ta Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan Aqua Fantasy Park’ta yapay dalgaların arasında, su kaydıraklarında eğlence dolu bir gün geçirin.



ANKARA

*AÜ Kreiken Rasathanesi’nde 3 Eylül’de halk günü var. Teleskoplardan gökcisimlerini inceleyip evrenin hikâyesini öğrenin.

*Açıkhava Sinema Günleri 18 Eylül’e kadar sürecek. Gösterim tarih, saat ve yerlerle ilgili bilgiyi Çankaya Belediyesi’nin internet sitesinden alabilirsiniz.

Haberin Devamı

Boğaz kenarında kulaç, Kemerburgaz’da piknik

Hürriyet Ekler ekibi





*İstanbul’da yaz bitmeden görülecek en güzel yerlerden biri Atatürk Arboretumu… Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerindeki alanın kuralları kesin, hiçbir tohum ya da yaprağı yerden bile almamanız gerekiyor. Piknik gibi değil, sergi gezer gibi sükûnetle harika bir yürüyüş yapın.

*Piknikçiler, istikamet Kemerburgaz Kent Ormanı! Ateş yakmalı piknik yok, sadece soğuk yiyeceklerinizi götürebilirsiniz. Ya da alandaki büfe ve restoranlardan faydalanabilirsiniz. Spor alanları, çocuk oyun parkları ve yürüyüş parkurlarıyla

tam bir aile etkinlik alanı.

*Sakıp Sabancı Müzesi’ne uğrayın. Emirgân’daki müzenin bahçesinde resim, heykel gibi çeşitli dallarda atölyelere katılan minikleri beklerken Boğaz’a karşı çay içmek harika oluyor. Müzenin bahçesinde asırlık ağaçlar, ilginç süs bitkileri ve muhteşem bir peyzaj var.

*İstanbul, Beykoz’a bağlı bir mahalle olan Poyrazköy size büyük şehirde olduğunuzu unutturacak.

Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün manzarası -hem gündüz hem de akşamları- görülmeye değer. Sahildeki balık restoranlarından birinde oturacaksanız güneş batmadan gidin.

*İstanbul’da denize girmek yazın çocuklarla yapılacak en güzel şey… Suadiye’de belediyenin kum plajı olan bir tesisi var. Bir de Suadiye Işıklar’ın hemen önünde Marina Beach adında Silivri’deki yazlık ortamını aratmayan bir plaj mevcut. Diğer alternatiflere gelince, Anadolu Yakası’nda belediyeye ait Caddebostan’da üç ayrı plaj, Avrupa Yakası’ndaysa Florya’da Güneş plajı, Küçükçekmece’deyse Menekşe plajı var.

*İzmir Mordoğan’daki Ayıbalığı Koyu (Seal Bay) şehir merkezine 1.5 saatlik mesafede. Plajda güzel bir restoran var, ayrıca bungalovda konaklanabiliyor. Denizi dalgasız.

*İzmir Gümüldür’deki Hipokamp büyük bir çam ormanı içinde; sessiz, sakin, ailecek kamp yapılabilecek bir alan. Denizi Mavi Bayraklı.

*İstanbul’da vapur turu yapın. Hafta arası ve cumartesi Çengelköy’den kalkan vapur, 10 dakika sonra Arnavutköy, ondan 5 dakika sonra Bebek’te oluyor. Sonra sırasıyla Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca ve Emirgân’a uğrayıp İstinye’ye varıyor.

*Hilton Gece Yüzmeleri’nin sonuncusu 3 Eylül Cumartesi günü 19.00-00.00 arasında olacak. City Lights konseptiyle Boğaz esintisi eşliğinde yüzerken, neon dekorasyonlar, ünlü DJ’ler ve dans gösterileriyle unutulmaz bir gece yaşayabilirsiniz.

*Kilyos sahilindeki Kafes’te gerçekleşen DJ performanslarını kaçırmayın.

*Pera’da birçok mekânın önü yazın içeriden daha kalabalık oluyor. O kalabalığa karışın, yeni insanlarla tanışıp sohbet edin.

*Maslak’ta yeni açılan jakuzili, bahçeli Fırın Urban Deck’te günü geçirin. Her gün saat 13.00’te açılıyor.

*Kadıköy Festival Park, Müze Gazhane, Burgazada Cennet Bahçesi’nde açık hava konserlerine katılın.

*Bisikletle Kabataş’tan Sarıyer’e veya Fenerbahçe’den Kartal’a pedallayın.

*Caddebostan’da paten34’te paten kaymayı öğrenin.

*Anemon Oteli’nin terasından Galata Kulesi’ne, Monkey İstanbul’dan Haliç’e ve The Marmara Pera Mikla Restaurant’dan Galata Köprüsü’ne karşı güneşi batırın.

*Macera parklarında zipline yapın. Forestanbul, Küçükçekmece Macera Parkı ve Maslak’taki Xtrem Adventures İstanbul adresleriniz olabilir...