Yarıyıl tatilinde eğlencemiz bol olsun

Özellikle öğrencilerin birkaç hafta öncesinden planlamaya başladığı yarıyıl tatili bugün başladı. Şehir 16 gün çocuklara ait. Şenliklerden tiyatroya, müzikli gösterilerden atölyelere dopdolu bir takvim öğrencileri bekliyor. Çalışan anne-babalar için bu iki hafta zor geçebiliyor, kabul. Ancak evde yapılacak etkinliklerin sayısı da bir hayli fazla; macera parkurları, ailece film keyfi, deneyler ve hazine avı bunlardan sadece birkaçı. Klasik kutu oyunlarını da unutmamak lazım tabii...

DIŞARIDA ETKİNLİK

YBY Sömestir Şenliği

Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20 dönüm özel alanda kurulacak şenlikte botlarla kayılan çift kulvarlı kaydırak, rodeo, langırt, air hockey, twister, gol şov, kış konseptli fotoğraf çektirme alanları gibi pek çok ünite hizmet verecek. Yeni Bir Yaşam (YBY) Sömestir Şenliği’nde ayrıca üç etkinlik çadırı ve bu çadırlarda eğitici atölyeler olacak.

Selfie’ler Müzesi

Trump AVM’deki Museum of Selfies’de (Selfie’ler Müzesi) dünyaya tersinden bakarken altın banyosu yapabilir ya da ‘Game of Thrones’ tahtında oturup fotoğraf çekerek birlikte geçen eğlenceli anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

NASA Space Adventure Uzay Sergisi

NASA’nın 50 yılı aşan uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı dünyanın en büyük gezici uzay sergisi ‘NASA Space Adventure’, Metropol İstanbul AVM’de. Bünyesindeki gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR (arttırılmış gerçeklik) alanlarıyla uzayı deneyimleme imkânı sunan sergi; ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul Çocuk Festivali

Cevahir Sahne ve Water Garden Performans Merkezi’nde gerçekleşecek İstanbul Çocuk Festivali’nde yarıyıl tatili boyunca birbirinden farklı etkinlikler var. Bubble Show’da her yaştan çocuk, sihirli baloncuklarla gösteriye katılarak eğleniyor. STEM+A Hareketli Robot Atölyesi’nde çocuklar, sınırsız bir hayal gücüyle kendine özgü robotlar yapıyor. Sihirbaz Vantrolog Kukla Gösterisi, Kozmik Birliğin Kahramanları ve Süper Bilim Dedektifleri festivaldeki diğer etkinliklerden...

MÜZİKALLER

- Niloya: Bugün Panora Sanat Merkezi, yarın Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

- Kukuli: 29 Ocak’ta Mall of Antalya, 30 Ocak’ta Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 1 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi ve 2 Şubat’ta MOİ Sahne’de.

- Zıp Zıp Çocuk Müzikali: Yarın İstanbul Torium Sahne’de. 6 Şubat’ta Uğur Mumcu Sahnesi-Bursa’da.

- Elf Müzikali: Yarın Fişekhane’de.

- Jazz For Kids: 22-29 Ocak’ta Uniq Hall’da.

- Hayvanat Bahçesi Müzikali: Yarın Trump Sahne’de.

- Arı Maya Show: Yarın Işılay Saygın GSL. Konferans Salonu-İzmir’de.

- Onur Erol ile Karamela Sepeti: Yarın İzmir Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre Salonu’nda.

ÇOCUKLARDAN ÇOCUKLARA FİLM ÖNERİLERİ

- Bilge Altan (11): En sevdiğim filmlerden biri ‘Hiç Bitmeyen Öykü’. Film, hayal gücünün önemini anlatıyor. Çocuklara hayal güçlerini korumayı, yetişkinlere yeniden hayal kurmayı hatırlatacaktır.

- Can Cingöz (10): ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’, rengârenk bir film ve her yerde çikolata şelaleleri var. İnsanın filmi izlerken her dakika Nutella yiyesi geliyor. Bir de ‘Otel Transilvanya’ serisini defalarca izledim. En sevdiğim sahne bütün hayvanların bir arabaya doluştuğu sahne.

- Lina Akgök (8): ‘Her Şeye Evet’ ve ‘Kahramanlık Sırası Bizde’ filmlerini çok beğendim. Hem çok eğlenceli hem de çok heyecan vericiydiler.

- Toprak Kalaycı (7.5): ‘Bolt’u izlemenizi öneririm; kahramanlık yapıyor, Penny’yi kurtarıyor.

- Ayza Aytar (8): ‘Go! Bu Hayat Senin’ filmini öneririm çünkü müzikli, şarkılı ve dost canlısı.

- Mila Tunçer (8): ‘Vivo’ filmini öneririm. Çünkü bu film aşkın ve sevginin önemini anlatıyor. İçindeki şarkıları da çok sevdim.

- Ali Güney Özyurt (7.5): ‘Harry Potter’ serisini birkaç kere seyrettim. Çok seviyorum. En maceralı bölüm son bölümdü. ‘Ahtapottan Öğrendiklerim’ isimli belgeseli de öneririm. Ahtapotun sekiz bacağı olduğunu herkes biliyor ama asıl ilginç tarafı; bukalemun gibi, dokunduğu şeylerin rengini alabiliyor, boynuz ve derisinden dikenler çıkarabiliyor. Ama 1 yıl falan yaşıyor. Ve film ayrıca denizin güzelliğini gösteriyor.

- Thalia Jurich (8): ‘Go! Bu Hayat Senin’. Çok güzel şarkı söylüyorlar, çok güzel yarışmalar oluyor.

“ÇOCUKLAR ARTIK SADECE EĞLENCELİ İÇERİK İZLEMİYOR”

(cocuklasinema.com’un kurucusu Burak Göral)

Günümüz çocukları sadece eğlenceli içerikler izlemek istemiyor. Akıllı, entrikası güçlü, kompleks hikâyelere ilgi duyuyorlar. Mesela geçen yılın en iyi aile filmlerinden biri olan ‘Her Şeye Evet’i de bu yüzden sevdiler. Netflix’teki müzikal dizileri de ilgiyle izliyorlar. ‘Go! Bu Hayat Senin’i, genç bir kızın tutku dolu hikâyesini anlattığı için seviyorlar. Sinemalarda da Disney’in ‘Moana’sı, ‘Frozen’ı ve ‘Enkanto’su sadece güçlü hikâyeleri ve karakterleriyle değil akılda kalıcı müzikleriyle de çocuklarla güzel iletişimler kuruyorlar. Elbette ‘Harry Potter’ her çocuğun her daim gözdesi. Ancak bazı aileler ‘Harry Potter’ filmlerinin tamamını birden çocukların önüne koyuyorlar. Harry’nin ve arkadaşlarının büyüme sürecini daha iyi algılamaları açısından keşke filmler arasında biraz zaman açılabilse.

cocuklasinema.com her yarıyıl tatilinde çocuklara ve ailelere bir tavsiye listesi oluşturuyor. Bu senenin listesi yanda...

Vizyondan:

- Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas (Genel İzleyici)

- Afacan Felix (Genel İzleyici)

- Şarkını Söyle 2 (Genel İzleyici)

- Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 (Genel İzleyici)

Dijital Platformlar (Film)

- Taş Devri Firarda (BluTV) 7+

- Otel Trasilvanya 4 (Prime Video) 7+

- Vivo (Netflix) 7+

- Bekle Bizi Vahşi Doğa (Netflix) 8+

- Kaykaycı Kız (Netflix) 9+

- Ailem Robotlara Karşı (Netflix) 12+

Dijital Platformlar (Dizi)

- Karma’nın Dünyası (Netflix) 6+

- Dört Dörtlük Dedektifler (Netflix) 6+

- Biraz Sihir Gerek (Prime Video) 7+

- Gortimer Gibbon ve Normal Sokak Maceraları (Prime Video) 7+

- The Kicks (Prime Video) 7+

EVDE ETKİNLİK

‘YAKINLAŞMA AİLE SICAKLIĞINI ARTTIRIR’

Uzman psikolojik danışman Seçil Akaygün Cüntay ve uzman psikolog Şükran İlimsever Başarır:

- TV saatleri: Televizyonu açık bırakıp karşınıza ne çıkarsa izlemek yerine merakla takip ettiğiniz birkaç programınız olsun. Mümkünse yere yastıklar, minderler atarak, üstünüze sıcacık bir battaniye alarak, birbirinize sokularak seyredin.

- Uzun süren proje etkinlikleri: Bin parçalı yapbozlar yapabilir, Lego’larla yapılar inşa edebilirsiniz. 20 dakikalık ‘proje zamanı’ olabilir. Rutinin verdiği yakınlaşma aile sıcaklığını arttırır.

- Maraton/turnuva/parkur: Yastıklar, minderler, sandalyeler, puflar, battaniyeler... Çocuklarınız için parkur hazırlamak, parkurun içine sürünme, uzun atlama, zıplama eklemek onların hem bedensel gelişimlerine katkıda bulunur hem de engelleri aşmak ve baştan başlamaya dair deneyim sunar. Ev toplanır, dert etmeyin. Güvenli bir parkur kadar çocukları heyecanlandıran deneyim az bulunur.

- Evde hazine avı: Evde bir noktaya koyacağınız ilk notla oyun başlar. Her not çocuğunuzu bir sonraki nota götürür. “Şimdi odandaki şifoniyerin alttan ikinci çekmesine bak” gibi. 7-8 not sonra ulaşacağı noktada onu bekleyen bir sürpriz ya da “Seni seviyorum” yazan bir not olabilir.

- Deney-bilim setleri: Yumurta ve sirke deneyi, sirke ve karbonattan yanardağ yapmak, saçların elektriklenmesiyle küçük kâğıt parçalarını yakalamak gibi çocukluğumuzdan kalan birçok basit ama etkileyici deney hâlâ varlığını koruyor.

KUTU VE ZEKÂ OYUNLARI

(Türk Beyin Takımı kaptanı Ferhat Çalapkulu)

- Eşleştirmeler yaptırın: Üzerinde aynı veya ilişkili nesnelerin resimlerinin olduğu eşleştirme kartları, hazır alınabileceği gibi, sizin de evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir oyun malzemesi. Ancak kartlar olmadan da oynayabilir. Örneğin iki tane olan şeyleri sayabilirsiniz. Eller, gözler gibi somut şeylerin yanında ö harfindeki noktalar benzeri sıradışı cevaplar da çıkabilir.

- Kelime oyunları: Son harften kelime türetme gibi oyunlarla kelime bilgilerini geliştirebilirsiniz (dama-adam-masa gibi). Oyunu zorlaştırmak için son iki harfi (dama-masa-saat-atmak gibi) kullanarak da oynayabilirsiniz.

- Aritmetik oyunları: Arabayla seyahat ediyorsanız yolda en çok göreceğiniz şey plakalar. Plakalardaki rakamları kullanarak çocuğunuza, onun seviyesine uygun işlemler yaptırabilirsiniz.

- Tic tac toe: İki kişilik bir oyun. 3x3’lük tabloya oyunculardan biri X, diğeri O harfi koyar. Aynı sırada üçlü yapan kişi oyunu kazanır.

- Klasiklerden vazgeçmek istemeyenlere: Tabu, Catan, Mangala, Monopoly, Scrabble.