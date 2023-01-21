Yarıyıl tatili evde geçer mi?

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Gizem: Melis, geldi yine bizim sömestir. Vallahi ben bu sefer evdeyim, kapı dışarı çıkmam. Her tatilde oradan oraya koşturmaktan, çocuk sesine maruz kalmaktan yıldım. Bir de acayip hastalık var. Kapalı mekânlar beni korkutuyor. Keşke herkes bu tatilin büyük bölümünü evinde geçirse de salgının seyri biraz azalsa.

Melis: Son derece hak veriyorum sana, hastalıktan kırıldık resmen. Fakat evde 10 yaşında 2 çocuğu nasıl zapt edeceğim?

Gizem: 3.5 yaşında çocuğu olan bir anneye sorman biraz garip değil mi? Tamam, evde otur demiyorum ama her gün bir yere koşturmak ve kalabalıklara karışmak daha korkunç sanki. Hafta içi evde bir şeyler yapıp diğer günler doğada vakit geçirilemez mi? Mehmet’le Deniz ne istiyor, sordun mu sen?

Melis: Deniz’e sormuştum, profesyonel resim malzemeleri istedi. 15 gün boyunca resim yapabilir o kapanıp. Memo’ya da İngilizcesini toparlaması için haftada birkaç gün özel ders aldırmamız gerekecek. Onun dışında da arkadaşlarıyla buluşur. Sitenin bahçesinde basket oynar.

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Gizem: Annem geldi bize, Lorin’i o oyalayacak. Biraz kuzenleriyle filan görüşür, belki kar yağarsa büyük aktivitemiz sokakta olur. Ama ev için hazırlığım tamam. Artık yaşı kutu oyunlarına yetiyor, aldım birkaç tane. Kozalak topladık, bir de deniz kabuğu, onları boyarız. Akşam mutfak seansımız olur, kurabiyeler, çörekler filan...

Melis: Biz bir de 1 gece konaklamalı Maşukiye’ye gideceğiz. Sapanca’da da çok güzel butik oteller var.

Gizem: Bak, ben daha önce sinema yazarı Burak Göral’dan çocuklarla izlenebilecek film önerileri almıştım. Psikologlarla da pandemide evde nasıl vakit geçiririz diye konuşmuştum. Buradan hatırlatma yapayım.

Burak Göral’dan film ve dizi önerileri

Filmler

* Taş Devri Firarda, 7+

* Otel Trasilvanya 4, 7+

* Vivo, 7+

* Bekle Bizi Vahşi Doğa, 8+

* Kaykaycı Kız, 9+

* Ailem Robotlara Karşı, 12+

Diziler

* Karma’nın Dünyası, 6+

* Dört Dörtlük Dedektifler, 6+

* Biraz Sihir Gerek, 7+

* Gortimer Gibbon ve Normal Sokak Maceraları, 7+

* The Kicks, 7+

Parkur oluşturun, birlikte deney yapın

Seçil Akaygün Cüntay-Uzman psikolojik danışman, Şükran İlimsever Başarır-Uzman psikolog

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TV saatleri: Televizyonda takip ettiğiniz birkaç programınız olsun. Mümkünse birbirinize sokularak seyredin.

Proje etkinlikleri: Yapbozlar yapabilir, Lego’larla yapılar inşa edebilirsiniz. 20 dakikalık ‘proje zamanı’ olabilir.

Parkur: Yastıklar, minderler, sandalyeler, battaniyeler... Çocuklarınız için sürünme, uzun atlama gibi bölümleri olan parkur hazırlamak onların bedensel gelişimine katkıda bulunur. Engelleri aşma ve baştan başlamaya dair de deneyim sunar.

Hazine avı: Evde bir yere koyacağınız ilk notla oyun başlar. Her not çocuğunuzu bir sonraki nota götürsün. Ulaşacağı son noktada onu bekleyen bir sürpriz olabilir.

Deney-bilim setleri: Yumurta ve sirke deneyi ve sirkeyle karbonattan yanardağ yapma gibi birçok basit ama etkileyici deney hâlâ eğlencesini koruyor.