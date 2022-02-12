Yaratıcı ruhu harekete geçiren renk

Haberin Devamı

Mor, mavi ve lavantanın birleşimi olarak tanımlanan ‘Very Peri’ (Adını İngilizcede Cezayir menekşesi anlamına gelen ‘periwinkle’dan alıyor) 2022’nin rengi olarak hayatımıza girdi. Global renk otoritesi Pantone’nin belirlediği bu rengi stilimize nasıl dahil edebileceğimize bakalım...

“Yaratıcı ruhumuzu harekete geçiren, özgüven ve cesur bir merak uyandıran ‘Very Peri’, değişen tüm olasılıkları benimsememize yardımcı oluyor ve hayatımızı yeniden yazarken hepimize yeni bir vizyon açıyor.” Pantone’nin internet sitesinde bu rengin neden seçildiği böyle anlatılıyor. Peki, yalnızca bir renk tüm yılı temsil edebilir mi? Belki evet. Zira zorluklar yaşadığımız iki yılın ardından, 2022 çoğumuz için yeniden uyanışı simgeliyor sanki.

Canlı ve dikkat çekici havasıyla moda markalarının 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarında karşımıza çıkan ‘Very Peri’, Gucci’den Lanvin’e, Saint Laurent’den Valentino’ya kadar birçok moda devini de etkisi altına aldı bile. Elbiselerde, takım elbiselerde ve aksesuarlarda tercih edilen bu enerjik renk, güneşin yeniden ısıtmaya başladığı bahar aylarında daha çok hayatımızda olacak.

Haberin Devamı

STİL TÜYOLARI

- Kışı yalnızca koyu renklerle geçirdiğimiz günler geride kaldı. Stilinize neşe katmak için bu canlı mor tonunu kullanmak iyi fikir olabilir. Başlangıcı kazak ya da hırka gibi tek bir üst giyim parçasında kullanarak yapabilirsiniz.

- Canlı renkleri stiline dahil etmekte zorluk yaşayanlar yalnızca aksesuarlarını mor tonlarında seçebilir. Çanta, takı, şapka ya da atkı... Tercih sizin...

- İddialı bir görünüm için ton sür ton bir stil tercih edebilirsiniz. Örneğin, daha koyu renkte bir mor kazağın altına, daha açık tonlardaki mor tonlu bir pantolon çok yakışacaktır.

- ‘Very Peri’yi hangi tonlarla eşleştireceğini bilemeyenler için açık gri, açık mavi, ekru, krem, kahverengi ve metalik tonların bu canlı renkle harika uyumu yakalayacağını söyleyelim.

- Sadece kıyafette değil, makyajınızda da bu renge yer açabilirsiniz. Mor tonlarında bir far edinmek iyi fikir olabilir.