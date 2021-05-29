Vintage ruhunun başımızın üstünde yeri var
1950’li ve 60’lı yıllarla özdeşleşen fularlar bu sezon stilimize retro bir hava kazandıracak. Saçımızda, boynumuzda ya da bileğimizde kullanabiliriz.
Çiçekli, batik, düz, çizgili ya da gösterişli desenlerle süslü... Fularlar bu sezon yine çok moda. Tercihiniz hangi model, renk ya da desenden yana olursa olsun, önereceğimiz kullanım şekilleriyle bu klasik aksesuara yeni bir gözle bakacaksınız. Versace, Hermès ve Dior’un podyumlarını, stil öncülerininse gardıroplarını süsleyen fular ve eşarpların farklı kullanım şekillerine birlikte bir göz atalım.
BANDANA NİYETİNE
90’ların popüler bandana bağlama stilini deneyin. Kare ve büyük boy bir eşarbı çapraz olarak ikiye katlayın ve dış uçlarından tutarak saçınızın altından bağlayın.
KLASİK GÖRÜNÜM
Fuları boynunuzda kullanmak isterseniz ince bir rulo haline getirip yandan düğüm atın ya da önden dökümlü bırakıp ensenizden bağlayın.
ROMANTİK TARZ
En maskülen stile bile romantik bir hava katabilirsiniz. Fuları lastik bir tokanın içinden geçirerek saçınızı gevşek bir şekilde bağlayın ve kurdele yapın. Sonra da atkuyruğunuzun üzerine yayın.
BLUZ MU FULAR MI?
Büyük bir eşarbı çapraz katlayın. İsterseniz zincir bir kolyeye geçirerek, isterseniz tek başına, isterseniz de büstiyer üzerinde kullanarak bluza dönüştürün.
BİLEZİK OLARAK
İnce bir fuları rulo şeklinde katlayın ve bir bileziğin içinden geçirerek ya da tek başına bileğinize bağlayın.
YARATICI STİLLER
At kuyruğunuzu fularla kaplayın! Fuları saçlarınızın içinden geçirip örgü de yapabilirsiniz.
HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR
Puantiye bu modelle nostaljik görünümü güçlendirebilirsiniz. Mango, 99.99 lira
Hem boyunda hem de saçta bandana olarak kullanmak için uygun. iodes, 130 lira
Bileğinize sarıp, altın tonlarda bir bilezikle kombinleyebilirsiniz. Mudo, 39.99 lira
Bu ipekli eşarptan bluz da yapılabilir. Ekria, 550 lira
Canlı renkleri ve yaratıcı deseniyle, stilinizi üst seviyeye taşıyacak. Galene Brand, 265 lira
Güneşin renklerini taşıyan bu fuları, siyah ve beyaz tonlardaki kıyafetlerle eşleştirin. Beymen, 399 lira
Daha natürel tonları tercih edenler için... Arzu Kaprol, 300 lira
İnce yapısı ve uzunluğuyla saç örgünüze ya da atkuyruğunuza dolayabilirsiniz. Yargıcı, 67.99 lira
Büyüklüğü ve tarzı sayesinde hem pareo olarak kullanabilirsiniz. LCW, 34.99 lira
KISA... KISA...
PLASTİK ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KOŞUYORUZ
Adidas’ın sürdürülebilir moda ve çevre konularında yaptığı işleri ilgiyle takip ediyorum. Markanın çevre kirliliğini azaltma konusunda çalışan Parley platformuyla yaptığı işbirliği takdire şayan. Marka 2015’ten bu yana küresel anlamda Run For The Oceans isimli bir koşu etkinliği düzenleyerek sahil bölgelerinden plastik atıkları topluyor ve bu atıkları ayakkabıya dönüştürüyor. Bugüne kadar bu şekilde tam 30 milyon çift ayakkabı üretildi.
Etkinliğin hedefi sahillerden 227 ton plastik atığı temizlemek.
Bu sene pandemi nedeniyle koşu dijital ortama taşındı. 8 Haziran’a kadar Running uygulaması aracılığıyla koşulan her kilometre için 10 şişe sahillerden temizlenecek; hedef sahilleri 227 ton plastik atıktan arındırmak... Ben de bu dijital koşuya mutlaka katılacağım, çorbada bizim de tuzumuz olsun.