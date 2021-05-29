Vintage ruhunun başımızın üstünde yeri var

Çiçekli, batik, düz, çizgili ya da gösterişli desenlerle süslü... Fularlar bu sezon yine çok moda. Tercihiniz hangi model, renk ya da desenden yana olursa olsun, önereceğimiz kullanım şekilleriyle bu klasik aksesuara yeni bir gözle bakacaksınız. Versace, Hermès ve Dior’un podyumlarını, stil öncülerininse gardıroplarını süsleyen fular ve eşarpların farklı kullanım şekillerine birlikte bir göz atalım.



BANDANA NİYETİNE

90’ların popüler bandana bağlama stilini deneyin. Kare ve büyük boy bir eşarbı çapraz olarak ikiye katlayın ve dış uçlarından tutarak saçınızın altından bağlayın.



KLASİK GÖRÜNÜM

Fuları boynunuzda kullanmak isterseniz ince bir rulo haline getirip yandan düğüm atın ya da önden dökümlü bırakıp ensenizden bağlayın.



ROMANTİK TARZ

En maskülen stile bile romantik bir hava katabilirsiniz. Fuları lastik bir tokanın içinden geçirerek saçınızı gevşek bir şekilde bağlayın ve kurdele yapın. Sonra da atkuyruğunuzun üzerine yayın.



BLUZ MU FULAR MI?

Büyük bir eşarbı çapraz katlayın. İsterseniz zincir bir kolyeye geçirerek, isterseniz tek başına, isterseniz de büstiyer üzerinde kullanarak bluza dönüştürün.



BİLEZİK OLARAK

İnce bir fuları rulo şeklinde katlayın ve bir bileziğin içinden geçirerek ya da tek başına bileğinize bağlayın.



YARATICI STİLLER

At kuyruğunuzu fularla kaplayın! Fuları saçlarınızın içinden geçirip örgü de yapabilirsiniz.



HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Puantiye bu modelle nostaljik görünümü güçlendirebilirsiniz. Mango, 99.99 lira



Hem boyunda hem de saçta bandana olarak kullanmak için uygun. iodes, 130 lira



Bileğinize sarıp, altın tonlarda bir bilezikle kombinleyebilirsiniz. Mudo, 39.99 lira



Bu ipekli eşarptan bluz da yapılabilir. Ekria, 550 lira



Canlı renkleri ve yaratıcı deseniyle, stilinizi üst seviyeye taşıyacak. Galene Brand, 265 lira



Güneşin renklerini taşıyan bu fuları, siyah ve beyaz tonlardaki kıyafetlerle eşleştirin. Beymen, 399 lira



Daha natürel tonları tercih edenler için... Arzu Kaprol, 300 lira



İnce yapısı ve uzunluğuyla saç örgünüze ya da atkuyruğunuza dolayabilirsiniz. Yargıcı, 67.99 lira



Büyüklüğü ve tarzı sayesinde hem pareo olarak kullanabilirsiniz. LCW, 34.99 lira







KISA... KISA...

PLASTİK ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KOŞUYORUZ

Adidas’ın sürdürülebilir moda ve çevre konularında yaptığı işleri ilgiyle takip ediyorum. Markanın çevre kirliliğini azaltma konusunda çalışan Parley platformuyla yaptığı işbirliği takdire şayan. Marka 2015’ten bu yana küresel anlamda Run For The Oceans isimli bir koşu etkinliği düzenleyerek sahil bölgelerinden plastik atıkları topluyor ve bu atıkları ayakkabıya dönüştürüyor. Bugüne kadar bu şekilde tam 30 milyon çift ayakkabı üretildi.



Etkinliğin hedefi sahillerden 227 ton plastik atığı temizlemek.

Bu sene pandemi nedeniyle koşu dijital ortama taşındı. 8 Haziran’a kadar Running uygulaması aracılığıyla koşulan her kilometre için 10 şişe sahillerden temizlenecek; hedef sahilleri 227 ton plastik atıktan arındırmak... Ben de bu dijital koşuya mutlaka katılacağım, çorbada bizim de tuzumuz olsun.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?