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Uzman hocalar bir tık uzağınızda

Güncelleme Tarihi:

#LGS#YKS#Youtube
Uzman hocalar bir tık uzağınızda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

YouTube’da öğrencileri LGS ve YKS sınavlarına hazırlayan pek çok ücretsiz kanal var. Buradaki öğretmenler adeta öğrenciye birebir özel ders verir gibi konu anlatıyor, soru çözdürüyor, koçluk yapıyor. Sınavlara daha zaman varken jürimize önerilerini sorduk.

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Uzman hocalar bir tık uzağınızda

Hikâyeler ve esprilerle anlatıyor
Coğrafyanın Kodları

Yunus Turan,öğrencilerin ezberlemekte zorlandığı coğrafi kavramları, hikâyeler ve esprilerle akılda kalıcı hale getiriyor. Kanaldaki içerikler YKS’ye yönelik. Onur Soğuk, Ayşegül Liman Kaban ve Elvan Tongal öneriyor.

LGS’de öne çıkıyor
Tonguç Akademi

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Yıllardır hem lise hem üniversite sınavlarına öğrenci hazırlıyor ama özellikle LGS’de çok öne çıkıyor. Kanalda her dersin videosunu bulmak mümkün. Aysel Özsuz, ve Muhammet Tosun öneriyor.

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Matematik kanalı
İMT Hoca

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Öğrenci seviyesine inebilen, konuları sade ve anlaşılır bir dille aktaran yapan bir matematik kanalı. LGS matematik alanında içerik bol. Mehmet Dural ve Bengisu Ece Bakırdere tavsiye ediyor.

En eskilerden
Şenol Hoca

Uzman hocalar bir tık uzağınızda

Türkiye’nin en eski YouTube hocaları arasında. YKS’de öğrencilerin en büyük yardımcılarından. Zübeyir Doğan, Talha Doğan, Aysel Özsuz, Mehmet Dural,
Elvan Tongal’ın tavsiyesi.

Öğrencilerle sohbet de ediyor
Hocalara Geldik

Uzman hocalar bir tık uzağınızda

Ayşegül Liman Kaban, Aysel Özsuz, Elvan Tongal ve Nuran Çakmakçı önerisi olan kanalda YKS için gerekli tüm derslere yönelik video bulunuyor. Ayrıca öğrencilerle rehberlik sohbetleri de gerçekleştiriliyor.

Sosyal bilgileri sevdiriyor
Sosyal Kale

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Talha Doğan kanal için “LGS inkılap tarihi derslerindeki eğlenceli ve samimi içerikleriyle Fatih Hoca, sosyal bilgiler dersini sevdirerek öğretiyor” yorumunu yapıyor. Kanalda TYT-AYT konuları da var.

Yol gösterici
Partikül Matematik

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Mehmet Dural, Aysel Özsuz ve Zübeyir Doğan’ın önerdiği kanalda Mehmet Hoca hem matematik hem rehberlik hocası. LGS matematik üzerine konu anlatımları ve yol gösterici videolar üretiyor.

Koçluk desteği veriyor
Osman Sarı

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Talha Doğan “LGS öğrencilerinin sınava hazırlık sürecindeki rehberlik ve koçluk desteği ihtiyacını karşılayan değerli bir kanal” önerisini yapıyor.

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Güvenilir bir rehber
Gri Koç

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Mehmet Dural kanal hakkında “YKS için öğrencilere planlama ve motivasyon içerikleri üreten bir öğretmen Gökhan Müftüoğlu. Öğrencilere mücadeleci olmayı aşılayan güvenilir bir rehber” diyor.

Sayısalcılar takip etmeli
FUNDAmentals Biyoloji

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Zübeyir Doğan öneriyor: “Biyoloji alanındaki kaliteli içerikleriyle Fundamentals kanalını sayısalcı öğrencilerime mutlaka öneriyorum. Hem kitaplarıyla hem videoları ve sorularıyla YKS biyoloji sınavında başarıyı yakalamaları için öğrencilerin mutlaka takip etmeleri gereken bir kanal olduğunu düşünüyorum.”

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#LGS#YKS#Youtube

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