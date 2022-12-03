Uzman hocalar bir tık uzağınızda

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Hikâyeler ve esprilerle anlatıyor

Coğrafyanın Kodları

Yunus Turan,öğrencilerin ezberlemekte zorlandığı coğrafi kavramları, hikâyeler ve esprilerle akılda kalıcı hale getiriyor. Kanaldaki içerikler YKS’ye yönelik. Onur Soğuk, Ayşegül Liman Kaban ve Elvan Tongal öneriyor.



LGS’de öne çıkıyor

Tonguç Akademi





Yıllardır hem lise hem üniversite sınavlarına öğrenci hazırlıyor ama özellikle LGS’de çok öne çıkıyor. Kanalda her dersin videosunu bulmak mümkün. Aysel Özsuz, ve Muhammet Tosun öneriyor.

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Matematik kanalı

İMT Hoca





Öğrenci seviyesine inebilen, konuları sade ve anlaşılır bir dille aktaran yapan bir matematik kanalı. LGS matematik alanında içerik bol. Mehmet Dural ve Bengisu Ece Bakırdere tavsiye ediyor.

En eskilerden

Şenol Hoca





Türkiye’nin en eski YouTube hocaları arasında. YKS’de öğrencilerin en büyük yardımcılarından. Zübeyir Doğan, Talha Doğan, Aysel Özsuz, Mehmet Dural,

Elvan Tongal’ın tavsiyesi.

Öğrencilerle sohbet de ediyor

Hocalara Geldik





Ayşegül Liman Kaban, Aysel Özsuz, Elvan Tongal ve Nuran Çakmakçı önerisi olan kanalda YKS için gerekli tüm derslere yönelik video bulunuyor. Ayrıca öğrencilerle rehberlik sohbetleri de gerçekleştiriliyor.

Sosyal bilgileri sevdiriyor

Sosyal Kale





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Talha Doğan kanal için “LGS inkılap tarihi derslerindeki eğlenceli ve samimi içerikleriyle Fatih Hoca, sosyal bilgiler dersini sevdirerek öğretiyor” yorumunu yapıyor. Kanalda TYT-AYT konuları da var.

Yol gösterici

Partikül Matematik





Mehmet Dural, Aysel Özsuz ve Zübeyir Doğan’ın önerdiği kanalda Mehmet Hoca hem matematik hem rehberlik hocası. LGS matematik üzerine konu anlatımları ve yol gösterici videolar üretiyor.

Koçluk desteği veriyor

Osman Sarı





Talha Doğan “LGS öğrencilerinin sınava hazırlık sürecindeki rehberlik ve koçluk desteği ihtiyacını karşılayan değerli bir kanal” önerisini yapıyor.

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Güvenilir bir rehber

Gri Koç





Mehmet Dural kanal hakkında “YKS için öğrencilere planlama ve motivasyon içerikleri üreten bir öğretmen Gökhan Müftüoğlu. Öğrencilere mücadeleci olmayı aşılayan güvenilir bir rehber” diyor.

Sayısalcılar takip etmeli

FUNDAmentals Biyoloji





Zübeyir Doğan öneriyor: “Biyoloji alanındaki kaliteli içerikleriyle Fundamentals kanalını sayısalcı öğrencilerime mutlaka öneriyorum. Hem kitaplarıyla hem videoları ve sorularıyla YKS biyoloji sınavında başarıyı yakalamaları için öğrencilerin mutlaka takip etmeleri gereken bir kanal olduğunu düşünüyorum.”