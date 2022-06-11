Üstümüzde başımızda yine 60’ların neşesi

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Uzaya dair hayaller kurmanın ve özgürleşmenin yükselişte olduğu yıllardı 60’lar... Çağın modası da bu etkileri yansıtıyordu. 1950’lerin muhafazakâr beklentilerinden kurtulmaya kararlı kadınlar, tavırlarını teni ortaya çıkaran tasarımlarla, çarpıcı desenlerle ifade etti. Uzaya olan ilginin,

Ay’a dair atılımların hızlandığı bu dönemde ‘space age fashion’

(uzay çağı modası) da podyumlarda kendini gösterdi. Son zamanlarda 60’ların o özgürlükçü, yenilikçi etkisi moda dünyasını tekrar etkisi altına aldı. Uzaya seyahatin, insanların hak ve özgürlüklerinin konuşulduğu bugünlerde 60’lar modasının geri dönmesi aslında pek de enteresan değil.

* ‘Mini’ özgürlük: Süper miniler 60’larda altın çağını yaşadı. Hem cinsel hem de toplumsal açıdan özgürlük isteyen kadınlar o yıllarda kendilerini mini etekler aracılığıyla ifade etmeyi seçti. Günümüzde de Miu Miu’dan Valentino’ya birçok markada mini elbise ve etekler bolca karşımıza çıkıyor.



* Uzay çağı etkisi: 60’larda uzay alanındaki gelişmeler modaya da ilham verdi. Metalik çizmeler, elbise ve ceketler döneme damga vurdu. Paco Rabanne marka zincir elbise moda tarihine kazındı. Bugün de benzer şekilde aksesuarlarda, kıyafetlerde metalik ve fütüristik tasarımlara rastlıyoruz.



* Desen desen: Dönemin bir başka trendi rengârenk grafik ve geometrik desenlerdi. Nitekim 60’lar denince akla hemen model Twiggy’nin grafik desenli elbiseleri ve upuzun kirpikleri gelir. 2022 sezonunda da Emilio Pucci, Ronny Kobo ve Etro’nun desenleri bu yılları çağrıştırıyor.



* Bolca çiçek: Hippilerin, diğer adıyla çiçek çocukların etkisiyle modada sık sık kullanılan çiçek desenleri, o yılların sanat akımlarından pop-art’a da gönderme yapıyordu. Her ilkbahar/yaz sezonunda podyuma çıkan çiçekleri 2022 yazında mini çan elbise ve eteklerde tercih edebilirsiniz.



* Plastik aksesuarlar: Rengârenk takıların en popüler dönemi 60’lardı. Plastikten tasarlanan çiçekli, renkli ve adeta bir şekeri andıran takılar çok gözdeydi. 2022’de ‘doğa dostu’ bir anlayışla tasarlanan bu takılarda seramik ya da reçine gibi malzemeler kullanılıyor.



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