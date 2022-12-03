Ünlülerin favori güzellik sırrı: ‘Kuru fırçalama’

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Bakım dünyasında sıkça adını duyduğumuz vücudun kuru kuru fırçalanması tekniği, sosyal medyada çok popüler oldu ama saç ve tırnak fırçalamanın da faydalarından bahsediliyor. Dermatolog Güneş Ertürk “Kuru fırçalama, cildin yenilenmesine ve gevşemesine destek olur. Kan dolaşımını arttırır ve ödemi hafifletir” yorumunu yapıyor. Bu yöntemin başka faydaları neler ve zararları da var mıdır, uzmanlara sorduk.

VÜCUT

‘Kan dolaşımını arttırır’

◊ Sabah uyanır uyanmaz ayaklarınızı yukarıya doğru dikerek fırçalama işlemini ayaklarınızdan kalçanıza doğru uygulayabilirsiniz. Kollarda da ellerinizden omuzlarınıza doğru yapabilirsiniz. (Güzellik editörü Gözde Atakoğlu)

◊ Cildi tahriş etmeyecek bir malzemeden üretilmiş fırça seçilmeli. Kuru fırçalama yöntemi

5-10 kez uygulandıktan sonra cilde vücut losyonu sürülmeli. Hassas ve kuru cilde sahip, alerjik yapılı, atopik dermatitliveya menopoz nedeniyle cildi kuruyanlar, bu yönteme uygun kişiler değildir. (Dermatolog Güneş Ertürk)

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◊ Günün her saati uygulanabilir ama sabah saatlerinde daha etkili olacaktır. Güneşle temas edilecekse de akşam saatleri tercih edilmeli. Kuru fırçalama vücudun uçlarından vücudun merkezine doğru yapılmalı.

(Dermatolog Güneş Ertürk)

◊ Kuru vücut fırçalama ölü deriyi temizler ve kan dolaşımını arttırır. Dokuların kolajen yapısını olumlu etkiler. Cildin yenilenmesine ve gevşemesine destek olur. Ödemli görünümü hafifletir. Ölü derinin atılmasını ve cildin rahat nefes almasını sağlar. Kan dolaşımının artması ve toksinlerin vücuttan atılması konusunda etkilidir, böylece selülitin azalmasına ve sarkmaların önlenmesine yardımcı olur. Ancak selülit çok komplike bir durum olduğu için hiçbir yöntem tek başına portakal kabuğu görüntüsünün yok olmasını sağlamaz.

(Dermatolog Güneş Ertürk)

◊ Bu yöntemden özellikle tavuk derisi hastalığı (keratosis pilaris) olanlar fayda sağlayabilir. Kan dolaşımını ve dokulara giden oksijeni arttırır. Böylece cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Haftada bir uygulanabilir. (Dermatolog Ezgi Özkur)

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SAÇ

‘Nazikçe taranmalı’



◊ Saç derisine yapılan Kuru fırçalama kan akışını arttırmaya ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olur. Fakat bunu sert bir şekilde uygularsak saçın keratin yapısını bozarak kırıklara, matlığa ve saç tellerinin koparak dökülmesine neden olabiliriz. O yüzden tararken nazik olmalıyız.

◊ Saçı hafif nemliyken taramak en ideali. Islak saçlar kalın ve geniş aralıklı taraklarla, kuru saçlarsa tercihen uçlarına nemlendirici ürünlerden sürerek veya hafif suyla nemlendirerek taranabilir. Her iki durumda da sert bir işlemden kaçınılmalı.

◊ Taraklar düzenli aralıklarla temizlenmeli. Aşırı fırçalamadan kaçınılmalı.

◊ Uygun bir fırçayla kaşlarınızı da tarayabilirsiniz. Yine nazik davranarak tabii.

(Dermatolog Ezgi Özkur)

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TIRNAK





‘Pürüzleri giderebilir’



◊ Yüzeyinde oluşan pürüzlerin giderilmesi açısından kuru

fırçalama yöntemi, mekanik peeling olarak tırnaklarda da kullanılabilir. (Dermatolog Ezgi Özkur)

Yüz hassas bir bölge

Genel olarak kese, fırça gibi mekanik peeling yöntemlerinin yüzde kullanılması uygun değildir. Yüzümüz hassas bir bölgedir. Bu tür uygulamalar, kronik tahrişe ve kılcal damar artışına neden olabilir.

Cilt bariyerini bozabilir, irritasyon riskini arttırabilir.

(Dermatolog Ezgi Özkur)

BU FIRÇALARDAN BİRİNİ SEÇEBİLİRSİNİZ:



◊ Sephora Collection Body Brush 199 lira.

◊ Eda Taşpınar Doğal At Kılı Fırçası 110 lira.

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◊ The Body Shop Kaktüs Vücut Fırçası 307 lira.

◊ Queen Brush Doğal At Kılı Fırçası 114 lira.

◊ The Body Shop Bambu Dişli Saç Fırçası 155 lira.

◊ HepsiMis Vegan Vücut Fırçası 139 lira.





