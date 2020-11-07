Ufuklarını açacak eserler | En iyi 10 çocuk kitabı

1) FANTASTİK YOLCULUK

‘Sonsuzluk Kütüphanesi’, Mavisel Yener





Pinokyo, Alice, Pippi Uzun Çorap gibi ölümsüz kahramanlar fantastik unsurlarla örülü bir kurguda buluşuyor. İhsan Yılmaz’ın önerisi. Tudem Yayınevi, 29 lira.

2) RENGÂRENK ÇİZİMLER

‘Renkli Çoraplı Kuzgun’, Didem Demirel







Doğan Hızlan’ın önerisi olan kitapta Menesse’nin eğlenceli hikâyesi rengârenk çizimlerle anlatılıyor. Ketebe Yayınları, 26 lira.

3) BAŞARI ÖYKÜLERİ

‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler’, Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı







Serinin bu üçüncü kitabı, Türkiye’den 100 kadının başarı öyküsünü anlatıyor. Özge A. Lokmanhekim’in önerisi. Hep Kitap, 39 lira.,

4) YOLCULUK HİKÂYESİ

‘Dönme Dolap’, Tülin Kozikoğlu







Kitap için Ömür Kurt “Farklı şehirlerdeki iki çocuğun yolcuklarını savaş, göç ve mültecilik kavramları üzerinden işliyor” diyor. Doğan Egmont Çocuk Kitapları, 32 lira.

5) SİZ DE OKUYUN

‘Olduğun Gibisin’, Olivier Clerc







Burcu Ural Kopan “Pozitif iletişim, empati, farkındalık konularında küçük-büyük herkes üzerinde olumlu etki sağlayacak sıcacık bir hikâye” diyor. Aylak Kitap, 23 lira.

6) ÖNYARGILARA KARŞI...

‘Kırmızı Çanta’, Belle DeMont







Çarli, kırmızı çantasını takıp okula gider. Herkes şaşırır. Çünkü erkekler kol çantası değil, sırt çantası takmalıdır... Devrim Yılmaz’ın önerisi. İthaki Çocuk, 13 lira.

7) EVDEKİ KAOS

‘Ev Değil Çarşamba Pazarı’, Leyla Ruhan Okyay







Sinan’ın annesinin ayağı kırılınca evde oluşan kargaşanın anlatıldığı bu eğlenceli kitap Müge İplikçi’nin önerisi. Günışığı Kitaplığı, 22 lira.

8) ŞAŞIRTICI OLAYLAR

‘Altı Kırk Dört Dalgası’, Behiç Ak







Kitaptaki kahramanların yanı sıra şaşırtıcı olay akışı da okuyucuyu heyecanlandırıyor... Eğlenceli bir serüvene hazır olun. Doğan Hızlan’ın önerisi. Günışığı Kitaplığı, 17 lira.

9) BEŞ KAFADAR...

‘Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya’, Ayşe Güren







Yavaş gezegen Mirya’dan geldiklerini düşünen beş arkadaşın şaşırtıcı, düşündürücü, komik ve zorlu maceraları... Müge İplikçi’nin önerisi. Can Çocuk Yayınları, 15 lira.

10) DÜNYAYI TANISINLAR

‘Atlas Etkinlik Kitabı’, Aleksandra ve Daniel Mizielinski







Genç kâşifler için eğlenceli 37 etkinlik ve oyun... Ömür Kurt “Çocukların dünyayı tanımasına katkı sağlıyor” diyor. Domingo Yayınevi, 30 lira.