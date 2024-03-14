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Ücretsiz konserler de var

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat
Ücretsiz konserler de var
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 12:12

Bu hafta Mabel Matiz, Zorlu PSM’de; Lara Di Lara, Rene Lokal İzmir’de; Levent Yüksel, Jolly Joker Ankara’da sahneye çıkacak. Yerli synth-pop grubu Jakuzi aynı gün iki kez Salon İKSV’de konser verecek. Ramazan ayına özel ücretsiz konserlerse İstanbulluları bir araya getiriyor.

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*KONSER

Ücretsiz konserler de var

-Jakuzi 16 Mart Cumartesi önce 17.00’de, sonra 22.00’de Salon İKSV’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250-350 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Ayşegül Aldinç 16 Mart 21.00’de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Bilet fiyatı 555 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Mazhar ve Fuat 16 Mart 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde MFÖ klasiklerini söyleyecek. Bilet fiyatı 550-1.750 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Nil Karaibrahimgil 17 Mart Pazar 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 704-1.210 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Lara Di Lara 20 Mart Çarşamba 21.00’de Rene Lokal İzmir’de olacak. Bilet fiyatı 333 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Selin Geçit’in konseri 20 Mart 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 275 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 21 Mart Perşembe 20.00’de şef Carlo Tenan yönetimi ve mezzosoprano Joyce DiDonato solistliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 300-950 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Serenad Bağcan 21 Mart 21.00’de Beşiktaş Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 220-693 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Jehan Barbur 21 Mart 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 350 ve iki kişi 600 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Etnik cazın dikkat çeken gruplarından Develer 21 Mart 21.30’da Babylon’da sahneye çıkacak. Ardından Netam aynı sahnede konser verecek. Bilet fiyatı 200-300 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Levent Yüksel 22 Mart Cuma 21.00’de Jolly Joker Ankara’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.140-(ikramlı 4 kişilik) 16.500 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Mabel Matiz 22 Mart 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 600-2.000 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Hedonutopia 22 Mart 21.30’da Blind İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 300 lira. 

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*RAMAZAN ÖZEL

Ücretsiz konserler de var

-Yeni Türkü 17 Mart Pazar 21.15’te İBB Festival Park’ta sahneye çıkacak.
Ücretsiz konserler de var

-Ahmet Özhan 19 Mart Salı 21.30’da Artİstanbul Feshane’de olacak.
Ücretsiz konserler de var

-Berkay 19 Mart 21.30’da Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda İstanbullularla buluşacak.
Ücretsiz konserler de var

-Bengü 20 Mart Çarşamba, Suzan Kardeş ise 21 Mart Perşembe 21.30’da Pendik Meydan İDO İskele Karşısı’nda sahneye çıkacak.

(Konserlerin hepsi ücretsiz) 

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*GECE

Ücretsiz konserler de var

-Sibel Tepe 16 Mart Cumartesi 22.00’de La Boucherie’de.
Ücretsiz konserler de var

-Özgün 16 Mart 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da.

-Berk Sunal bugün 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında.

Ücretsiz konserler de var

-Seda Mete 16 Mart 23.45’te İzmir Om Mistral’de.
Ücretsiz konserler de var

-DJ Big G 16 Mart 00.00’da Vogue Restaurant&Bar’da.

-Sude 16 Mart 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde.

-Baran Bayraktar 16 Mart 1.00’de Korto İstanbul’da.

Ücretsiz konserler de var

-Yusuf Aslan 17 Mart Pazar 1.00’de The Room Live’da.
Ücretsiz konserler de var

-Melsum 18 Mart Pazartesi 00.00’da Stüdyo Arnavutköy sahnesinde. 

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*SERGİ

Ücretsiz konserler de var

-Dirimart, İranlı sanatçı Shirin Neshat’ın ‘Öfke’ başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi siyah-beyaz fotoğraflar ve bir video yerleştirmesinden oluşuyor. İranlı şair Füruğ Ferruhzad’ın şiirlerinin kaligrafik el yazısıyla işlendiği kadın portrelerinde sanatçı güzellik, onur, güven ve gurur hisleriyle birlikte acı, savunmasızlık ve travma gibi duyguları izleyiciye aktarıyor. Sergi 7 Nisan’a kadar Dirimart Pera’da açık.
Ücretsiz konserler de var

-Haliç’teki Fener Evleri 1, ‘Metalist: Vahdet’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi insanın kendini doğadaki en üst varlık olarak görüp istediğini yapma cesaretini sorgularken neden ‘bir’ olmamız gerektiğinin altını çiziyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü mezunlarının ve öğrencilerinin kurduğu Metalist Grubu’nun heykelleri 31 Mart’a kadar görülebilir.
Ücretsiz konserler de var

-Levent’teki Muse Contemporary Sanat Galerisi’nde Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Benjamin’ sergisi var. Sergi sanatçının minyatür geleneğine yakın, popüler imgeleri kullandığı son dönem işlerine yer veriyor. 4 Mayıs’a kadar ziyarete açık.

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*DJ

Ücretsiz konserler de var

-Hey Douglas 16 Mart Cumartesi 20.30’da Blind’da. Bilet fiyatı 400 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Fransız DJ Nico Morano 16 Mart 23.00’te Etiler’deki The Bridge İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 350-1.000 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Avangart Tabldot&Meera 16 Mart 20.30’da Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450-3.000 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Ferhat Albayrak 22 Mart Cuma 22.00’de Kalt İzmir’de kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 200-450 lira.

*TİYATRO

Ücretsiz konserler de var

Konumuz iklim krizi

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Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazıp Gülhan Kadim’in rejisini üstlendiği ‘Tek Kullanımlık Hikâye’ Kumbaracı50 prodüksiyonuyla sahnede. Oyun iklim krizi ve değişen şehir yaşamı karşısında sıkışan insanın çaresizliğini üç adamın gözünden izleyiciye aktarıyor. 16 Mart Cumartesi 20.30’da Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 250-350 lira.

Ücretsiz konserler de var

Tek kişilik oyun

Will Eno’nun yazıp Hira Tekindor’un dilimize uyarladığı, İbrahim Çiçek’in rejisörlüğünde sahnelenen ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ 17 Mart Pazar 19.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun 30’lu yaşlarında büyük zulme maruz kalmış bir adamın çocukluk yılları ve bugünü arasındaki dramatik geçişleri konu alıyor. Bilet fiyatı 177-333 lira.

Ücretsiz konserler de var

Hücrelerin ironik hikâyesi

Engin Günaydın’ın yazıp yönettiği ‘Hücreler’ çökmekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor. Oyunun Günaydın’ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka gibi isimlerden oluşan geniş bir kadrosu var. 21 Mart Perşembe 21.00’de Maximum UNIQ’te sahnelenecek. Bilet fiyatı 420-1.550 lira. 

*ATÖLYE

Ücretsiz konserler de var

-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy, 17 Mart Pazar 11.00’de ‘Yöresel Lezzetler Gaziantep Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Etli, sumak ve nar ekşili kuru dolma, ali nazik kebabı ve lahmacun yapımının inceliklerinin uygulamalı öğretileceği atölyeye katılım ücreti 2.310 lira.
Ücretsiz konserler de var

-Kadıköy’deki EKS Mutfak Akademisi’nde 20 Mart Çarşamba 15.00’te ‘Şerbetli Lezzetler’ atölyesi var. Atölye kapsamında vezirparmağı, şambali ve kalburabastı yapımı anlatılacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

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#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat

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