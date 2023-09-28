Üç duraklı dünya turu

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İKİ SAATTE YAZDI

Feride Hilal Akın’ın evinin kanepesinde şarkı söylediği günler çok ama çok gerilerde kaldı. Solo çalışmalarının yanı sıra çeşitli müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle hep gündemde kalmayı başardı. Şimdi de iki saatte yaptığı ‘Susmadı’ adlı yeni teklisini çıkardı. Şarkının bu kadar kısa sürede ortaya çıkmasını “Gerçekten bir duygu yaşıyordum ve hemen o duyguyu aktarmak istedik” diyerek açıklıyor. Bu arada şarkının ilham kaynağı da açmadığı telefonlarmış.

‘Susmadı’

Feride Hilal Akın

Tizz Records

HEM BESTELİYOR HEM SÖYLÜYOR

Yeni neslin sevilen seslerinden Can Ozan. Şarkıların çabuk tüketildiği bu dönemde ‘Sar Bu Şehri’, ‘Toprak Yağmura’ gibi uzun yıllar dinlenecek parçalara imza atmasıyla dikkat çekiyor. Şimdi de ‘Ağlama Ben Ağlarım’ ile karşımızda. İçinde melankoliyi barındıran şarkının söz ve müziği de Can Ozan imzalı.

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‘Ağlama Ben Ağlarım’ (Tekli)

Can Ozan

Canozan

NE DİYORSA O!

Grammy ödüllü rap’çi Doja Cat 17 şarkıdan oluşan dördüncü stüdyo albümü ‘Scarlet’i yayımladı. Albümün ilk teklisi ‘Paint The Town Red’ iki aydır listelerin zirvesinden inmeyerek bizi nasıl bir albümün beklediğinin işaretlerini veriyordu. Sözleriyle hayli tartışma yaratacak albümde internet trollerinden Kardashian’lara rap’çinin sivri dilinden nasibini alan çok.

‘Scarlet’ (Albüm)

Doja Cat

Sony Music Türkiye

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN DANS

2000’lerin başında başkent Bamako’daki küçük kulüplerde çalınmaya başlayan bobo müziği, Mali’nin gizli cevheri olarak adlandırılıyor. Malili-Danimarkalı grup Faratuben işte bu müziği kendine özgü dokunuşlarla şekillendirip ülke sınırlarının dışına taşıyor. ‘Changement’ grubun ikinci albümü. Grup şarkılarında birlik ve şefkat kavramlarını sorgularken dans ettirmeyi de ihmal etmiyor.

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‘Changement’ (Albüm)

Faratuben

Gülbaba Records

24 YIL SONRA GELEN PLAK

Saykedelik rock grubu ZeN, 1999 yılında kendilerini dinlemeye gelen iki hemşirenin önerisiyle Bakırköy Akıl Hastanesi’nde hastalara özel bir konser vermişti. Hatta o konser için ücret almamış, onun yerine hastanenin duvarındaki, sus işareti yapan hemşirenin resmini almışlardı. O konserin canlı kaydı Albüm olarak yayımlanmıştı. Şimdi o albüm plak formatında çıktı. Tam arşivlik…

‘Bakırköy Akıl Hastanesi’nde’ (Plak)

ZeN

Ada Müzik