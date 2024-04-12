Türkiye’nin en iyi 10 hamamı: Fiziksel arınma zihinsel rahatlama

Haberin Devamı

1- LOKANTASI MİCHELİN REHBERİ’NDE

Cağaloğlu Hamamı, İstanbul

18’inci yüzyılda inşa edilmiş, eşsiz bir yapı. Geleneksel hamam keyfini yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir durak. Ebru Erke dahil beş jüri üyesinin önerdiği hamamın içinde Michelin Rehberi 2023 İstanbul’a giren Lokanta 1741 de var. Ücret 2.000 liradan başlıyor. (0212) 522 24 24

2- MİMAR SİNAN ESERİ

Tarihi Çemberlitaş Hamamı, İstanbul

Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldı. Muhteşem bir kubbe ve göbek taşına sahip. Gülay Barbaros Altan: “Hamam deneyimini en az bir kere hakkıyla yaşamak isteyenler gitmeli”diyor. 1.150 liradan başlıyor. (0212) 522 79 74

3- GELİNLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Hürrem Sultan Hamamı, İstanbul





Haberin Devamı

Turistlerin de ilgisini çeken hamam için Burcu Gürtürk Kadak:“Gelin ve damatların vazgeçilmez adreslerinden”diyor. Aromaterapi, ayak ve sırt masajı gibi hizmetler de sunuyor. Fiyatlar 3.050 liradan başlıyor. (0212) 517 35 35

4- RESTORE EDİLDİ

Kılıç Ali Paşa Hamamı, İstanbul





Tophane’nin sembolik yapılarından. 2012’deki renovasyondan sonra eski ihtişamına kavuştu. Saffet Emre Tonguç, Gizem Coşkunarda, Sanem Bal Ay, Çağdaş Ertuna önerdi. Geleneksel hamam ritüeli paketi 2.400 lira. (0212) 393 80 10

5- GELENEKSEL ATMOSFER, MODERN KONFOR

Tarihi Üsküdar Çinili Hamamı, İstanbul

İsmi çini işlemelerinden geliyor. Hem geleneksel bir atmosfere hem de modern konfora sahip. Yerli halkın ve turistlerin favorisi. Melis Yılmaz önerdi. Ücret 250 lira. Erkekler için telefon: (0216) 553 15 93, kadınlar için telefon: (0216) 334 97 10

6- VİTRAY İŞÇİLİĞİ VE ÇİNİLER

Galatasaray Hamamı, İstanbul

Tarihi 600 yıl öncesine dayanıyor. Tavanındaki zarif vitray işçiliği ve duvarlarındaki çiniler dikkat çekiyor. Canan Demiray “Turistlerin olduğu kadar hamamseverlerin de favorilerinden” diyor. Giriş fiyatı 750 lira. (0212) 252 4242

Haberin Devamı

7- SULTAN SÜLEYMAN’DAN MİRAS

Yeni Kaplıca, Bursa

Küçük bir hamamken Muhteşem Süleyman’ın nikris rahatsızlığına (eklem hastalığı) iyi gelince 1552’de büyük hali yaptırılmış. Havuzu ve aslan ağzıyla tanınıyor. Gülay Barbaros Altan ve Gizem Coşkunarda öneriyor. Ücret 225 lira. (0224) 236 69 68

8- DOĞAL BAKIM HİZMETİ

Tarihi Kocamustafapaşa Hamamı, İstanbul

Sümbül Efendi Camisi’ne yakın, semtin gizli bir hazinesi gibi. Kahve ve kil maskesi gibi uygulamaları var. Turistik değil, semtin sakinleri tarafından sık kullanılıyor. Gülay Barbaros Altan öneriyor. Giriş fiyatı 200 lira. (0212) 586 54 72

9- ERKEK VE KADINLARA AYRI BÖLÜM

Karacabey Hamamı, Ankara

Başkentin en eski tarihi yapılarından. Erkekler ve kadınlar için ayrı hamam, sauna ve masaj bölümleriyle hizmet veriyor. Geleneksel Türk hamamı kültürünü modern olanaklarla birleştiriyor. Giriş ücreti 230 lira. (0312) 310 21 55

Haberin Devamı

10- AKDENİZ’İN BÜYÜK HAMAMI

Onay Hamamı, Antalya

Akdeniz’in en büyük hamamı, geleneksel motiflerle süslenmiş ama modern bir yapıya sahip. Nurgül Büyükkalay öneriyor: “Bu büyüleyici hamamda hem bedeninizi hem ruhunuzu yenileyebilirsiniz.” Ücret 500 liradan başlıyor. 444 66 29