Tüm gücümüzle yardımlaşmaya devam

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Depremin yaralarını bir nebze olsun hafifletmek için ülkece seferber olduk. Yardımlar AFAD koordinasyonu dahilindeki kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Diğer yandan, bölgeden tahliyeler başladı. Geçen hafta AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre tahliye merkezlerine giderek bildirimde bulunan vatandaşlara çeşitli illerdeki barınma merkezlerinde konaklama imkânı sunuluyor. Deprem bölgesinden ayrılarak başka şehirlerdeki tanıdıklarının yanına yerleşenler de var. Belediyeler depremzedelerin yeni geldikleri şehirlerde hayata tutunmaları için çalışmalar yürütüyor, yardımlar yapıyor.

Bu kişilere yardım etmek için bulunduğumuz il ve ilçe belediyelerini arayarak güncel ihtiyaç listelerini öğrenebilir ve yardım koordinasyon merkezlerini sorgulayarak gönüllü çalışmalara katılabiliriz. Yakın çevremize yerleşen tanıdıklarımızıysa kaymakamlık aracılığıyla kayıt altına aldırıp yardım talebinde bulunmalarını sağlayabiliriz.

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‘Sevgi marketimiz var’

Ahmet Bayhan

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı

Bursa ciddi anlamda göç alan bir şehir. Halihazırda daha önce göç etmiş çok fazla Malatyalı, Adıyamanlı ve Hataylı vatandaşımız vardı. AFAD koordinasyonuyla özel öğrenci yurtlarında kalanlar da var, evlerini açan veya boş evlerini veren insanlar da oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne bir sevgi marketi kurduk ve iki büyük salon ayırdık. Deprem bölgesinden gelen ve yardım beyanında bulunan depremzedelerin kaymakamlıktan ikametgâhlarını onaylattıktan sonra bu marketten faydalanmalarını sağlıyoruz. Şu anda 4 binin üzerinde müracaat var. Günde ortalama 300 civarı kişiye randevu veriyoruz. Ayrıca, yine her gelen depremzedeye, 2 kişiye 1 gıda kolisi gelecek şekilde erzak takdim ediyoruz.

‘Çocuklara oyun alanları’

İzmir-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Kente gelenlerin acil ihtiyaçları Fuar İzmir, Celal Atik Spor Salonu ve Çankaya’daki APİKAM’dan sağlanıyor. Kente gelen depremzede çocuklar için Fuar İzmir’de uzman psikolog ve uzmanlar eşliğinde oyun alanı oluşturdu. İzmir’e gelen depremzedeler barınma ve sosyal yardım başvuru ve talepleri için birkirabiryuva.org, ALO153 ve 444 40 35 numaralı telefonlar aracılığı ile hizmet alabiliyor.

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‘Tahliye edilen vatandaşların giysiye ihtiyacı sürüyor’

Elif Duygu Adıgüzel-Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü

11 Şubat Cumartesi ciddi bir depremzede akışı başladı. İstanbul’a gelen de çok. Eğer kaldıkları ev Kadıköy’deyse psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanlarından ve sosyal çalışmacılardan oluşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı sosyal servis birimimiz bu kişilerin yardım başvurularını alıyor, ilk görüşmeleri yapıyor. Psikososyal destek gibi danışmanlık ihtiyacı olan kişileri yönlendiriyoruz. Şu anda genel talep hâlâ hijyen malzemesi, gıda, ayakkabı ve mont yönünde. Yine Sosyal Hizmet Merkezi’ne bağlı ‘Açık Gardırop’ adında ikinci el giysi birimimiz var. Burada ayrıştırma yapıp hane hane ihtiyaçları organize ediyoruz. Belediyenin yanı sıra kaymakamlıklar aracılığıyla da bilgilenebilir, çevrenizdeki kişilerin destek almasını sağlayabilirsiniz. Ayni destek sağlamak istiyorsanız belediyelerle iletişime geçebilirsiniz. Tahliye edilen vatandaşların giysiye ihtiyacı var. Bugün (14 Şubat) Malatya’yla görüştüğümde ramazanda dağıtılan gıda kolilerine ihtiyaç olduğunu söylediler. İnsanlar yakınlarının evine de yerleşse yemek pişirecek erzak lazım oluyor.

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‘Dayanışma köprüsü kurduk’

Mutlu Gürler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Bölgesi

Kriz Masası Genel Koordinatörü

4 bin 500 depremzede vatandaşı Eserkent Sosyal Konutları’nda, Balâ Kesikköprü’deki tesislerimizde ve diğer misafirhanelerimizde ağırlıyoruz. ANFA Fuar ve Kongre Merkezimizi giyim mağazasına çevirdik. Yemek Ver Dayanışma Kampanyası’nı başlattık. Ankaralılarla afetzede vatandaşlar

arasında dayanışma köprüsü kurduk. Başkentlilerin yemekver.org adresi üzerinden vereceği yemek paketi siparişlerini AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzedelere ulaştırıyoruz. Başkent 153 birimimizi arayıp kayıt bırakmaları durumunda bize ulaşmak isteyen depremzedelere dönüş yapılıyor.

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‘Temel ihtiyaçları hazır’

Üsküdar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Üsküdar’a gelen depremzedeler için sosyal market hizmeti var. Depremzedeler kaymakamlıkta kayıt yaptırdıktan ve deprem bölgesindeki ikametgâhları doğrulandıktan sonra oradan giyecek, yiyecek ve hijyen malzemesi alabiliyorlar. Yardım etmek isteyenler Bağlarbaşı Kongre Merkezi’ne gidebilir ve yardım toplama adreslerini belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

‘2 bin 500 lira nakdi yardım’

Beykoz Belediyesi İletişim Koordinatörlüğü

Depremzedeler kaymakamlığa başvuru yaptıktan sonra kaymakamlık hane başına 2 bin500 lira nakdi yardım ve gıda, kıyafet yardımında bulunuyor. Beykoz’da şu an 156 depremzede aile var. Artması bekleniyor. İhtiyaç olursa psikolojik danışmanlık desteği de veriliyor.

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Bu kurumlar desteğimizi bekliyor

AFAD

Bağışları internet sayfalarında

yer alan sanal POS, banka hesapları ve SMS üzerinden yapmak mümkün. Ayrıca ‘DEPREM’ yazıp 1866’ya SMS gönderebilirsiniz. SMS bağış miktarı 50 lira olarak güncellendi. AFAD Başkanlık Kampanya Hattı’naysa (0312) 258 23 23 numaralı telefondan dahili 1866’yı çevirerek ulaşabilirsiniz. Ayni yardımda bulunmak isteyenler sosyal medya hesaplarından paylaşılan ihtiyaç listesini kontrol edebilir. afad.gov.tr

KIZILAY

Kurumun internet sitesi üzerinden kredi kartı/banka kartıyla ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapılabilir. ‘TEKYÜREK’ yazıp 2868’e gönderilen her mesajla 50 lira destek veriliyor. kizilay.org.tr

AKUT

Garanti BBVA, QNB Finansbank

ya da Türkiye İş Bankası’ndaki hesaplarına havale/EFT yöntemiyle bağış yapabilirsiniz. ‘AKUT’ yazıp 2930’a gönderilen kısa mesajla 10 liralık bağış yapılıyor.www.akut.org.tr

AHBAP DERNEĞİ

Bağış kabulleri Ahbap Derneği’nin sitesi üzerinden devam ediyor. IBAN bilgileri internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında mevcut. ahbap.org

İHTİYAÇ HARİTASI AFET HARİTASI

AFET Platformu’yla birlikte çalışıyorlar. İlk müdahale ekiplerinin ve depremden etkilenen herkesin kışlık giysi, yiyecek, ısıtıcı, battaniye, hijyenik ped, çocuk bezi, temiz su, ilaç ve barınak gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyorlar. ihtiyacharitasi.org

DOSTLUK ÇATISI VE OTELZ.COM

İnternet sayfalarındaki ‘Konaklamaya uygun yerim var’ ya da ‘Konaklamaya ihtiyacım var’ butonları üzerinden projeye dahil olabilirsiniz.

UNICEF

Çocuklar için ihtiyaç duyulan kışlık giysiler, battaniye ve hijyen malzemelerini bölgeye ulaştırıyor ve etkilenen bölgelerdeki çocukların güvenli alanlara tahliyesini sağlıyor. Ayrıca refakatsiz çocuklar için çocuk koruma, çocuklara ve ailelere acil psikososyal destek sağlanması, çocuk dostu alanlar ve eğitim için geçici öğrenme alanları oluşturulması, su şebekeleri üzerindeki kesinti/hasarların değerlendirilmesi ve sağlık/beslenme malzemeleri ulaştırılması planlanıyor. İnternet sayfaları üzerinden aylık olarak düzenli bağışta bulunmak mümkün. Minimum 150 lira olmak üzere tek seferlik yardımlar da kabul ediliyor. bagis.unicefturk.org

BİR KİRA BİR YUVA

Bir Kira Bir Yuva, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından depremde evini kaybetmiş yurttaşlara kira desteği vermek ya da

boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyenleri buluşturuyor. 10 bin lira altı desteklerse Nef Vakfı’ndaki kampanya hesabında biriktirilerek vatandaşlara aktarılıyor. Kampanyanın sayfasında kullanıcılara yönelik ‘Kira Desteği Almak İstiyorum’, ‘Kira Desteği Vermek İstiyorum’ ve ‘Evim Kullanılsın İstiyorum’ başlıklı butonlar paylaşılıyor. birkirabiryuva.org

GENÇ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Youthall, deprem bölgesinde ailesini, evini veya işini kaybetmiş 18-35 yaş arası gençlerle istihdama katkı sağlamak isteyen şirketleri ve kurumları bir araya getiren ‘Seninleyiz’ adlı bir seferberlik hareketi başlattıklarını duyurdu. Youthall’da oluşturdukları CV’de depremden etkilendiklerini beyan eden ve beyanı teyit edilen gençleri onları istihdam etmek isteyen şirketlerle ücretsiz olarak buluşturacaklar.

youthall.com/tr/seninleyiz/

MİSAFİR ÖĞRENCİ KAMPANYASI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformu’nca yapılan ortak açıklamada, deprem nedeniyle göç eden öğrencilerin ikinci dönem boyunca özel okullarda tam burslu (eğitim, yemek, kitap dahil) olarak okutulacağı bilgisi verildi.

Kampanyaya destek olan tüm özel okullar, misafir öğrenci kontenjanlarını kampanyanın internet sayfasından ilan ediyor. Platform depremden mağdurkişilere okulları birleştiren bir köprü görevi üstleniyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen kişiler misafirogrenci.org sayfasından kayıt olan ve kontenjan açıklayan okulların bilgisine ulaşabiliyor. Dilerlerse de okullarla iletişime geçerek süreci başlatabiliyorlar. Sayfa üzerinden kayıt olunmuyor. misafirogrenci.org

AFAD’ın öncelikli ihtiyaç listesi

(Güncel listeye AFAD’ın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz)

*Çadır

*Konteyner

*Seyyar tuvalet/banyo

*Elektrikli ısıtıcı

*Powerbank

*Cep ısıtıcısı

*Büyük/küçük tüp

*Odun sobası, odun-kömür sobası

*Çocuk/yetişkin bezi

*Hijyenik ped

*Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

*Kadın/erkek iç giyim ve çorap

*Kadın/erkek ayakkabı ve bot

*Kadın/erkek polar

*Kadın/erkek içlik

*Yağmurluk/panço

*Battaniye

*Uyku tulumu/yastık

*Yatak/nevresim takımı

*Biberon/emzik

*Tek kullanımlık tabak bardak/çatal/kaşık

*Su ısıtıcısı

*Tava

*Bebek maması (kavanoz)

*Çay/kahve

*Kavurma/barbunya peynir/zeytin

*Hazır gıda/kuru gıda