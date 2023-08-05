Toprağın nemini takip edin, pencereyi aralık bırakın...

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Bu sıcak havalarda, iç ve dış mekân bitkilerinin bakımında dikkat etmemiz gerekenler var. Örneğin ani ısı değişimi bitkilerimize zarar verebilir, bu yüzden onları nereye yerleştirdiğimiz çok önemli. Yaz aylarında hava sıcaklığı yüksek diye bitkilere fazla su vermekse köklerin çürümesine neden olabilir. Bunun yerine zamanında sulamak daha doğru. Naz Irmak Saf “Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulama yapmak gerekir” önerisini veriyor ve bitki yetiştirmenin inceliklerini anlatıyor:



‘KLİMAYA DİKKAT!’



◊ Özellikle sıcaklığı yoğun olarak hissettiğimiz günlerde iç mekân bitkilerini klimaya direkt maruz bırakmamalıyız. Klima evdeki nemi azalttığı için özellikle nemden faydalanmayı seven bitkilerin yapraklarını kurutabilir. Aşırı sulanan toprağın sürekli ıslak kalması da köklere zarar verebilir. Bitkileri klimadan uzak bir yere koymakta fayda var.



◊ Bu sıcaklarda iç mekân bitkilerini havasız bir ortamda bırakmak yapraklarda ani solma, kuruma ve dökülmeye neden olabilir. Tatil veya başka bir nedenle evden uzaklaşacaksanız pencerenizi hafif aralık bırakmayı unutmayın. Ayrıca evde olmadığınız günlerde direkt güneşte kalıp solmamaları için yerlerini değiştirebilirsiniz.



◊ Bitkilerin gelişimi açısından gün ışığı çok önemli ancak onları güneşlikle filtrelenmiş bir ışıkta tutmak en iyisi olacaktır. Havalar serinleyince yeniden eski yerlerine koyabilirsiniz.



◊ Güneşin yakıcı etkisiyle bu mevsimde toprak da hızla kuruyabilir. Bu da sizi yanıltabilir. Sulama rutininizin çok dışına çıkmadan toprağın nemini takip edebilirsiniz. Haftada bir ya da iki kez olacak şekilde (tabii türe göre) sulamaya çalışabilirsiniz. Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde bitkilerinizi sulayabilirsiniz. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, buharlaşma etkisiyle kökler yeteri kadar suyu bünyesine almakta zorlanabilir.



‘GÖLGELİK YAPABİLİRSİNİZ’



◊ Yazın saksı bitkilerini mümkün olduğunca serin bir yerde tutabilirsiniz. Hepsini aynı yerde, boyutlarına göre sıralayarak hem gölge etkisi yaratabilir hem birbirlerinin neminden faydalanmalarını sağlayabilirsiniz.



◊ Özellikle dış mekândaki bitkileri eğer taşınabilirse büyük gövdeli ve yapraklı bitkilerin altına alarak koruyabilirsiniz. Sabit bitkilerinizin üzerine gölgelik yapabilirsiniz.



◊ Bahçedeki bitkilerinizi sıcaktan korumak için malçlama yöntemini uygulayabilirsiniz. Yani toprak yüzeyini farklı malzemelerle kapatarak sıcaklığın etkisini azaltabilir ve nem kaybını önleyebilirsiniz.

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‘PLASTİK ISIYI HIZLA ÇEKER’



“Sıcak havadan en çok saksı bitkileri etkilenir. Saksınızın hammaddesi de bitkilerin gelişimini etkileyen bir faktör. toprak saksılar ısındığında geç soğuma özelliğine sahip. Plastik saksılarsa sıcaklığı hızla bünyesine çeker. Saksıların dışını arada bir suyla soğutarak toprağın ısınmasına engel olabilirsiniz. Ya da çakıl taşı yayılmış bir tepsiye, taşları geçmeyecek seviyede su ekleyerek saksılarınızı buraya yerleştirebilirsiniz. Bu işlem hem serinlik hem de nem sağlar.”