TikTok’un yeni bakım trendi: ‘Skin cycling’

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Cilt sorununa göre belirlenir

Ezgi Okur, dermatolog

- Skin cycling belli içerikteki ürünleri belli sırayla cilde sürmek anlamına geliyor.Birinci gece eksfolyan asitli, ikinci gün retinoidli, üçüncü gün sadece nemlendirici veya bariyer kremler kullanılıyor.

- Eksfolyan asitler olarak alfa hidroksi asitler yani glikolik, laktik veya mandelik asitli ürünler seçilebilir. Glikolik ve mandelik asit yağlı ve karma ciltlere; laktik asitse kuru ciltlere uygun. Ciltte iritasyon yaparsa kullanım sıklığı düşürülmeli.

- Retinoid ailesinden retinil, retinal, retinol veya retinoik asitler tercih edilebilir. Piyasadaki dermokozmetik ürünlerinin içeriğine bakılabilir.

Akneye eğilimliler dikkat etmeli

Güneş Ertürk, dermotolog

-Retinol ve retinoid çok iyi bir antiaging maddesidir. Cildin kolajenini arttırır. Fakat retinoller bir miktar peeling yapar. Cilt bu işlemden sonra neme ihtiyaç duyacaktır.

- Bu yaklaşım yaz aylarına ve güneşte kalanlara uygun değildir.

- Kılcal damar şikâyeti olanlara, rozase hastalarına, kızarıklık ve hassasiyet sorunu yaşayanlara iyi gelmez. Yüzünde tıkalı yağ kanalları olanlarda akne atağı meydana gelebilir. Akneye eğilimli ciltler bu duruma hazırlıklı olmalı.

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Yenilenme döngüsünü düzenler

Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan,Liv Hospital dermatoloji uzmanı

- Cildimiz sürekli bir yenilenme döngüsündedir ancak yaşla birlikte bu yavaşlar. Cildin üst tabakası mat, cansız ve nemsiz hale gelir. ‘Skin cycling’ yaklaşımı bu döngüyü düzenler. Cildi yeniler ve ölü tabakaların atılmasını sağlar.

- Her ne kadar retinol günümüzün en önemli içeriklerinden biri olsa da hem retinol hem peeling ürünleri alerjik ve kuru ciltli kişilerde tahrişe neden olabilir.

- Kremlerin ya da serumların deriden emilim süresi 20 dakikadır. İlk ürün emildikten sonra ikincisi uygulanmalı. Doktor önerisi dışında iki ürün karıştırılmamalı.