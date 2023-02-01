Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Terapi tadında, her an yanınızda

Güncelleme Tarihi:

#Psikoloji#Klinik Psikolog#Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı
Terapi tadında, her an yanınızda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 16:29

Çoğumuz psikolojiye ilgi duyuyoruz. Günlük stresimiz, sorunlarımız için kendimize iyi geleceğini düşündüğümüz kitaplar okuyor, anlatılanları dinliyor ve öğrendiklerimizi de uygulamaya çalışıyoruz. Psikoloji alanındaki en iyi podcast’leri işin uzmanlarına sorduk.

Haberin Devamı

Jüri

Ayben Ertem-Uzman psikolog

Begüm Sevinç-Uzman psikolog

Beste Aydoğan-Uzman klinik psikolog

Cengiz Arca-Psikiyatr, ‘Depresyon Ne İşe Yarar?’ kitabının yazarı,

Defne Akman-Gazeteci

Didem Behice Öztop- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Fundem Ece Erdem-Uzman klinik psikolog

İrem Bengü Yılmazcan-Psikolog

Reyhan Algül-Psikolog

 1-Başa çıkmakta zorlandıklarımız

Terapi tadında, her an yanınızda

Kendine İyi Davran
Klinik psikolog Beyhan Budak günlük hayatta başa çıkmakta zorlandığımız duyguları tartışmaya açıyor. İrem Bengü Yılmazcan ve Fundem Ece Erdem öneriyor.

 

Haberin Devamı

2-Konumuz aşka dair her şey

Terapi tadında, her an yanınızda

Yakın İlişkiler

Gizem Sürenkök romantik ilişkiler, karşılıksız aşklar, partnerler, bağlanma, yalnızlık gibi konular üzerine konuşuyor. Beste Aydoğan ve Cengiz Arca tavsiye ediyor.

 3-Temel kavramları anlatıyorlar

Terapi tadında, her an yanınızda

Psikanaliz Sohbetleri
Begüm Sevinç ve Cengiz Arca’nın önerdiği bu podcast serisinde Oğuzhan Nacak konuklarıyla psikanaliz literatüründeki temel kavramları masaya yatırıyor.

 

4-Sosyal hayata odaklı

Terapi tadında, her an yanınızda

Hepsi Psikolojik
klinik psikolog Didem Doğan psikoterapi seanslarından kitle davranışlarına uzanan bir seyirde, psikolojiyi sosyal alanda konuşuyor. Defne Akman’ın tercihi...

 

5-Cinselliğin farklı boyutları

Terapi tadında, her an yanınızda

CETAD Sohbetleri
Begüm Sevinç’in tavsiye ettiği podcast serisi Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından hazırlanıyor. Cinselliği farklı boyutlarıyla ele alıyorlar.

 

Haberin Devamı

6- Akla düşen sorular

Terapi tadında, her an yanınızda

Evrim Sümer-Laylu ve Ben
Defne Akman’ın ebeveynlere önerisi. Evrim Sümer, kızı Leyla’nın hayatına girmesiyle aklına düşen soruların peşinde ebeveynlik hallerini aktarıyor.

 

7- Bilimsel araştırmalar

Terapi tadında, her an yanınızda

Kaçık Prens
Mutluluktan stresle başa çıkmaya, ilişkilerden iş yaşamına günlük hayatın içinden pek çok konuyu psikolojideki bilimsel araştırmalarla anlatıyor. Ayben Ertem öneriyor.

 

8-Uzmanlardan öneriler

Terapi tadında, her an yanınızda


Psikiyatriden Gündeme
Didem Behice Öztop’un tavsiyesi. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden uzmanlar günlük hayata dair problemlerle başa çıkma yolları sunuyor.

 

Haberin Devamı

9- Söylemlerin işlevi

Terapi tadında, her an yanınızda

Popüler Olmayan Psikoloji
Uzman psikologlar Özge Orbay ve Eda Kurtuluş popüler psikoloji söylemlerinin hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı oluyor. İrem Bengü Yılmazcan’ın önerisi.

 

10-Ortak duygular

Terapi tadında, her an yanınızda

Şarkılara Mektuplar

2020’de COVID-19 nedeniyle yaşadığımız ortak duygu ve deneyimleri mektuplara, mektupları şarkılara dönüştürme amacıyla yola çıkan podcast serisini Reyhan Algül tavsiye ediyor

 BUNLAR DA VAR 

11-Varoluşçu perspektif

Terapi tadında, her an yanınızda

Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Haberin Devamı

Ferhat Jak İçöz’den varoluşçuluğa, varoluşçu terapiye ve varoluşçu perspektiften hayatlarımıza dair farklı konuları ele alan bir podcast serisi. Begüm Sevinç öneriyor.

 

12-Geceleri uyuyabilelim diye…

Terapi tadında, her an yanınızda
Merdiven Altı Terapi
Deniz Dülgeroğlu’nun 2020’den beri hazırladığı ve “Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayıp dertlerinizi düşünüyorum” mottosuyla yayımladığı podcast serisini Fundem Ece Erdem öneriyor.

 

13- Özfarkındalık ve mindfulness

Terapi tadında, her an yanınızda

Psikolog Barış Gürkaş ile İyi Hisset

Barış Gürkaş bu podcast serisinde özfarkındalık ve mindfulness hakkında konuşuyor. Cengiz Arca’nın tavsiyesi.

 

Haberin Devamı

14-Yurtdışında yaşam

Terapi tadında, her an yanınızda

Psikoperest
Psikoloji, yurtdışında yaşam, kişisel gelişim gibi birçok konu gündeme getiriliyor. Ayben Ertem öneriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Psikoloji#Klinik Psikolog#Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter