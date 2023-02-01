Terapi tadında, her an yanınızda

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Jüri

Ayben Ertem-Uzman psikolog

Begüm Sevinç-Uzman psikolog

Beste Aydoğan-Uzman klinik psikolog

Cengiz Arca-Psikiyatr, ‘Depresyon Ne İşe Yarar?’ kitabının yazarı,

Defne Akman-Gazeteci

Didem Behice Öztop- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Fundem Ece Erdem-Uzman klinik psikolog

İrem Bengü Yılmazcan-Psikolog

Reyhan Algül-Psikolog

1-Başa çıkmakta zorlandıklarımız



Kendine İyi Davran

Klinik psikolog Beyhan Budak günlük hayatta başa çıkmakta zorlandığımız duyguları tartışmaya açıyor. İrem Bengü Yılmazcan ve Fundem Ece Erdem öneriyor.

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2-Konumuz aşka dair her şey



Yakın İlişkiler

Gizem Sürenkök romantik ilişkiler, karşılıksız aşklar, partnerler, bağlanma, yalnızlık gibi konular üzerine konuşuyor. Beste Aydoğan ve Cengiz Arca tavsiye ediyor.

3-Temel kavramları anlatıyorlar



Psikanaliz Sohbetleri

Begüm Sevinç ve Cengiz Arca’nın önerdiği bu podcast serisinde Oğuzhan Nacak konuklarıyla psikanaliz literatüründeki temel kavramları masaya yatırıyor.

4-Sosyal hayata odaklı



Hepsi Psikolojik

klinik psikolog Didem Doğan psikoterapi seanslarından kitle davranışlarına uzanan bir seyirde, psikolojiyi sosyal alanda konuşuyor. Defne Akman’ın tercihi...

5-Cinselliğin farklı boyutları



CETAD Sohbetleri

Begüm Sevinç’in tavsiye ettiği podcast serisi Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından hazırlanıyor. Cinselliği farklı boyutlarıyla ele alıyorlar.

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6- Akla düşen sorular



Evrim Sümer-Laylu ve Ben

Defne Akman’ın ebeveynlere önerisi. Evrim Sümer, kızı Leyla’nın hayatına girmesiyle aklına düşen soruların peşinde ebeveynlik hallerini aktarıyor.

7- Bilimsel araştırmalar



Kaçık Prens

Mutluluktan stresle başa çıkmaya, ilişkilerden iş yaşamına günlük hayatın içinden pek çok konuyu psikolojideki bilimsel araştırmalarla anlatıyor. Ayben Ertem öneriyor.

8-Uzmanlardan öneriler





Psikiyatriden Gündeme

Didem Behice Öztop’un tavsiyesi. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden uzmanlar günlük hayata dair problemlerle başa çıkma yolları sunuyor.

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9- Söylemlerin işlevi



Popüler Olmayan Psikoloji

Uzman psikologlar Özge Orbay ve Eda Kurtuluş popüler psikoloji söylemlerinin hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı oluyor. İrem Bengü Yılmazcan’ın önerisi.

10-Ortak duygular



Şarkılara Mektuplar

2020’de COVID-19 nedeniyle yaşadığımız ortak duygu ve deneyimleri mektuplara, mektupları şarkılara dönüştürme amacıyla yola çıkan podcast serisini Reyhan Algül tavsiye ediyor

BUNLAR DA VAR

11-Varoluşçu perspektif



Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

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Ferhat Jak İçöz’den varoluşçuluğa, varoluşçu terapiye ve varoluşçu perspektiften hayatlarımıza dair farklı konuları ele alan bir podcast serisi. Begüm Sevinç öneriyor.

12-Geceleri uyuyabilelim diye…

Merdiven Altı Terapi

Deniz Dülgeroğlu’nun 2020’den beri hazırladığı ve “Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayıp dertlerinizi düşünüyorum” mottosuyla yayımladığı podcast serisini Fundem Ece Erdem öneriyor.

13- Özfarkındalık ve mindfulness



Psikolog Barış Gürkaş ile İyi Hisset

Barış Gürkaş bu podcast serisinde özfarkındalık ve mindfulness hakkında konuşuyor. Cengiz Arca’nın tavsiyesi.

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14-Yurtdışında yaşam





Psikoperest

Psikoloji, yurtdışında yaşam, kişisel gelişim gibi birçok konu gündeme getiriliyor. Ayben Ertem öneriyor.