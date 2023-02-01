Terapi tadında, her an yanınızda

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Jüri
Ayben Ertem-Uzman psikolog
Begüm Sevinç-Uzman psikolog
Beste Aydoğan-Uzman klinik psikolog
Cengiz Arca-Psikiyatr, ‘Depresyon Ne İşe Yarar?’ kitabının yazarı,
Defne Akman-Gazeteci
Didem Behice Öztop- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Fundem Ece Erdem-Uzman klinik psikolog
İrem Bengü Yılmazcan-Psikolog
Reyhan Algül-Psikolog
1-Başa çıkmakta zorlandıklarımız
Kendine İyi Davran
Klinik psikolog Beyhan Budak günlük hayatta başa çıkmakta zorlandığımız duyguları tartışmaya açıyor. İrem Bengü Yılmazcan ve Fundem Ece Erdem öneriyor.
2-Konumuz aşka dair her şey
Yakın İlişkiler
Gizem Sürenkök romantik ilişkiler, karşılıksız aşklar, partnerler, bağlanma, yalnızlık gibi konular üzerine konuşuyor. Beste Aydoğan ve Cengiz Arca tavsiye ediyor.
3-Temel kavramları anlatıyorlar
Psikanaliz Sohbetleri
Begüm Sevinç ve Cengiz Arca’nın önerdiği bu podcast serisinde Oğuzhan Nacak konuklarıyla psikanaliz literatüründeki temel kavramları masaya yatırıyor.
4-Sosyal hayata odaklı
Hepsi Psikolojik
klinik psikolog Didem Doğan psikoterapi seanslarından kitle davranışlarına uzanan bir seyirde, psikolojiyi sosyal alanda konuşuyor. Defne Akman’ın tercihi...
5-Cinselliğin farklı boyutları
CETAD Sohbetleri
Begüm Sevinç’in tavsiye ettiği podcast serisi Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından hazırlanıyor. Cinselliği farklı boyutlarıyla ele alıyorlar.
6- Akla düşen sorular
Evrim Sümer-Laylu ve Ben
Defne Akman’ın ebeveynlere önerisi. Evrim Sümer, kızı Leyla’nın hayatına girmesiyle aklına düşen soruların peşinde ebeveynlik hallerini aktarıyor.
7- Bilimsel araştırmalar
Kaçık Prens
Mutluluktan stresle başa çıkmaya, ilişkilerden iş yaşamına günlük hayatın içinden pek çok konuyu psikolojideki bilimsel araştırmalarla anlatıyor. Ayben Ertem öneriyor.
8-Uzmanlardan öneriler
Psikiyatriden Gündeme
Didem Behice Öztop’un tavsiyesi. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden uzmanlar günlük hayata dair problemlerle başa çıkma yolları sunuyor.
9- Söylemlerin işlevi
Popüler Olmayan Psikoloji
Uzman psikologlar Özge Orbay ve Eda Kurtuluş popüler psikoloji söylemlerinin hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı oluyor. İrem Bengü Yılmazcan’ın önerisi.
10-Ortak duygular
Şarkılara Mektuplar
2020’de COVID-19 nedeniyle yaşadığımız ortak duygu ve deneyimleri mektuplara, mektupları şarkılara dönüştürme amacıyla yola çıkan podcast serisini Reyhan Algül tavsiye ediyor
BUNLAR DA VAR
11-Varoluşçu perspektif
Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği
Ferhat Jak İçöz’den varoluşçuluğa, varoluşçu terapiye ve varoluşçu perspektiften hayatlarımıza dair farklı konuları ele alan bir podcast serisi. Begüm Sevinç öneriyor.
12-Geceleri uyuyabilelim diye…
Deniz Dülgeroğlu’nun 2020’den beri hazırladığı ve “Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayıp dertlerinizi düşünüyorum” mottosuyla yayımladığı podcast serisini Fundem Ece Erdem öneriyor.
13- Özfarkındalık ve mindfulness
Psikolog Barış Gürkaş ile İyi Hisset
Barış Gürkaş bu podcast serisinde özfarkındalık ve mindfulness hakkında konuşuyor. Cengiz Arca’nın tavsiyesi.
14-Yurtdışında yaşam
Psikoperest
Psikoloji, yurtdışında yaşam, kişisel gelişim gibi birçok konu gündeme getiriliyor. Ayben Ertem öneriyor.