Tekrarı yok! En azından şimdilik...

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Her yıl açıkladığı programıyla kültür ve sanat dünyasına yön veren kurumların başında geliyor İş Sanat. Bu yıl da İş Kuleleri Salonu özel performanslara ev sahipliği yapacak. Hatta bir kısmının biletleri program açıklanır açıklanmaz tükendi. Bunlar arasında bu ay gerçekleşecek 100. Yıl Gala Konseri, Cécile McLorin Salvant ve Luz Casal konserleri var. Evet, isimleri duyduğunda birçok kişinin üzüldüğünü tahmin edebiliyoruz ama neyse ki bu ay hâlâ bilet bulma şansımızın olduğu etkinlikler de var.



◊ 15 Kasım Çarşamba 20.30’da halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, Ceylan Ertem ve Buray’la ‘Dost Meclisi’ konseri için bir araya gelecek. Ertem ve Karademir yakın zamanda ‘İki Yol’ ve ‘Esir’ adlı iki güzel çalışmaya birlikte imza atmıştı.



◊ 20 Kasım Pazartesi 20.30’daysa ücretsiz bir etkinlik var. ‘Parlayan Yıldızlar’ serisinde genç yetenekler Beste Destina Üstün (trompet) ve Furkan Cicim (keman) konser verecek.



◊ 27 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu bu kez bir şiir dinletisine ev sahipliği yapacak. Atilla Birkiye’nin yönetiminde Nâzım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye’ destanını Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz’dan dinleyeceğiz. Şairin hapisteyken kaleme aldığı eser, Kurtuluş Savaşı’na katılan köylü, emekçi gibi kesimleri işlerken yurt sevgisini de vurgular. Gece için issanat.com.tr üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.