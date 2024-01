Teknoloji, sanat ve müzik buluşuyor

Haberin Devamı

*KONSER

-Ayşegül Aldinç 13 Ocak Cumartesi 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 555 lira.

-Duman 13 Ocak 21.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Bilet fiyatı 400-950 lira.-Gevende 13 Ocak 21.00’de ‘Psychedelic Folk Rock’ın 20 Yıllık Heyecanı’ konseri için uzun zamandan sonra ilk defa Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 440 lira.-Bülent Ortaçgil 13 Ocak 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş ’ta sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 400 lira.-Simge 13 Ocak 21.00’de JJ Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 791- 13.250 (4 kişilik loca) lira.-İş Sanat genç müzisyenlere destek olmak amacıyla yürüttüğü ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Mehmet Berkan Geçgen (kamança) ve Uygar Efe Bektaş (şan) konseriyle devam ediyor. Konser 15 Ocak Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Ücretsiz.-Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi 16 Ocak Salı 20.00’de Gülsin Onay ve Erkin Onay’ı sahnesinde konuk edecek. Bilet fiyatı 246-268 lira.-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Ocak Cuma 20.00’de şef Sascha Goetzel yönetiminde Sabine Meyer (klarnet), Dag Jensen (fagot), Sergio Sanchez (obua), Bruno Schneider’i (korno) ağırlıyor. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 100-250 lira.-Emir Yargın ‘Klas Pop’ projesiyle 19 Ocak 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 363 lira.-Birsen Tezer 19 Ocak 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 390 lira.-Pinhâni 19 Ocak 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 280-380 lira.-Barış Demirel 19 Ocak 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150-300 lira.

GECE

-Ebru Yaşar 13 Ocak Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Gökhan Tepe 13 Ocak 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88-Begüm Obiz 13 Ocak 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Kuruçeşme’deki Komşu Meyhane’de 16 Ocak Salı 20.00’de Dost Meclisi fasıl gecesi var. (0535) 775 51 25

-Sakiler 16 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-17 Ocak Çarşamba 23.00’te Harbiye’deki Ev’de Mansur Ark’la 90’lar Partisi yapılacak. (0542) 274 76 76

*SERGİ

-Halil Altındere’nin son üç yılda ürettiği heykel, video ve halılardan oluşan sergisi ‘A Brief History of My Last Three Years’ Pilot Galeri’de devam ediyor. Sergide Altındere’nin siyaset, teknoloji, militarizm, kripto sanat, kültür-sanat kurumları ve kamusal-özel alan kavramlarını sorguladığı 20’den fazla eseri var. Sergi 20 Ocak’a kadar görülebilir.

-Karaköy’deki tarihi un değirmeni binası ‘Olimpos Sergileri’ serisinin üçüncüsü olan ‘Enteriyör’e ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Taner Ceylan’ın üstlendiği grup sergisinde Pelda Aytaş, Mert Acar, Vildan Hoşbak, Studio Pinprick, Sinan Çınar, Sinan Tuncay, Serdar Eğer, Kaan Fıçıcı, Enes Alba ve Can İncekara’nın resim, heykel, fotoğraf, desen, video ve yerleştirmeleri ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Sergi 21 Ocak’a kadar açık.

*DJ

-Jennifer Cardini Zorlu PSM % 100 Studio’da. 13 Ocak Cumartesi 21.00’de başlayacak etkinlikte Cardini’den önce Evrim de Evrim setin başında olacak. Bilet fiyatı 400 lira.

-Dünyaca ünlü elektronik ikilisi HVOB 19 Ocak Cuma 20.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Ayrıca 8Kays ve Gaia Ekho’nun kabinin başına geçeceği etkinliğin bilet fiyatı 450-1.500 (backstage) lira.

*FESTİVAL

Teknoloji, sanat ve müziğin buluştuğu Türkiye’nin ilk medya sanatı odaklı festivali ‘Noise_Media Art’ başladı. Elektronik müziğin önemli temsilcileri Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluşacak. Festivalin fuar bölümü 18 Ocak Perşembe 11.00’de Kadıköy Kent Müzesi’nde ziyarete açılacak. 21 Ocak’a kadar açık olacak fuarda DAM, Kate Vass Gallery, Elektra, Julie Caredda’nın yanı sıra Türkiye’den Art On, Sanatorium, Pilot, Siyah Beyaz Galeri gibi önemli galeri ve sanatçılar olacak.

*TİYATRO

-Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’

Will Eno’nun yazıp Hira Tekindor’un dilimize uyarladığı, İbrahim Çiçek’in rejisörlüğünde sahnelenen oyun 14 Ocak Pazar 16.00’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun 30’lu yaşlarında büyük zulme maruz kalmış bir adamın çocukluk yılları ve bugünü arasındaki dramatik geçişleri konu alıyor. Bilet fiyatı 176-297 lira.

Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazıp Gülhan Kadim’in rejisini üstlendiği oyun Kumbaracı50 prodüksiyonuyla seyirciyle buluşuyor. Oyun iklim krizi ve değişen kent yaşamı karşısında insanın hissettiği çaresizliği sıradan bir mahallede yaşayan üç adamın gözünden izleyiciye sunuyor. 18 Ocak Perşembe 20.30’da Kumbaracı50’de izlenebilir.

*ATÖLYE

-Cooking Class Academy 18 Ocak Perşembe 10.00’da ‘Beş Çayı Lezzetleri’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında katılımcılar usta şeflerin anlatımlarıyla mini peynirli poğaça, zeytinli açma, saçaklı ve mini sandviç, mini pizza ve parmesanlı çubuk yapımıyla sunum tekniklerini öğrenecekler. Katılım ücreti 2.420 lira.

-EKS Mutfak Akademisi 18 Ocak 19.00’da taze İtalyan makarnaları ve sosları atölyesi düzenliyor. Makarna hamuru, mantarlı ve tavuklu fettuccine, ricotto peynirli ve cevizli ravioli ve Akdeniz yeşillikleri yapımlarının anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.200 lira.