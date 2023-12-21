Teker teker geldiler

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Parla Zeynep!

Ocak ayında gösterime girmesi beklenen ‘3391 Kilometre’ filmi için Zeynep Bastık’ın söylediği ‘Bundan Böyle’ tekli olarak yayımlandı. Söz ve müziği Nova Norda’ya ait olan şarkı tıpkı filmdeki gibi iki âşığın hikâyesini anlatıyor: “Seninle dizdiğim yıldızlar önümde parlar.” Bastık’ın sesine ve tarzına çok yakışan, dinleyende pozitif hisler uyandıran şarkı yeni bir yılı karşılamaya hazırlanırken içimizi ısıtıyor.

‘Bundan Böyle’ (Tekli)

Zeynep Bastık

Hypers

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Osmanlı tarzı

Doğru parçalar bir araya geldiğinde ve üzerinde özenle çalışıldığında ortaya dinlemeye doyulmayan işler çıkıyor. ‘Ayyaş’ da böyle bir şarkı. Edis henüz yolun başında bir isimle, Baran Mengüç’le çıkmış bu kez yola. Etnik melodilerin modern bir altyapıyla birleştiği şarkı için ikili ‘Ottoman pop’ diyor. Altyapıdan bahsetmişken şarkının prodüktörü Zeki Arkun’u da analım. O da çok genç ve yetenekli bir isim.

‘Ayyaş’ (Tekli)

Edis-Baran Mengüç

EDS, DMC, Warner Music

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Sefo’yu kim üzdü?

“Pişman oldum çok erken/Hiç bitmeyecek derken…” Sefo son teklisi ‘Erken’de kime bilmiyoruz ama adeta isyan ediyor. Üstelik bu isyanı şarkı boyunca sesine ve yorumuna da yansıtıyor. Dinleyeni duygusal bir yolculuğa çıkaran şarkının söz ve müziği Sefo’ya ait. Düzenlemedeyse Aerro’nun imzası var.

‘Erken’ (Tekli)

Sefo

Sony Music Türkiye

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Karanlığa inat

Esin İris yeni şarkısında bu kez kaleminin gücünü dünya üzerinden zulme uğrayan masum insanlar için kullanmış. Şarkıyla ilgili olarak şöyle diyor İris: “Kalın duvarlı, alçak tavanlı vicdanlara hem hicivle hem de gerçek anlamda ‘Sana da bi’ şey olmasın’ diyebilmek, karanlığın üstesinden gelmenin yegâne yolu.” ‘Sana Bi’ Şey Olmasın’ın sözleri gibi bestesi de Orhan Akın’la birlikte müzisyene ait.

‘Sana Bi’ Şey Olmasın’ (Tekli)

Esin İris

Garaj Music

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Saygı duruşu

Yurtdışında da müziğimizi başarıyla temsil eden Umut Adan yeni albüm öncesi ‘Ela Gözlüm Pirim Geldi’ adlı teklisini çıkardı. Anadolu saykedelik müziğin temsilcisi müzisyen bu parçayla Moğollar’a da saygı duruşunda bulunuyor. Teklide kendisine İtalyan grup Zebaniler eşlik ediyor.

‘Ela Gözlüm Pirim Geldi’ (Tekli)

Umut Adan ve Zebaniler

Ellipsis