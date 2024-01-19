Tek başlarına çıkıp sahnede devleşiyorlar

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Her ne kadar kalabalık oyuncu kadrosuna sahip, gösterişli prodüksiyonlardan çok etkilensek de bir oyuncunun sahnede tek başına sınırları zorladığı bir performansı izlemek de heyecan verici. Farklı rollere bürünerek oyun boyunca tempoyu düşürmeden seyircinin ilgisini çekebilmek büyük emek istiyor. Zerrin Tekindor, Serkan Keskin, Nezaket Erden, Pınar Güntürkün, Uğur Kanbay ve Özge Arslan bu sezon devam eden tek kişilik gösterileriyle sahnede devleşen isimler. Biletleri yok satıyor, salonlar dolup taşıyor. 10 Haber tiyatro yazarı Bahar Çuhadar ve Milliyet Sanat yazarı Asu Maro sezonun dikkat çeken tek kişilik oyunlarından öneriler verdiler. Ben de geçen hafta izlediğim Proje No2 yapımı ‘Bernarda’ oyunundan bahsettim...

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Nezaket Erden 400 küsur oyundur sahnede bize çok tanıdık bir genç kadını canlandırarak onun nahif ve gerçek dünyasını yansıtıyor. Köyden kente göçün müthiş ikna edici öyküsü gizli anlattıklarında. Hem köydeki hem kentteki yaşamından çok sayıda karaktere ustalıkla bürünüyor. Latife Tekin’in yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği 85 dakikalık oyunda gülmekten gözümüzden yaş geliyor.

◊ Ne zaman, nerede: 22 Ocak 20.30’da DasDas’ta, 25 Ocak 15.00 ve 19.00’da Moda Sahnesi’nde ◊ Bilet fiyatı: 220-440 lira

Murat Mahmutyazıcıoğlu kadınların kalbinden yazan bir kalem. Bu kez 60’lardan bugüne uzanan bir zaman diliminde, Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine doğru, geri dönüşleri bol olan bir hikâye anlatıyor. Bu tek kişilik, çok karakterli, 60 dakikalık anlatıyı Zerrin Tekindor sırtlanıyor. Oyunun yönetmenliğini Hira Tekindor yapıyor.

◊ Ne zaman, nerede: 22 Ocak 19.00 ile 21.00’de ve 23 Ocak 19.00 ile 21.00’de Zorlu PSM’de; 29 Ocak 20.30’da Bursa Merinos AKKM’de ◊ Bilet fiyatı: 308-550 lira

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Pınar Güntürkün bu oyunla yıldızı parlayan ama önceden izleyenlerin zaten bildiği nefis bir yetenek. Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ve Alis Çalışkan’ın yazdığı, 70 dakikalık oyunda Güntürkün sesiyle, elleriyle, şarkılarıyla, seyirciyle atışmasıyla bize hakiki bir pavyon atmosferi kuruyor. Tuvaletçi Ayten’i ve hayatına değen insanları kanlı canlı görüyoruz.

◊ Ne zaman, nerede: 26 Ocak 20.30’da ve 30 Ocak 20.30’da Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda ◊ Bilet fiyatı: 250-350 lira

Pelin Temur’un Federico Garcia Lorca’nın yazdığı ‘Bernarda Alba’nın Evi’nden uyarladığı oyun Can Ali Çalışandemir rejisiyle sahneleniyor. Otoritenin kadın kimliğine uyguladığı baskıyı sahnede 5 kadının gözünden canlandıran Özge Arslan’ı ve flamenko dansını 50 dakikalık oyunda soluksuz izliyorsunuz.

◊ Ne zaman, nerede: Bugün saat 20.30’da Ara Sahne’de, 23 Ocak 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 27 Ocak 20.30’da Sahne Pulcherie’de

◊ Bilet fiyatı: 240-300 lira

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Yönetmen Serdar Biliş, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil’le, Hayri İrdal karakterinin ‘film şeridi gibi’ hatırladığı hayatını gerçekten film gibi çekmiş. 105 dakika boyunca tüm karakterleri oynayan Serkan Keskin’se Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanından uyarlanan oyunda deli işi bir performans sergiliyor.

◊ Ne zaman, nerede: 23 Ocak 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (330-880 lira), 25 Ocak 21.00’de Maximum UNIQ’te (660-871 lira)

Uğur Kanbay yazdığı metinlerle ve sıradışı sahne ışığıyla dikkat çeken bir oyuncu. Onu bize tanıtan ilk tek kişilik oyunu ‘Eylül’ genç bir trans kadının hikâyesini anlatıyor. Kanbay metni pek çok trans kadının başından geçen gerçek olaylardan esinlenerek yazmış, yönetmiş ve oynuyor. 110 dakika süren duyarlı ve çok incelikli bir oyun.

◊ Ne zaman, nerede: 22 Ocak 20.30’da

Hann Sahne’de, 28 Ocak 16.00’da Baba Sahne’de. ◊ Bilet fiyatı: 250-300 lira.

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Bu oyunları da listenize ekleyin

Harika Şeyler Listesi

(Talimhane Tiyatrosu)

◊ Oyuncu: Bora Akkaş

◊ Yazan: Duncan Macmillan, Jonny Donahoe

◊ Yöneten: Lerzan Pamir

◊ Ne zaman, nerede: Yarın saat 18.00 ve 20.30’da Alan Kadıköy’de

◊ Bilet fiyatı: 30-250 lira

N’olcak Bu Yusuf Umut’un Hali (Tiyatro Hemhâl)

◊ Oyuncu: Hakan Emre Ünal

◊ Yazan: Alis Çalışkan ve

Hakan Emre Ünal

◊ Yöneten: Ayşe Draz ve

Nezaket Erden

◊ Ne zaman, nerede: 23 Ocak Salı 20.30’da Ara Sahne’de, 28 Ocak Pazar 20.30’da Bahçe Galata’da

◊ Bilet fiyatı: 190-240 lira

Dalgakıran (Craft)

◊ Oyuncu: Serkan Altunorak

◊ Yazan: Simon Stephens

◊ Yöneten: Çağ Çalışkur

◊ Ne zaman, nerede: 26 Ocak Cuma 20.30’da Craft Tiyatro’da

◊ Bilet fiyatı: 220-350 lira

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Disko Topu

(Lemur Company)

◊ Oyuncu: Nihan Doğa

◊ Yazan: Ayça Güçlüten

◊ Yöneten: Emre Saka

◊ Ne zaman, nerede: 26 Ocak Cuma 20.30’da Kumbaracı50’de

◊ Bilet fiyatı: 220-280 lira