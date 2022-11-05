Taytı neyle, nasıl eşleştirmeli

Haberin Devamı

Spordan gündelik hayata ve hatta gece görünümlerine pek çok yerde kullanılabilen taytlar çok uzun zamandır birçok kadının dolabındaki demirbaşlardan biri.

Yine de tayt deyince eminim çoğumuzun aklında yalnızca sportif görünümler canlanıyor. Rahatlığını göz önünde bulundurunca durumun böyle olması hiç de sürpriz değil. Özellikle sporda tercih ediyorsak içinde özgürce hareket edebileceğimiz, doğru bedende seçim yapmak önemli. Sporcu sutyeniyse taytın olmazsa olmazı.



Hafta sonu stillerinde tayt oldukça rahat bir alternatif. “Özellikle pazar günlerinin vazgeçilmez üçlüsü, spor ayakkabı, tayt ve sweatshirt’tür” desek hiç de yanlış olmaz. Bol kazaklar, şifon ya da denim gömlekler veya biraz iddialı da olsa crop (kısa) üstlerle bile giyilebiliyor.

Haberin Devamı

Artık neredeyse her markada sayısız tayt modeli ve rengi bulabildiğimiz için şanslıyız. Yalnızca siyah veya koyu tonlarda seçenekler bulabildiğimiz günler eskide kaldı.

Spor markalarında yalnızca sporda giymek için tasarlanan modeller de var ama ‘athleisure’ (sportif) tarzının öne çıkmasıyla birçok ortama uyarlanabilecek tayt stillerine rastlıyoruz. Örneğin, gece görünümlerinde parlak bir tayt, geniş kesim gömlek ya da şık bir bluz ve topuklu ayakkabıyla tüm dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Sivri burunlu botlar ya da kovboy çizmeleriyle harika uyumu yakalayan taytların üstüne en sevdiğimiz blazer ceketimizi giyerek işe bile gidebiliriz.



Hangi

modeller

moda?

- Sezonun en gözde tayt modellerinden biri, tayta şıklık katan ve bacak boyunu uzun gösteren yırtmaçlılar. Önden ya da yandan yırtmaçlı tasarlanan taytları, ister spor ayakkabılarla isterseniz de şık topuklularla giyebilirsiniz. ◊ Topuğun altından geçen tayt modelleri çok popüler. Stil ikonları, bu modeli sivri burunlu topuklu ayakkabılarla giyerek topuk detayını vurgulamayı seçiyor.

- Geniş paçalı tayt modelleri son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Aynı zamanda pantolon havası verdiği için de çok tercih ediliyor.

Haberin Devamı

- Disko tayt olarak bilinen parlak kumaşlı tarzlar da çok seviliyor. Deri olanlarsa her stile şıklık kattığı için, neredeyse her sezon farklı markaların koleksiyonlarına girmeyi başarıyor.

- Renk konusuna gelirsek; siyah her ne kadar tayt deyince aklımızda canlanan ilk renk olsa da ten rengi ve kahverengi tonları bu sene siyahı tahtından indirmeye kararlı gibi görünüyor.











KISA KISA

Milli voleybolculara ışık olacak

Bee Goddess markasının kurucusu Ece Şirin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile 3 yıllık resmi sponsorluk anlaşması imzalayarak ‘Türkiye Milli Voleybol Takımlarının resmi sponsoru olan ilk kadın marka kurucusu’ unvanını kazandı. Şirin’in voleybolculardan aldığı ilhamla hazırladığı ‘Super She’ isimli koleksiyonu Türkiye’nin milli voleybol oyuncularıyla eşleşen 50 farklı tasarımdan oluşuyor. Yıldızlara turnuvalarda cesaret, güç, ışık ve şans sunmayı amaçlayan koleksiyondan elde edilen gelirin bir bölümü de genç voleybolcuların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TVF’ye devredilecek.



Her sezon oluşan milyonlarca tekstil atığı moda dünyasının en büyük sorunlarından biri. Bu gidişata çözüm arayan ve değişimin öncüsü olmak için harekete geçen markalardan biri de Nivogo. Potansiyel atık olarak görülen fakat hâlâ kullanılabilir nitelikteki ürünleri yeniden hayata döndüren marka, yeninin tanımını değiştiriyor. Toplanan ürünler 6 aşamalı bir bakım ve yenilenme sürecinden geçirilerek oldukça uygun fiyata tekrar satışa sunuluyor. Aynı zamanda Boyner’le bir işbirliği yapan marka, deposunda kalan ve farklı nedenlerden dolayı satılamayan ürünlere yeniden hayat vererek Akasya AVM’deki mağazasında ve Boyner’in internet sitesindeki Outlet bölümünde satışa sunuyor.